China: No más acceso a Steam Global

Los chinos que quieren jugar a través de Steam Global han tenido un problema desde el día de Navidad: el servicio ya no está disponible en la República Popular China. Manal Sospecha de Steam Lock informó The Gamer Citando informes de sujetos de datos en redes sociales como Reddit y Twitter. Si bien los afectados inicialmente culparon al gobierno chino, ya no se puede descartar un ataque al DNS de terceros. Steam China todavía es accesible, pero la sucursal nacional del portal de juegos solo tiene 100 buenos títulos en exhibición.

ejercicio de la censura china

En principio, la masa será razonable. El gobierno y las autoridades de la República Popular han ejercido una censura de Internet significativamente mayor desde 2021 que antes. En los últimos meses, por ejemplo, las autoridades han bloqueado los servicios en línea extranjeros en varias ocasiones si el contenido no cumple con los requisitos de la línea social y política conservadora del liderazgo del país en torno al presidente Xi Jinping. Los Servicios Nacionales fueron golpeados de la misma manera, ya que la censura era, entre otras cosas, “elementos anti-chinos”, incluidos en particular “hombres afeminados, una espina en el costado – y por lo tanto, los héroes de pelo largo podrían ser suficientes como presuntos o reales”. críticas a Xi Jin Bing.

También existen restricciones para que los niños y los adultos jóvenes jueguen en línea. Básicamente se expresa en un límite de tiempo de tres horas de juego online a la semana, repartidas en una hora de 20 a 21 horas los viernes, sábados y domingos, así como festivos. Las autoridades también están haciendo cumplir el límite a través del monitoreo en línea.

Además, bloquean el acceso a juegos impopulares o hacen que la visualización en China sea casi imposible debido a circunstancias, como Fortnite. Quizás esta es una de las razones por las que Steam China se ha mantenido marginal con solo 100 títulos desde su lanzamiento en febrero de 2021 y solo tiene dos éxitos en el juego internacional con Dota 2 y Counterstrike Global Offensive.



