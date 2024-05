Chivalry II: ¡Una epopeya medieval ya está disponible gratis!

Si buscas material de juego gratuito, actualmente puedes conseguir gratis la secuela de Medieval Chivalry II.

Como todos los jueves, una vez más hay una oferta de juegos gratuitos en Epic Games Store en Corpus Christi, y esta vez es realmente impresionante. Es la secuela de Medieval Chivalry II y ahora está disponible gratis durante una semana, siempre que tengas una cuenta en la tienda. Si reclamas el programa, podrás conservar el título de forma permanente.

Chivalry II es un campo de batalla medieval multijugador en el que 64 jugadores compiten entre sí. La parte 2 ha recibido críticas en su mayoría positivas, por lo que vale la pena verla si aún no la has visto. Esto es aún más cierto si tenemos en cuenta que el precio de venta normal del juego suele ser de poco menos de 40 euros.

Puedes conseguir Chivalry II hasta el 6 de junio de 2024, pero aún no se sabe qué sucederá después. A diferencia de lo habitual, Epic Games aún no ha anunciado la próxima oferta gratuita en la tienda, pero vuelve a hablar de un “juego misterioso”. Por lo tanto, la posibilidad de que detrás de él se esconda un título más popular no es tan pequeña.

Como parte de la serie de misterio, Epic Games ha lanzado hasta ahora Dragon Age: Inquisition, Farming Simulator 22 y Chivalry II de forma gratuita.