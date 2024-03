Celebridades: Nicole Kidman a veces prefiere el pijama a un vestido panorámico

Abrir vista detallada (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images vía AFP)

Ewan McGregor“, 52 años, y su esposa. María Isabel WinsteadAmbos actores, de 39 años, buscan consejo de un coordinador de intimidad para escenas de sexo compartidas. También se trata del equipo, “y es extraño estar desnudo frente a la gente, y es extraño tener intimidad frente a la cámara”. McGregor dijo a la revista británica Tiempos de radio. “Si estás haciendo una escena de baile, también tendrás un coreógrafo”. La pareja, casada desde 2022, puede verse junta en la miniserie “Un caballero en Moscú”.

Nicola Coughlan, 37 años, actriz, odia la vanidad en la pantalla. Irish interpreta en la serie “Big Mood” a la dramaturga deprimida Maggie, para quien era importante que pareciera “fea y descuidada”. Ella le dijo a la BBC. “Siempre pienso que como actores tenemos el privilegio de ir a eventos de alfombra roja y disfrazarnos”. En su opinión, el asunto debería limitarse a estos acontecimientos y a la vida privada, ya que no tiene cabida en la fotografía. El público es inteligente y se siente auténtico. Como Maggie, se la muestra principalmente en pijama. “Hubo momentos en los que me miré y pensé: ‘Dios mío, me veo muy mal’. Pero me sentí muy cómoda”.

Jake Gyllenhaal, 43 años, actor, se ayuda a hacer ejercicio. “No importa lo que pasó en mi época, no importa lo que pasó en mi vida, el entrenamiento siempre me ayudó a superarlo de una forma u otra”. le dijo a la revista Salud de los hombres. Por eso siempre trata de encontrar roles que le permitan mantener su físico. “Esto significa que no sólo investigo y trabajo duro intelectualmente, sino que también me ocupo de la parte física de la actuación”. El deporte ha sido para él una forma de vida desde pequeño.

Cielo del Mont, 76 años, actor, que no le teme a la inteligencia artificial. “Los ordenadores y todo tipo de cosas. Me gustan ese tipo de cosas. Ni siquiera la inteligencia artificial, que cambiará nuestros trabajos y muchas otras cosas, me asusta”, dijo a la agencia de noticias alemana. Cuando se le preguntó sobre los peligros de manipular la inteligencia artificial, este padre de tres hijos que vive en Hamburgo respondió: “Viviremos con ello. Cuando aparecieron los primeros ordenadores, mucha gente decía: 'Obra del diablo'. Hoy eso es lo que dicen”. Ya no es el caso”. Es posible pasar más tiempo sin ellos”.