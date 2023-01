Cinta de Ucrania: el presidente de los Estados Unidos, Biden, contra la entrega del F-16

12:45: Polonia aumenta el presupuesto de defensa al cuatro por ciento del PIB

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunció un aumento significativo en el presupuesto de defensa a la luz de la guerra en Ucrania. En un movimiento “sin precedentes”, Varsovia gastará el cuatro por ciento de su producto interno bruto “en el ejército polaco” en 2023, según Morawiecki. El primer ministro agregó que este es “probablemente el mayor aumento en el gasto militar de cualquier país de la OTAN”.

Según la Alianza de Defensa, Polonia gastó más del 2,4 por ciento de su PIB en defensa el año pasado. Esto colocó al país tercero dentro de la OTAN después de Grecia (3,76 por ciento) y Estados Unidos (3,47 por ciento). La ley de presupuesto de Polonia para 2023, que aún no se ha aprobado, actualmente todavía exige un gasto militar del 3% del PIB.

12:33: El Kremlin niega la amenaza de misiles a Boris Johnson

El Kremlin ha negado las supuestas amenazas del presidente Vladimir Putin al ex primer ministro británico Boris Johnson. “Lo que dijo Johnson no es cierto. Más precisamente, mintió”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia de noticias Interfax.

Johnson afirmó anteriormente que el presidente ruso lo amenazó personalmente con un ataque con misiles. “Me amenazó en un momento y me dijo: ‘Boris, no quiero lastimarte, pero con un misil solo tomará un minuto'”, dijo Johnson a la BBC, “o algo así”. Pescoe, esa oración nunca fue dicha. O fue una mentira deliberada, o Johnson no entendió de qué le estaba hablando Putin. Entonces, la conversación fue sobre la preocupación de Putin por un ataque con misiles en Moscú.

12:10: Teherán convoca al encargado de negocios de Ucrania tras el ataque con drones

Irán convocó al encargado de negocios de Ucrania después de un ataque con aviones no tripulados contra una instalación militar cerca de Ishavan. Tasnim informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a declaraciones de un asesor del presidente Zelensky y “actos de represalia” por parte del gobierno en Kyiv. El asesor de Zelensky, Mykhailo Podolak, comentó sobre el ataque en Twitter el domingo: “La lógica de la guerra es cruel y mortal. Paga cuentas duras a los perpetradores y cómplices. (…) Ucrania les advirtió”.

Según información de Irán, una instalación de producción del Ministerio de Defensa cerca de Isfahan fue atacada por aviones pequeños el domingo por la noche. Tres de ellos fueron destruidos por cañones antiaéreos. Nadie resultó herido en el ataque. La información no se puede verificar de forma independiente. El Wall Street Journal, citando a personas “familiarizadas con la operación”, informó que Israel estaba detrás de los ataques.

11:55: Kremlin: los envíos de armas occidentales conducen a una escalada

Según el Kremlin, más envíos de armas occidentales a Ucrania solo conducirán a una mayor escalada de la guerra. El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo en Moscú que los países de la OTAN están cada vez más involucrados en el conflicto, pero que sus ventas de armas a Ucrania no han cambiado el curso de la guerra.

11:23 am: RUSIA – Un tratado de control de armas nucleares podría expirar en 2026

Según el vicecanciller ruso, el tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia podría expirar en 2026. Cuando se le preguntó si no podría haber una alternativa al acuerdo, Sergei Ryabkov dijo en una entrevista con la agencia estatal de noticias rusa: “ Este es un escenario que podría imaginarlo totalmente”. Estados Unidos ha ignorado los intereses de Rusia en los últimos años, socavando así en gran medida el tratado. Ryabkov dijo que la extensión puede ser víctima de esta situación. Rusia está lista para esto.

10:33 am: China culpa a Estados Unidos por la guerra de Ucrania

China culpó a Estados Unidos por la guerra en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, dijo a la prensa en Beijing que “la crisis de Ucrania fue provocada por Estados Unidos”. También son “el mayor factor que alimenta la crisis”. Al suministrar armas pesadas y ofensivas a Ucrania, Estados Unidos solo prolongó e intensificó el conflicto. La guerra de agresión de Rusia contra la vecina Ucrania ha durado hasta ahora más de once meses. La República Popular China nunca ha condenado las acciones de Rusia.

Mao Ning hizo las acusaciones en respuesta a una pregunta sobre las acusaciones estadounidenses de que las empresas chinas pueden apoyar a la parte rusa. La portavoz habló de “sospechas infundadas” y “chantaje infundado”. China no se quedará de brazos cruzados si Estados Unidos daña los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

10:27 a. m.: Asesor de Selenskyj: “El Comité Olímpico Internacional es un patrocinador de la guerra y el asesinato”

Se intensifican las acusaciones de Kyiv hacia el COI. El asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, tuiteó que el COI era un “patrón de la guerra, el asesinato y la destrucción”. La organización Rings “observa con júbilo cómo Rusia destruye Ucrania y luego proporciona a Rusia una plataforma para promover el genocidio y alentar más asesinatos”.

Podolak agregó al presidente del COI, Thomas Bach, que comprar dinero ruso “hipocresía olímpica” no huele a sangre ucraniana. ¿No es así, Sr. Bach? La semana pasada, el COI describió un concepto mediante el cual los atletas de Rusia y la vecina Bielorrusia podrían reintegrarse al deporte mundial a pesar de la guerra de agresión en curso contra Ucrania desde febrero.

9.39 am: Moscú llama inútiles las negociaciones después de la decisión del tanque

El liderazgo ruso declaró que las negociaciones de paz no tenían esperanza debido a las entregas planificadas de tanques occidentales a Ucrania. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, criticó las entregas planificadas de tanques de EE. UU., Gran Bretaña, Alemania y otros países como un “paso extremadamente destructivo” destinado a una mayor escalada en Ucrania. Culpó a Estados Unidos y la OTAN por la guerra, que duró más de once meses. Ryabkov justificó el ataque a Ucrania con “intereses de seguridad legítimos” y la supuesta persecución de la población rusa en Ucrania.

9:25 am: Erdogan menciona la membresía de Finlandia en la OTAN, menos Suecia

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha indicado que aceptará la entrada de Finlandia en la OTAN – Sin Suecia. Al mismo tiempo, advirtió a Finlandia que no cometa los mismos “errores” que el país vecino. A raíz de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los dos países escandinavos decidieron el año pasado que querían unirse a la OTAN después de décadas sin pertenecer a una alianza militar. Sin embargo, Erdogan prohibió una grabación durante varios meses. Acusa a Suecia de apoyar a “organizaciones terroristas” como el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). También exige la entrega de 130 presuntos “terroristas”.

8:16 am: el deseo de apoyo de los alemanes se derrumba

En vista de la guerra en Ucrania, la población alemana sigue mostrando su voluntad de apoyar a Ucrania. Un poco más de dos tercios (68%) estuvo de acuerdo en que Alemania debería acoger a los refugiados ucranianos. Así lo demuestra un estudio realizado por el instituto de investigación de mercado y opinión Ipsos. En comparación con los resultados de la encuesta, que se realizó poco después del comienzo de la guerra, la disposición a apoyar está disminuyendo. En abril de 2022, el 82 % de los alemanes seguía estando a favor de acoger refugiados ucranianos, una disminución de 14 puntos porcentuales.

La mayoría de los encuestados alemanes (75 %) también creen que Alemania debería evitar la intervención militar en el conflicto. Menos de la mitad de los alemanes (48 %) apoya el suministro de armas y sistemas de defensa aérea al ejército ucraniano, en comparación con el 55 % en abril de 2022.

06:44: Moscú considera difíciles las negociaciones sobre la central nuclear de Zaporizhia

Según Rusia, las negociaciones sobre la creación de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear de Zaporizhia son difíciles. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo a la agencia de noticias RIA que se estaban realizando consultas con la Agencia Internacional de Energía Atómica. “Hemos presentado nuestras propuestas a Rafael Grossi, Director General de la Agencia. Hasta donde sabemos, Kyiv aún no ha respondido claramente a la iniciativa del jefe de la OIEA. Claramente están ganando tiempo”.

5:45 a. m.: Un funcionario del gobierno ruso descarta conversaciones de paz

Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, Rusia actualmente descarta conversaciones con el gobierno de Kyiv y Occidente. La agencia de noticias RIA citó a Ryabkov diciendo que después de que Estados Unidos se comprometiera a suministrar tanques de combate a Ucrania, no tenía sentido hablar con Kyiv o sus “titiriteros”.

1:01 am: Johnson – “Putin me amenazó personalmente”

presidente ruso Se dice que Vladimir Putin es el primer ministro británico en ese momento, Boris Johnson. Él personalmente amenazó poco antes del comienzo de la guerra de Ucrania. “Me amenazó en un momento y dijo: ‘Boris, no quiero lastimarte, pero con un misil solo tomará un minuto’ o algo así”, dijo Johnson a la agencia de noticias PA del Reino Unido. “A juzgar por el tono muy tranquilo y el nivel de compostura que parecía mostrar, debe haber estado jugando con mis intentos de que negociara”. El primer ministro intentó desviar a Putin poco antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. Se dice que se hicieron estas declaraciones.

00:28: Un muerto después de que un cohete golpeó Kharkiv

Al menos una persona murió cuando un misil impactó en un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Kharkiv, según el gobernador de la región, Oleg Sinyhopov. “Según la información actual, una persona murió cuando un misil ruso impactó en un edificio residencial”, escribió Sinhopov en Telegram el domingo. Cualquier otra lesión será tratada. El misil golpeó el distrito central de Kyiv. No hubo indicación inmediata del número de heridos. Senhopov había estimado anteriormente el número de heridos en tres.