Caso de violación contra estrellas del rugby: franceses amenazan con ir a prisión en Argentina | juego

Argentinien -Prozess gegen zwei französische Rugby -Stars.

Oscar Jegou (21) und Hugo Auradou (20) sind in Südamerika wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen festgenommen worden. Ein argentinisches Gericht hat angeordnet, dass die beiden das Gerichtsverfahren unter Hausarrest fortsetzen müssen. Das berichtet skysports.com.

Die beiden, die zu ortende Peilsender tragen werden, werden der Vergewaltigung bezichtigt. Laut skysports lauten die Vorwürfe konkret auf sexuellen Missbrauchs mit schwerer körperlicher Gewalt. Es soll sich um vollzogenen Geschlechtsverkehr handeln.

Oscar Jegou (M.) beim U20-WM-Spiel seiner Franzosen vor einem Jahr gegen Irland Foto: picture alliance / empics

Jegou und Auradou gaben auf der Argentinien-Reise der französischen Nationalmannschaft am 6. Juli in Mendoza ihr Länderspieldebüt.

Nach dem Spiel sollen sie der Anklage entsprechend eine Frau in den frühen Morgenstunden des 7. Juli in einem Hotel in Mendoza missbraucht haben. Die Anklägerin gab an, die beiden in einem Nachtclub getroffen zu haben.

Hugo Auradou (r.) beim Spiel gegen Argentinien in Mendoza Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Spieler bestreiten die Vorwürfe. Ihr Anwalt Rafael Cuneo Libarona: „Ich möchte, dass die Spieler aussagen. Mendoza muss wissen, was dort passiert ist, und die beiden haben sich bereit erklärt auszusagen.“

Bei einem Schuldspruch drohen den beiden mindestens acht und höchstens 20 Jahre Haft.