Casi un año más: se amplía el proceso de Wirecard

A partir de: 3 de enero de 2024 a las 8:17 a. m.

Wirecard colapsó en el verano de 2020. Pero el juicio en torno al caso de fraude contable del antiguo grupo DAX aún está en curso y podría durar casi el doble de lo planeado originalmente.

El juicio en torno a lo que probablemente será el mayor caso de fraude contable en la historia alemana de la posguerra podría durar casi el doble de lo planeado originalmente. La Cuarta Sala de lo Penal del Primer Tribunal Regional de Munich ha fijado 86 días adicionales para el juicio contra Wirecard, hasta el 19 de diciembre de este año. Un portavoz del tribunal dijo esto a pedido.

El juicio contra el ex director general Markus Braun, el testigo clave Oliver Bellenhaus y el ex jefe de contabilidad del DAX, que colapsó en 2020, continúa desde el 8 de diciembre de 2022. La cámara había fijado inicialmente 100 días de negociaciones, el último de los cuales será enero. 10 la próxima semana.

¿Había 1.900 millones de euros?

La empresa colapsó en el verano de 2020 después de que los auditores no pudieran encontrar 1.900 millones de euros que deberían registrarse en el balance. Según la fiscalía, el dinero nunca existió. Se dice que Brown y sus socios, como una banda criminal, manipularon acuerdos falsos para mantener a flote la empresa deficitaria.

Sin embargo, Brown, quien fue detenido en julio de 2020, hace casi tres años y medio, se declaró inocente. Según el director austriaco, los verdaderos delincuentes que rodeaban al ex director de ventas escondido Jan Marszalek y al testigo clave Bellenhaus introdujeron enormes sumas de dinero en el lugar.

Brown y Bellenhaus se culpan mutuamente y ninguno de los testigos entrevistados hasta ahora ha podido arrojar luz alguna sobre el asunto. No está claro si los 1.900 millones de euros desaparecidos desde el verano de 2020 existieron alguna vez y, de ser así, quién malversó finalmente el dinero. El testigo clave Bellenhaus, que también está detenido desde julio de 2020, niega las acusaciones de Brown.

Aclaración difícil

Una de las razones por las que la investigación fue tan difícil es que las escenas del crimen estaban en gran parte en Asia: en Dubai, Singapur, Filipinas y otros países asiáticos. El tribunal había citado a numerosos testigos del extranjero en los últimos meses, pero no comparecieron.

Hasta ahora han testificado la mayoría de los antiguos empleados de la antigua sede de Wirecard en Aschheim, cerca de Múnich. Sin embargo, los antiguos subordinados de Brown en todos los ámbitos dijeron que no sabían nada sobre el fraude de mil millones de dólares. Los primeros testigos del nuevo año serán el 10 de enero el ex jefe del departamento jurídico de Wirecard Bank, seguido al día siguiente por un ex director de ventas.