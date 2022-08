China quiere intimidar a Taiwán: maniobras terroristas | Política

China lanzó misiles al territorio marítimo de Taiwán el jueves. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha hablado de “once misiles balísticos” desde el jueves a las 13:56 horas.

^ El gobernador de China, Xi Jinping (69), permite que los militares realicen maniobras hasta el domingo. El Ejército Popular de Liberación de China marcha frente a la costa con tanques, aviones de combate y munición real.

Los medios estatales chinos como CCTV y Global Times escriben que “los ejercicios han comenzado” y que se trata de un “proceso de reunificación”.

antecedentes: Nancy Pelosi, la máxima política estadounidense y presidenta de la Cámara de Representantes (82), viajó este martes a Taiwán. Antes de su visita, China amenazó con un “gran desastre”. Tradicionalmente, China mantiene su amenaza fuera de Taiwán cada mes de julio.

Nancy Pelosi (izquierda) y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante una reunión en Taipei, Taiwán, el miércoles. Foto: MAS/AP

► En total, tras la visita de la máxima política estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán, China identificó seis áreas de maniobras alrededor de la isla.

Un total de 11 misiles Dongfeng fueron lanzados a las aguas frente a la costa de la república insular el jueves, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. China invadió el espacio aéreo de Taiwán con 22 aviones de combate.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Cinco misiles chinos también cayeron en la zona económica de Japón.

“Este es un problema grave que afecta la seguridad nacional de nuestro país y la seguridad de la gente”, dijo el ministro de Defensa, Nobuo Kishi (63).

Investigador de conflictos e historiador militar, profesor Matthias Strun (45), de la Universidad de Buckingham, en BILD: “Veo la situación en Taiwán como muy grave. Con un potencial general de conflicto y escalada mayor que el de Ucrania. Por supuesto, las consecuencias económicas globales de la guerra en Taiwán serán varias veces mayores que las causadas por la guerra de Ucrania. “, agregó.

En cuanto a la disputa de Taiwán, China recibe el apoyo de Moscú. “En cuanto a los ejercicios, este es el derecho soberano de China”, dijo el jueves el portavoz de Vladimir Putin (69), Dmitry Peskov (54).

Leer también

Las tácticas no son nuevas, pero su influencia ha aumentado a la luz de la invasión rusa de Ucrania.

En el período previo a la visita de Pelosi, Beijing envió armas pesadas a la costa por ferrocarril, carretera, avión y barco. El martes hubo un despliegue sin precedentes de tropas en la provincia de Fujian al otro lado de la frontera con Taiwán. Los ejercicios militares de las fuerzas chinas continuaron el miércoles en la isla de Taiwán, con bloqueos conjuntos, ejercicios en el mar y en tierra y ejercicios de combate aéreo.

interesante también

Samuel Chu, de 44 años, fundador de la organización no gubernamental (ONG) The Campaign for Hong Kong, le dijo a BILD.

Zhou continuó: “Las tácticas no son nuevas, pero su impacto se ha magnificado a la luz de la invasión rusa de Ucrania y la víspera del tercer mandato sin precedentes de Xi al frente del Partido Comunista Chino. Pero el resto del mundo no debe subestimar la resiliencia del pueblo de Taiwán”.

El gobierno de Taiwán instó el jueves a las empresas de la isla a mejorar su seguridad cibernética en los próximos días, ya que las autoridades vieron un número récord de ataques a sus sitios web en medio de las tensiones con China.

El embajador taiwanés Ji-wai Shih a BILD: “Ahora China ha mostrado su verdadero rostro. La voluntad del régimen comunista chino de usar la violencia contra su propio pueblo y contra sus vecinos no debe verse ni aceptarse sin consecuencias”.