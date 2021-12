Cinta en vivo de F1: Ecclestone critica a Hamilton: ¡Nadie le cree, lo siento!

2:17 pm

Ecclestone critica el comportamiento de Mercedes



Hamilton y Mercedes no estaban en la celebración de la FIA donde deberían haber estado, como sorprendió el ex presidente de Fórmula 1 Bernie Ecclestone: “Estaba muy, muy, muy sorprendido por la actitud de Mercedes, porque no los vi comportarse”. de esa manera “, dice Ecclestone.

“Por supuesto, como perdedores, no son tan felices como ganadores, pero hay una forma de actuar, y no es así como ellos actuaron”, dijo.

Esto también se aplica a las ausencias del partido, que fue Valtteri Bottas (tarde), pero no Hamilton: “No le hubiera hecho daño venir aquí”, dice Ecclestone. “Se le ocurrió una excusa de que no podía estar aquí, lo que no creo que nadie creería porque llegó a 22 carreras”.