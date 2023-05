Canon presenta la cámara EOS R100 y nos sorprende

Canon sigue ampliando su gama APS-C y presenta la EOS R100, su cámara de bayoneta RF más económica hasta el momento.

Entrada económica al sistema de RF

De hecho, Canon no estaba tan mal posicionado en el área de cámaras APS-C relativamente baratas con la EOS R10 y la EOS R50, pero parece que el líder del mercado quería ofrecer a los clientes una entrada más barata al sistema de RF lo más rápido posible. . Recién introducido CanonEOS R100 Debería ocupar este nicho, siendo un análogo de la popular Canon EOS M100 o M200 de la serie EOS M y, al mismo tiempo, sirviendo como sucesor de las réflex digitales de nivel de entrada económico.

Dos características sorprendentes

Dos características de la Canon EOS R100 nos llamaron la atención a primera vista. esto es por un lado Visor electrónico Con una resolución de 2,36 millones de píxeles y por otro lado sólido Pantalla compacta y no táctilque trabaja con una resolución de 1,04 millones de píxeles.

Apuesto a que Canon abandonaría el visor en la R100, como lo hizo en la M200, para diferenciarla de los modelos más caros. Pero Canon instaló un visor electrónico y en su lugar se basó en una pantalla no inclinable o plegable sin funcionalidad táctil. En tiempos de uso de videocámaras, que ha estado bastante presente en las últimas semanas y meses, esta decisión ciertamente es una pequeña sorpresa.

24 MP, vídeos 4K y Dual Pixel AF

El sensor APS-C de 24 MP de la EOS R100 de Canon está flanqueado por un procesador DIGIC 8. El enfoque automático de doble píxel, incluido el reconocimiento facial y ocular, debería garantizar un enfoque rápido, pero la velocidad máxima de disparo continuo es un poco menos rápida, a 3,5 fps con AF de seguimiento y 6,5 fps sin AF de seguimiento.

La Canon EOS R100 graba videos a un máximo de 4K con 25 fps, pero el sensor completo no debería leer. En Full HD 60fps, en HD también 120fps. Hay una conexión a un micrófono externo, también hay una interfaz micro-HDMI, una conexión de control remoto por cable, USB, Bluetooth y WLAN. Canon también le dio a la cámara un pequeño flash emergente.

La Canon EOS R100 pesa 356 g y mide 116,3 x 88,1 x 58,7 mm.

Precio y disponibilidad

Desde finales de junio de 2023, la Canon EOS R100 estará disponible en conjunto con el RF-S 18-45mm IS STM a un precio de 699 euros. Si además quieres tener el RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM, pues presupuesto 929 euros. No parece haber una opción de compra solo para casos.

Por cierto, además de la EOS R100, Canon también presentó el RF 28mm f/2.8, que también es adecuado para cámaras de fotograma completo.