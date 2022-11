Celebrity Big Brother 2022: Jay Khan revela el secreto del amor falso | entretenimiento

También el lunes por la noche a las Celebridad Gran Hermano– House of Joy and Sorrow De nuevo el mango en la mano Durante “Slugworms” miguela pastor (39) Tuvo que despedirse de su cabello por adherencias agudas, y otros vecinos sintieron la necesidad de confesiones íntimas. Otros fueron llevados por una manía de higiene, que no se detuvo en las bragas de los compañeros de cuarto. Y Jai Khan, de 40 años, contó una historia caducada hace mucho tiempo: su relación falsa en un campamento en la jungla hace casi doce años.

Confesiones íntimas en el garaje

Fue un momento impactante para Michaela Schiffer: de repente tenía un pelo espeso en la mano. El juego de lamer pasteles afectó su melena hasta el punto de que no solo estaba pegajosa, sino también maloliente.

Michaela Schiffer luchó con sus extensiones pegajosas y malolientes, y finalmente se separó de ellas Foto: SAT.1

Schaeffer encontró la letra clara: “Huele un poco a vómito”. Afortunadamente, se trataba solo de extensiones, en primer lugar. Menderes Bagchi (38) Sinceramente eliminado, “Me gusta jugar con la poesía”.

Menderes Bagci ayudó a Michaela Schiffer a deshacerse del cabello sintético Foto: SAT.1

Quizás fue el ambiente de las peluquerías lo que hizo que los residentes hablaran a continuación. ex sedu Doreen Steinert (36) Ella contó sobre el momento más difícil de su vida: “Dejé de comer y luego caí en la anorexia. Después vino la bulimia, las convulsiones. Esto llevó a que ya no tuviera amigos “. Una confesión que llevó a la actriz Katie Karrenbauer hasta las lágrimas (59): “Por supuesto que esto hace algo por ti”.

Doreen Steinert dijo que es anoréxica y sufre de bulimia Foto: SAT.1

cantante de boy band jai khan Mientras tanto, tenía otras preocupaciones. Todavía sufre una vieja historia de 2011: en ese momento su relación con Indira Wes (43) supuestamente estaba arreglada frente a las cámaras. Jay aprovechó el reloj del “gran hermano” para oponerse al presentador deportivo Jorg Dallmann (63) Declarar con firmeza: “Nunca intercambié una sílaba con esta mujer antes de conocerla en la forma”.

Se dijo que repentinamente se sintió abrumado por el deseo: “Los sentimientos eran reales. Estábamos en una situación extrema en ese momento, y solo quería divertirme”. Las sombras del pasado todavía parecían acechar al cantante, se lamentó amargamente “Es frustrante que la gente todavía esté lidiando con esto después de más de una década”. jorge knorr (63) Solo comentó: “Espero que lo baje en algún momento. No lo creo”.

Gai Khan (izquierda) le cuenta a Jörg Dallmann sobre su novela “Amor” en Jungle Camp Foto: SAT.1

Rainer Gottwald entra como fanático de las bragas

Mientras los residentes del garaje lavaban sus conciencias, el administrador de fondos Rainer Gottwald, de 56 años, lavó algo completamente diferente en el lujoso loft. Cuidaba con amor a su nueva compañera de piso Diana Schell (52) — oa su ropa sucia. Insista en lavar a mano la ropa interior del presentador de compras desde el hogar, incluido el fregado vigoroso. La reacción de Diana osciló entre la emoción y la molestia: “Yo tampoco he tenido esto en mi vida”.

Nunca se vuelve más íntimo que perseguir a un nuevo residente: Menderes pierde un duelo con Jay y no puede creer su suerte cuando se da cuenta de que no lo han desalojado, sino que se ha mudado al lujoso loft. En el garaje, Jay muestra su olfato de detective y cuestiona el desalojo de Menderes: “¡Dijeron que un ganador puede volver al garaje y el otro no!”. ¿Está volando ahora el engaño del “Gran Hermano”?

Se supone que eso mantendrá ocupada a la multitud, así como el ambiente en el ático: a Sam Dylan, de 31 años, y a Jennifer Iglesias, de 24, se les permitió mudarse al garaje, dejando solos a los peleadores Jeremy Fragrance (33) y Valentina Doronina (22).