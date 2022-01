Carl Zeiss Jenna: Todos elogian a Prokopenko – fútbol

Alexander Prokopenko (20 años) es la joya de la compañía juvenil Carl Zeiss Jena.

En la victoria por 1-0 sobre Cottbus (Gol: Ezel, puesto 38), impresionó con su amable acción ofensiva en su primera cesión en 90 minutos.

El capitán Bastian Stritzl, de 23 años, elogió al FCC Filo: “¡Es increíble la energía que un niño trae consigo!”

El entrenador Andreas Patz (38) premió a Prokopenko, quien lo cuidó en la juventud, por su diligencia en los entrenamientos de las últimas semanas. “Es un arma a su ritmo. Luego está su actitud despreocupada”, explica el entrenador de Zeiss.

Trabajador y modesto Prokopenko, que siempre esperó pacientemente su oportunidad.

“Ahora he recibido su confianza y lo he hecho muy bien”, dice Prokopenko con una sonrisa. No te preocupes, ese es su estilo. “Simplemente lo juego. Así es como siempre lo he hecho”.

Estas son las cualidades que Patz valora en él. “Es alguien que a veces hace algo loco, algo que el oponente no espera”.

Pero el joven Prokopenko ya está listo para pelear: “La victoria en Cottbus fue muy motivadora para nosotros. Ahora estamos un poco más cerca del ataque…