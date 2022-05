Candidatos preferidos de ESC 2022: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Düsseldorf / Turín La Orquesta Kalush de Ucrania es la gran favorita, que tocará en la final de la ESC el sábado en Turín. Te decimos quiénes son los mayores competidores, dónde podría terminar Alemania y qué más sería emocionante.

opción política Si cree en las probabilidades de apuestas, el ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2022 ya está (casi) seguro. La idea es que la solidaridad con Ucrania después de la guerra de agresión de Rusia sea tan grande que también se refleje en el jurado y la votación telefónica. La música se desvanece en el fondo. Desafortunadamente. Porque “Stefania” para Kaloch Orchestra es una mezcla salvaje de rutinas folclóricas, hip-hop, danza y coloridos disfraces. Esto también se adaptaría bien a la audiencia en un ESC “normal”, pero no ganaría. La canción es demasiado grande para eso.

el dúo masculino Otras veces, las posibilidades de que Italia venza a sus anfitriones no serán malas. Mahmoud y Blanco Brividi es un dúo apasionado por la libertad del amor que evita la trampa del kitsch con un alto nivel de interpretación. Mahmoud ya demostró en Tel Aviv en 2019 que sabe cómo tener éxito en ESC. En ese momento se perdió por poco la victoria con Soldi en segundo lugar.

tonos tranquilos En general, este año parece ser el ESC de tonos suaves. Muchos países se basan en canciones populares fuertes. Es probable que los matices determinen si es suficiente para uno de los asientos delanteros o traseros. Uno de los contendientes más prometedores para un éxito sorprendente es el cantante holandés S10, cuya canción “De Diepte” se describe como un “poema de dolor”. Un look ultraligero con una sensación increíble.

Así se llevará a cabo el Festival de la Canción de Eurovisión 2022



El probado y verdadero Los suecos son profesionales en el Festival de la Canción de Eurovisión. Con tremendo esfuerzo, el país escandinavo busca cada año a sus participantes. Cornelia Jacobs presenta su canto en Turín con “Hold Me Closer”, una canción pop perfectamente producida, que también tiene algo especial que las contribuciones suecas han estado perdiendo un poco últimamente. Jacobs canta con voz ahumada sobre el final de una relación y está orquestado agresivamente. Esto nos recuerda los grandes éxitos de los suecos, que ganaron por última vez en 2015.

extraterrestres Por otro lado, los vecinos de Noruega parecen maravillosamente locos. Según su propia versión, los subwoofers son dos extraterrestres que cantan sobre darle un plátano a un lobo antes de que se coma a la abuela. De fondo, un astronauta toca el ritmo de una sencilla canción electrónica. Ciertamente no ganaría el premio de un compositor, pero en un clásico muy serio, se destaca al 100 por ciento.

reincidentes Los rockeros punk de Zdoub Zdoub están en ESC por tercera vez. En el debut moldavo en 2005, la banda logró un éxito sorprendente con la canción “Boonika bate toba” (inglés: Grandma is beating the drum) y ocupó el sexto lugar. En 2011, la canción “So Lucky” fue suficiente para ocupar el puesto 12 en Düsseldorf. Esta vez, la banda obtuvo el apoyo de un dúo de la música folclórica moldava. La partitura (“Trenetul”) estaba en algún lugar entre un festival folklórico de pueblo y un concierto de rock y no dejó que nadie se quedara quieto en la sala ni siquiera en las semifinales.