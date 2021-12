Choque en Verona Booth en Nochebuena: Ladrón en su villa

Choque para el stand de Verona en Nochebuena.

Los ladrones entraron en la villa del corredor.

Los ladrones robaron cientos de miles de euros.

Verona Booth y su familia tuvieron un impacto en la víspera de Navidad: los ladrones entraron en su villa en Meerbusch cerca de Düsseldorf y robaron joyas, dinero en efectivo y bolsos de diseño. “Me siento indefenso como una tortuga sin caparazón”, dijo el presentador de Bild am Sonntag (“BamS”). En total, los ladrones habían robado varios cientos de miles de euros. “Todas mis joyas de boda Cartier se han ido”, dijo el hombre de 53 años. La herencia también fue robada.

Ella acaba de pasar una Nochebuena con su esposo Frango. También mi hijo San Diego Rocco celebró con sus suegros. Cuando la familia llegó a casa alrededor de las 11 p.m. del viernes, había piezas rotas frente a la casa y su camioneta ya no estaba en el estacionamiento. “Frango irrumpió en la casa de inmediato”, dijo. Stand de Verona – Pero los ladrones ya se fueron. “Me sorprendió tanto que me estremecí y no pude llamar al 110”.

Los ladrones golpearon previamente a los vecinos de Booth

Los ladrones habían causado estragos. El mediador dijo: “Yo estaba en todas las habitaciones (…) Arranqué cajones y registré todo”. Incluso habían roto un casillero firmemente sujeto a la pared, lo arrastraron por la casa y luego se lo llevaron en el auto de Booth.

El día anterior, unos ladrones habían asaltado la casa de un vecino, un amigo de la familia. Cuando llegó a casa después de hacer snowboard con el hijo de Booth, Rocco, él todavía estaba cara a cara con los ladrones, pero los ladrones simplemente escaparon. Las dos familias asumieron que era la misma banda de ladrones.

La policía de Neuss confirmó su intrusión. Sin embargo, no está claro por el momento si estos dos actos son los mismos ladrones, y más investigaciones deberían demostrar eso, dijo el sábado por la noche. (mt / dspa)