Buenos Aires / Resistencia. Reportes contradictorios en torno a un acuerdo para instalar plantas procesadoras de carne de cerdo en el mercado chino continúan generando tensión en Argentina. Salió a nivel nacional el miércoles pasado. Protestas. En la capital, los opositores exigieron la suspensión del trato frente a la embajada china. Las organizaciones de protección ambiental también han anunciado una audiencia pública a mediados de septiembre. Debido a la falta de información por parte del gobierno, el público debe ser informado en consecuencia.

Un reportaje del diario El Cronista a mediados de julio fue el detonante de las protestas. Ahí fue llamado En primer lugar, ya se acordó un memorando correspondiente entre Argentina y China. Con fondos chinos, se construirán 25 fábricas en todo el país para producir 900.000 toneladas de carne de cerdo para el mercado de la República Popular. La noticia fue reportada de inmediato por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. denegado. El Cronista cambió su mensaje de que no debería estar listo para firmar el contrato hasta septiembre.

Ya en julio del año anterior, el gobierno argentino se había pronunciado en un comunicado de prensa (US 21) sobre el acuerdo previsto. Reportado) Todavía menciona la producción de nueve millones de toneladas de carne de cerdo al año, que luego se ajustó a 900.000.

Periodista y dietista Soledat Barruti revela En ese sentido, criticó la política informativa del gobierno: “Al principio se dijo que el acuerdo se firmaría en noviembre. Después de eso (George, el gobernador de la provincia de Sacco) Capitanich se precipitó con la noticia de que la instalación de fincas en Sacco ya había tomado lugar La situación es tan absurda que no sabemos qué hacer “.

Se dice que ya se han celebrado reuniones con funcionarios del gobierno chino en Sacco. También se está produciendo una deforestación masiva. Deborah Pace de la organización “We Monte Sago” Dice: “Aquí ya está todo firmado. Capitanich lo ha confirmado públicamente. Pero no nos quieren dar ninguna información. Nuestro abogado ha indagado por la vía legal, pero no hay respuestas. No sabemos, por ejemplo, si el se deben construir fábricas, o si hay evaluaciones ambientales”.

Los ambientalistas enfatizan los peligros de estas grandes fábricas de carne de cerdo: alto consumo de agua, deforestación debido a la enorme demanda de forraje, uso asociado de pesticidas, población rural y, por último, pero no menos importante. Infecciones.

XR Flavia Broffini de Argentina dice: “Este es un caldo de cultivo para las infecciones. Este tipo de producción promueve el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos”. Además, cada matadero requiere 17.000 hectáreas de terreno para maíz y soja transgénica, y un millón y medio de litros de agua al día para alimentar a los animales.

Soledad Barruti agrega: “Áreas enteras se están volviendo inhabitables. Se están sacrificando territorios y ciudades, y la población rural y tribal pobre es la principal víctima. No está claro cómo el país se beneficiará de todo esto para un solo negocio”.