Christian Polanque habla por primera vez después de “Bailemos” – Os

tz estrellas

está dividido

Se acabó para Sharon Batiste y Christian Polanque después del episodio 9 de Let’s Dance de RTL. Ahora la bailarina profesional informa a través de Instagram.

El aire cae hacia la cima: hasta el momento, el bailarín profesional Christian Polanc (44) y la actriz de telerrealidad Sharon Batiste (31) han logrado impresionar al jurado y al público con sus bailes en el programa de RTL “Let’s Dance”. . Desafortunadamente, eso no fue suficiente para el dúo en el episodio 9 del programa de baile.

Se acabó para Sharon Batiste y Christian Polanque después del episodio 9 de Let’s Dance de RTL. Ahora la bailarina profesional informa a través de Instagram. © Rolf Finnbrand

Después de un apasionado baile al ritmo de “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley y un duelo de baile contra Anna Ermakova (23) y Valentin Lusin (36), se acabó para ambos. Y el formato escribió en su cuenta de Instagram: “¿Quién más derramó una lágrima? Desafortunadamente, Sharon y Christian no dieron otra vuelta, pero estamos agradecidos de que estuvieras allí”.

Esto es lo que piensa Christian Poulenc sobre la danza

Hace unos días se pronunció el propio Christian Poulenc. Hasta el momento, ha calificado todos los episodios de sus videos de ‘Coffeetalk’ en su perfil de Instagram. Y también mostró el número 9, después de lo cual él y Sharon tuvieron que despedirse. En su comentario contó a sus seguidores cómo se encuentra tras el final.

“Los primeros días fueron muy extraños: sábado, domingo…”, confesó el bailarín a su público. También tiene que acostumbrarse al hecho de que ya no está practicando Let’s Dance y ya no experimenta la presión correspondiente.

Desde el punto de vista puramente de bailarina, Sharon lo vio en la final, y dejó en claro a la ganadora dos veces en la canción “Let’s Dance”. Pero con un programa de entretenimiento, hay muchos otros factores que entran en juego. “Ambos teníamos la sensación de que definitivamente iba a ser difícil ese día y que existía la posibilidad de que terminara”, dice el bailarín sobre sí mismo y su pareja de baile.