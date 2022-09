Chico talento de La Voz: “No me siento mujer ni hombre” | entretenimiento

¡Esa voz se te metió debajo de la piel!

Con una actuación muy impresionante en las audiciones a ciegas de “La Voz de Alemania”, Jay Gicker (21) inspiró a los entrenadores Peter Maffei (73), Stephanie Kloss (37), Mark Forster (39) y Rhea Garvey (49) a mediados de septiembre. En ese momento, Jay “Mercedes-Benz” Janis Joplin (27) cantó y finalmente decidió formar equipo con Stephanie Kloss. El jueves (ProSieben, 20:15) se podrá volver a ver a Jay en las peleas.

El excepcional talento suizo no es recordado por muchos solo por su voz inusual o sus tatuajes. Jay ha sido abierto acerca de ser no binario.

Jay en las peleas de TVOG el jueves por la noche Foto: ProSieben / SAT.1 / André Kowalski

Pero, ¿qué significa eso realmente?

“Ser no binario es una cuestión muy individual. Para mí, personalmente, eso significa que no me siento como una mujer o un hombre. Solo soy un ser humano, eso es lo que funciona mejor para mí”, explica Jay, y agrega: ” No es que cambie y te sientas como un hombre en Un día y una mujer un día, te sientes como… como si un hombre se detuviera. Es así”.

darse cuenta no es binarioJay pasó por una operación. Jay: “Hace unos seis años comencé a cuestionarme, y luego me di cuenta: definitivamente no soy una mujer. Luego pensé que tal vez soy un hombre trans. En ese momento no sabía nada sobre el no binario sistema. Hace solo dos o tres años, lentamente se me ocurrió y comencé a conocerla y me he sentido muy cómodo con ella desde entonces “.

Pero, ¿qué significa eso para los datos? “He estado con mi pareja Jazz durante unos dos años”, le dice Talent a The Voice. “Ella también está en el espectro no binario. El jazz no es ni femenino ni masculino, pero en realidad soy bastante abierto cuando se trata de sexo, ya que he tenido relaciones con hombres, mujeres y personas no binarios”.

La cantante de Silbermond, Stephanie Close (izquierda), estaba entusiasmada con la actuación de Jay en las audiciones a ciegas. Foto: ProSieben / SAT.1 / André Kowalski

Jay y Jazz se conocieron en la oficina cuando estaban entrenando para convertirse en polígrafo* (título de trabajo suizo para diseñar medios impresos y digitales). Y la amistad ha crecido más.

*Aunque Jay prefiere los pronombres ‘ellos/ellos’, se ocupa de la forma femenina del título de su trabajo.

Luego, el talento musical también revela el secreto de sus diez tatuajes.

Jay: “Hay muchas cosas diferentes, pero la que más significa para mí es el pequeño fantasma en mi antebrazo derecho. Este fue mi primer tatuaje, mi mamá tiene el mismo tatuaje, nos hicimos los dos. Cuando estaba embarazada de mí , Parecía el pequeño fantasma del libro infantil en Ultrasonido. Es por eso que la partera le dio a mi madre el libro Little Ghost. Por eso dibujamos esto junto con tatuajes. Pero, por supuesto, la llave en mi cuello, que representa mi música, también es importante”.