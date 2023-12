“Cerdo”: Putin ahora amenaza el territorio de la OTAN

Página principal Política

de: Tobías Utz

el presiona divide

En plena guerra de Ucrania, el presidente ruso Putin vuelve a amenazar a uno de los países de la OTAN: el motivo es cambiar la ley de inmigración.

Actualizado del 6 de diciembre a las 12:45 p.m.: El presidente letón, Edgars Rinkević, no se conmueve La amenaza de Putin Él reacciona. “Es una política de intimidación”, dijo Rinkevich al periódico. Netkarega Rita Avizzi. “Es una narrativa común en la propaganda rusa últimamente que todos sus ciudadanos o aquellos que pertenecen al ‘mundo ruso’ están siendo brutalizados. De hecho, es un intento de encubrir todas las atrocidades que Rusia está cometiendo en Ucrania.

En plena guerra de Ucrania: Putin amenaza a Letonia

Primer informe del 5 de diciembre.: Moscú – El presidente ruso Vladimir Putin amenazó a Letonia por su trato a la población rusa. En una reunión del Consejo Ruso de Derechos Humanos, criticó las políticas del Estado báltico y advirtió que ese trato podría provocar represalias contra Letonia. Los comentarios del jefe del Kremlin parecen haber llegado en el contexto de cambios en la ley de inmigración de Letonia, que amenaza el permiso de residencia de los no ciudadanos.

El presidente ruso Vladimir Putin. © Valery Sharifullin/Sputnik Kremlin/AP/dpa

Letonia, un pequeño país de la UE y la OTAN, alberga a alrededor de 1,8 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de las cuales son de origen ruso. Sin embargo, muchos de ellos no tienen ciudadanía letona y están registrados como no ciudadanos. En respuesta a la guerra en Ucrania, Letonia introdujo pruebas de idioma para los no ciudadanos que deben tener un conocimiento cotidiano del idioma letón para no perder su permiso de residencia.

La política en Letonia constituye una “aberración jurídica” para Putin

Putin expresó su comprensión de que los países exigen que sus residentes tengan conocimientos básicos de cultura e idioma. Sin embargo, calificó la situación de los no ciudadanos como una “aberración jurídica” y amenazó a los países que discriminan a los rusos con una respuesta adecuada. Moscú también puede ayudar a los rusos en el extranjero a regresar a su patria histórica. Putin también destacó que si estas personas no quieren irse pero son expulsadas, se deben crear las condiciones adecuadas para ellas.

La carrera política de Putin en imágenes Ver la serie de imágenes

Las declaraciones del presidente ruso parecen una gran amenaza, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania. También en Ucrania Putin se ha presentado como un defensor preocupado de los pueblos de habla rusa. A esto le siguió la anexión de Crimea, la ocupación de zonas del este de Ucrania y, finalmente, el ataque a toda Ucrania en febrero de 2022.

Estas últimas declaraciones del jefe del Kremlin están relacionadas con la guerra contra Ucrania, que Rusia justificó, entre otras cosas, diciendo que la población rusoparlante del país vecino está siendo perseguida. Putin acusó a Letonia de tratar a parte de su población como “cerdo” y advirtió sobre las consecuencias de esta política. Agencia Estatal de Noticias TAS Citado por el presidente. (TU/APD)

El editor Tobias Utz escribió este artículo y luego utilizó un modelo de lenguaje de IA para mejorarlo a su propia discreción. Toda la información ha sido revisada cuidadosamente.