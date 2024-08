Cientos ya juegan al shooter en PlayStation

Meses antes de su lanzamiento, cientos ya jugaban al shooter Call of Duty: Black Ops 6 en PlayStation 4.

¿Cómo es posible que cientos de jugadores ya estén jugando Call of Duty: Black Ops 6? El shooter no se lanzará hasta el 25 de octubre y aún no se ha revelado por completo.

Esto se debió a una filtración de los desarrolladores. Se filtró una versión incompleta, que se cree que es la demostración, en PlayStation 4.

Se podía acceder al juego mediante consolas PlayStation 4 con jailbreak. Según Insider Gaming, la lista de jugadores ha aumentado a cientos que pueden jugar entre sí. Solo se interrumpió porque los servidores se desconectaron debido a una actualización. Sin embargo, solo solucionaron un error y, sorprendentemente, fue posible seguir jugando después de que regresaron los servidores.

Queda por ver si Activision actuará contra los jugadores y qué actuará.

Al comentar sobre la filtración, un empleado dijo: “Es realmente una pena que nuestra gran revelación se haya arruinado de esta manera. Todos estábamos emocionados de mostrarla de una manera grande y especial”.

Bueno, alguien tiene que volver a decir que Microsoft quiere prohibir Call of Duty en PlayStation.

