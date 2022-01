Cena para dos | Tiempos de transmisión y transmisiones | Ene / Feb 2022

Estos: 3sat

Así es como ves 3sat en televisión y retransmisiones: todas las fechas de retransmisión 02 de enero de 2022 a las 22:00 02 de enero de 2022 a las 22:00 En el espectáculo de comedia “Dinner for Two”, los artistas de la discoteca ofrecen entretenimiento divertido. Aquí puede encontrar todas las fechas de transmisión e información de transmisión.

el 3satShow “Dinner for Two” En cada episodio, dos artistas de cabaret están sentados en una mesa servida por el mayordomo Christoph Valbel. Durante el menú de 3 platos, se ofrece mucho entretenimiento a los dos invitados.

Puede encontrar todas las fechas de transmisión en la descripción general a continuación. Además, puede ver el programa de forma gratuita en cualquier momento a través del Mediateca De la estación.

Cena para dos

En definitiva, la información más importante sobre canales, horarios de transmisión, horarios de transmisión y disponibilidad en vivo para una cena para dos.

La cena para dos se está acabando 3sat

Puede cenar para dos personas como un arroyo . Esta recibido

Los nuevos episodios se emitirán en enero y febrero.

También se muestra la repetición

Episodios individuales disponibles en la biblioteca multimedia

Fechas de transmisión y fechas de transmisión de nuevos episodios

Os mostramos las fechas de emisión de los nuevos episodios de “Dinner for Two”, que se emitirán en enero y febrero. Repita “Cena para dos” Te resumimos en la lista a continuación.

nuevo episodio Gerald Fleischer y Angelica Niditzky Soy 04.01.2022 a 02:05 hora Dos invitados, seis turnos y una cena que nadie olvida tan rápido: la velada comienza con los artistas del club nocturno Gerald Fleischer y Angelica Niditzky. La mesa está puesta, el mayordomo está listo: un menú de tres platos espera a los invitados famosos. Lo que no saben: Christophe Valbel interpreta a un personaje en cada ciclo, que cada una de las celebridades tiene que hacer por turnos. Se requiere improvisación. Por ejemplo, cuando Gerald Fleischaker tiene que deslizarse en el papel de HC Strache para confesar a su esposa de “Video Ibiza”. O Angelica Nieditzky tiene que confrontar a su compañero de comedor que él está usando en secreto su ropa interior. ¿Quién hace su parte tan bien que el otro puede adivinar? ¿Quién puede resistirse a no reír? Y las grandes preguntas de la vida aún se están negociando: ¿el abre lagrimas más exitoso, el crimen más grande, la peor experiencia sexual? En el medio, la gente come, bebe y se ríe mucho, garantizado. 2022-01-04 T02: 05 2022-01-04 V 02:30 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Más retransmisiones en los próximos días remitente tiempo de transmisión consecuencia 3sat 04.01.2022 02:30 AM Jerry Seidel y Christina Springer 2022-01-04 V 02:30 2022-01-04 T02: 55 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Dos invitados, seis turnos y una cena memorable. Esta vez, dos de los favoritos del público son comer y jugar con … 3sat 04.01.2022 02:55 AM Eva Maria Marold y Clemence Heep 2022-01-04 T02: 55 2022-01-04T03: 25 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Dos invitados, seis turnos y una cena memorable. En esta ocasión, dos humoristas están cenando y jugando con una garantía: … 3sat 04/01/2022 3:25 a. M. Alphonse Haider y Lilian Klebeau 2022-01-04T03: 25 2022-01-04T03: 55 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Dos invitados, seis turnos y una cena memorable. Esta vez, dos de los favoritos del público son comer y jugar con … 3sat 04/01/2022 3:55 a. M. Herbert Steinbock y Nadia Maleh 2022-01-04T03: 55 2022-01-04 T04: 25 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Dos invitados, seis turnos y una cena memorable. Esta vez, dos de los favoritos del público son comer y jugar con … 3sat 04/01/2022 4:25 a. M. Reinhard Nowak y Verena Sheetz 2022-01-04 T04: 25 04/01/2022 F 04: 50 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Dos invitados, seis turnos y una cena memorable. Esta vez, dos de los favoritos del público son comer y jugar con … 3sat 04/01/2022 4:50 a. M. Ulric Bembold y Gernot Haas 04/01/2022 F 04: 50 2022-01-04T05: 20 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Dos invitados, seis turnos y una cena memorable. En esta ocasión, protagonizada por Ulrike Beimpold y … 3sat 04/01/2022 5:20 a. M. Jacob Seebock y Lydia Brenner Casper 2022-01-04T05: 20 2022-01-04T05: 50 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html 3sat Dos invitados, seis roles diferentes y una cena memorable. Esta vez el público prefiere comer y jugar …

Repita “Cena para dos”

Paralelamente a los nuevos episodios, “Dinner for Two” se repetirá en TV, puedes encontrar las fechas de su emisión en la tabla a continuación. En la clase “¿Te perdiste el programa?También le mostramos dónde puede encontrar episodios completos de Dinner for Two en su biblioteca de medios.

Repetición Andreas Werner y Magda Lieb Soy 13.01.2022 a 23:45 hora Formato de comedia ORF III: dos invitados, seis roles diferentes y una cena que nadie olvida fácilmente. Esta vez, los artistas de cabaret Andreas Werner y Magda Leib cenarán y actuarán. 2022-01-13T23: 45 14-01-2022 T00: 15 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 Más repeticiones en los próximos días remitente tiempo de transmisión consecuencia ORF 3 16/01/2022 1:50 a. M. Andreas Werner y Magda Lieb 2022-01-16 T01: 50 2022-01-16 T02: 25 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 entretenimiento · ORF 3 2020/01/2022 11:55 p.m. Christoph Spurk y Adriana Zartel 2022-01-20T23: 55 21/01/2022 T00: 25 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 La apariencia original de ORF III: dos invitados, seis roles diferentes y una cena que nadie olvida fácilmente. En un nuevo número … ORF 3 22/01/2022 12:20 a. M. Christoph Spurk y Adriana Zartel 22-01-2022 T00: 20 22/01/2022 T00: 50 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 entretenimiento · ORF 3 23/01/2022 02:20 a. M. Christoph Spurk y Adriana Zartel 2022-01-23T02: 20 2022-01-23T02: 50 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 entretenimiento · ORF 3 27/01/2022 11:50 p.m. Lucas Berman y Thomas Smallig 2022-01-27T23: 50 28/01/2022 T00: 20 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 La apariencia original de ORF III: dos invitados, seis roles diferentes y una cena que nadie olvida fácilmente. En un nuevo número … ORF 3 29/01/2022 01:05 a. M. Lucas Berman y Thomas Smallig 2022-01-29T01: 05 2022-01-29T01: 35 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 entretenimiento · ORF 3 30/01/2022 3:15 a. M. Lucas Berman y Thomas Smallig 2022-01-30T03: 15 2022-01-30T03: 45 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 entretenimiento · ORF 3 30/01/2022 5:30 a. M. Lucas Berman y Thomas Smallig 2022-01-30T05: 30 2022-01-30 T06: 05 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 entretenimiento · ORF 3 02/03/2022 11:45 p.m. Alexander Jagsch y Susanna Wiegand 2022-02-03T23: 45 2022-02-04T00: 15 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 Formato de comedia ORF III: dos invitados, seis roles diferentes y una cena que nadie olvida fácilmente. Esta vez juega y come … ORF 3 02/05/2022 02:25 a.m. Alexander Jagsch y Susanna Wiegand 2022-02-05 F 02:25 2022-02-05 F 02:55 https://www.netzwelt.de/tv-show/197704-dinner-zwei-so-seht-3sat-show-tv-stream-sendetermine.html ORF 3 entretenimiento · remitente tiempo de transmisión consecuencia ORF 3 05/02/2022 5:05 a. M. Christoph Spurk y Adriana Zartel ORF 3 02/06/2022 01:00 a.m. Alexander Jagsch y Susanna Wiegand ORF 3 02/07/2022 3:05 a.m. Alexander Jagsch y Susanna Wiegand

A pesar de todo el cuidado, podría ser que nos perdiéramos una fecha de transmisión o algo salió mal.

Cena para vista previa / spoilers

¿Qué sigue para una cena para dos? Puedes leerlo aquí en nuestra vista previa. Pero cuidado: alerta de spoiler. Si conocemos la información sobre los próximos episodios de Dinner for Two, puedes verlos en la lista de tiempos de emisión anterior. proveedores como RTL + Y Gwen Reproduzca episodios de algunas series y programas en sus aplicaciones de TV en vivo unos días antes de las transmisiones de TV. En este caso, puede verlo de antemano exclusivamente en línea.

Así ves la cena para dos en la retransmisión en directo

La forma más sencilla de recibir es a través de transmisión televisiva. Entonces no solo obtienes una ‘cena para dos’, obtienes una comida completa Transmisión en vivo por 3sat Con todos los envíos, y legalmente.

anuncio publicitario

NETZWELT puede recibir una comisión del comerciante por los enlaces en esta página. Más información

Alternativamente, puede acceder a la estación a través de proveedores de IPTV. Por ejemplo, 3sat se trata de MagentaTV Y ir al horizonte Avance. Sin embargo, tenga en cuenta que ambas ofertas tienen limitaciones regionales. Puede encontrar más información en nuestra página sobre Opciones de recepción 3sat الاستقبال. Allí también puede averiguar cómo se recibe la emisora ​​a través de DVB-S2 o DVB-T2.

Programas y canales de televisión similares

¿Te gusta la “cena para dos”? Eche un vistazo a los artículos a continuación. Allí te ofrecemos programas similares que también te pueden gustar.

No solo 3sat Ofertas como “Cena para dos”. También puede encontrar programas similares en otros programas estaciones de radiodifusión públicas, Alrededor

ZDFY ZDFtiviY Tajischaw 24Y ROEY MiradaY Una o Recursos humanos. Puedes encontrar un listado muy extenso con todas las opciones de recepción de cientos de canales de TV en nuestra web Descripción general del canal. Alternativamente, puede ir directamente a estos lugares. serieY la película o Programas y programas de entretenimiento Búsqueda.

” Consejo: Los mejores proveedores de VPN para mayor seguridad y protección de datos