Las grandes cervecerías suelen estar detrás de la cerveza barata. Entonces, ¿quién elabora la cerveza para Aldi, Lidl & Co que tanto adoran los consumidores? Aquí hay una descripción general.

MÚNICH – Los fabricantes de productos de marca venden a veces productos como yogur y chocolate con nombres diferentes. Los productos llamados “sin nombre” se colocan luego en los estantes de las tiendas de descuento Aldi, Lid and Co. Y se venden a un precio más económico que el “original”. De este modo se benefician tanto los fabricantes como los consumidores. Los fabricantes utilizan la capacidad libre en sus instalaciones de producción y los consumidores obtienen buenas ofertas cuando compran porque, por supuesto, los productos saben bien, pero son mucho más baratos. Lo mismo ocurre con la cerveza. También en este caso suele haber detrás grandes cervecerías que producen productos para marcas de tiendas de descuento y supermercados. ¿Pero quién elabora cerveza para qué minorista?

Cerveza barata de cervecerías conocidas: las temperaturas de fermentación más altas permiten que la cerveza madure más rápido

La cerveza barata suele proceder de cervecerías conocidas. Aunque algunos fabricantes, según el portal Bierspot.de Señaló que las variantes económicas se diferenciaban de los productos de marca en la receta. Según el informe, la cervecería de Friburgo, por ejemplo, deja que su “Meisterbräu” madure más rápido a una temperatura de elaboración más alta que su marca premium “Freiberger”. Esto ahorra tiempo y dinero y luego se puede trasladar al cliente al calcular el precio. La cervecería produce cervezas Pils que son más baratas que las Netto’s con descuento. Pero muy pocos fabricantes están dispuestos a hablar de ello o mencionarlo en las etiquetas de cerveza barata. Muchos temen dañar la imagen de sus productos de marca.

Cervecería Königshof cerveza gravensteiner cervecería mauricio Pastillas premium Meisterbro, Saxengold, Bergardier Cerveza de dragón Pastillas Adilcron Premium Cervecería de Francfort Grafenwalder Pills Pit, Grafenwalder Pills sin alcohol, Grafenwalder Radler, Grafenwalder naranja/limón silvestre, Grafenwalder Visper sin alcohol, Grafenwalder Hevisper Cervecería de Francfort Bergadler Premium Pastillas Botella Vidrio Cervecería de Francfort Berlinbacher Radler Sin Alcohol, Berlinbacher Radler, Berlinbacher Premium Pastillas, Berlinbacher Hifuesper cervecería mauricio Campanas Bergadler Premium Cervecería Mönchengladbach / Cervecería Oettinger Scholtenbrau, Carlsquel, Carlsquel Radler Sin Alcohol, Malta Carlsquel Cervecería Martens Maternus Oro PET Cervecería Mönchengladbach Scholtenbruu Cervecería Martens facturas de maternidad Cerveza de dragón Pastillas Premium de Adilcronina – PET

Cerveza de tiendas y supermercados: los fabricantes de renombre también ofrecen versiones más económicas

Pero no sólo las tiendas de descuento, sino también los supermercados como Kaufland venden cerveza barata como marca propia. Además Incluye, por ejemplo, “Stephans Bräu” La famosa cervecería Feldschlösschen de Dresde, que se anuncia en el mercado como “nuestra marca de cerveza exclusiva”. Sin embargo, el nombre del fabricante no aparece en el sitio web del minorista. El supermercado cambió recientemente su gama de cerveza y cerveza Oettinger barata, según un informe del Periódico gastronómico Paderborner lo reemplazó en NRW.

Descuentos en cerveza barata: consumo per cápita al nivel de los años 60

Ya sea cara o barata, la cerveza se ha considerado durante mucho tiempo un alimento básico. Esto se debe principalmente a que no hay agua potable disponible en todas partes. El jugo de cebada sigue siendo muy popular en este país. Aunque ahora una de cada diez cervezas sea sin alcohol. El consumo de cerveza per cápita en Alemania se encuentra ahora en el nivel de principios de los años 60, poco menos de 92 litros, según el Daily Mail británico. Asociación de Cerveceros de Baviera. A mediados de la década de 1970, el consumo de cerveza en Alemania alcanzó un máximo de 151 litros per cápita al año. En el momento de la reunificación en 1990, el consumo medio per cápita en Alemania en su conjunto era de 142,7 litros. En Baviera, la cantidad se estima actualmente entre 120 y 125 litros, según la asociación.

Ventas de cerveza en Alemania Según los informes, las cervecerías y depósitos de cerveza de Alemania vendieron en total unos 8.800 millones de litros de cerveza en 2022. Oficina Federal de Estadística (insatisfecho). Las ventas de cerveza aumentaron un 2,7 por ciento o 232,6 millones de litros en comparación con el año anterior. Sin embargo, las cifras no incluyen las cervezas sin alcohol, las bebidas de malta ni las cervezas importadas de países fuera de la Unión Europea.

Si el jugo de cebada realmente tiene propiedades que promueven la salud, previene un ataque cardíaco, protege contra la demencia o incluso hace que uno sea más bello no es sólo una cuestión de opinión, sino que, en algunos casos, los tribunales han negociado sus efectos.