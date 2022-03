Ciencia: El Telescopio Espacial Hubble bate nuevos récords

Más

El telescopio Hubble tiene más de 30 años y estuvo a menudo al borde de la jubilación. Ahora el ojo ha descubierto algo increíble en el espacio: una estrella que está a miles de millones de años luz de distancia.

El Telescopio Espacial Hubble, un poco como un estúpido telescopio de fiesta, ha estado proporcionando imágenes desde distancias infinitas durante casi 32 años: nebulosas planetarias, cúmulos de galaxias masivos, agujeros negros… Se suponía que Hubble se retiraría muchas veces, instrumentos antiguos, recientemente Así que estuvo ciego por un tiempo. De todos modos, todo el mundo habla de James Webb, el nuevo éxito en el cielo del telescopio con espejos gigantes.