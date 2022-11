Circunstancias desastrosas: el fundador de FTX, Sam Bankman, liberado supuestamente transfirió millones de dólares de inversionistas | Boletin informativo

Forex en este artículo

• Los procedimientos de quiebra revelan circunstancias desastrosas en la gestión financiera de FTX

• Documentos faltantes, pero también indicios de transacciones ocultas

• Pérdida del dinero de los clientes: ¿Error de juicio o enriquecimiento personal?



Los vínculos ilícitos entre las dos empresas de Bankman Fried, FTX.com, y la firma comercial Alameda Research se revelaron recientemente en un artículo de CoinDesk. Después de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunciara sus planes de vender sus tokens FTT, provocó una venta masiva entre los inversores. Un supuesto acuerdo para adquirir FTX por parte de Binance fracasó unas horas después.

A esto le siguió el anuncio de la quiebra de Sam Bankman-Fried y el registro oficial de la quiebra de FTX.



Los procedimientos de insolvencia no solo revelan agujeros contables

En octubre pasado, FTX aseguró una ronda de financiamiento de $420 millones para continuar desarrollando el crecimiento de la compañía y la experiencia del usuario, además de colaborar con los reguladores. The Wall Street Journal ha informado ahora que la venta de las acciones de Friedman Banks y la supuesta devolución de los depósitos supuso que la mayor parte del dinero, en concreto 300 millones de dólares, no fueran a parar a FTX sino directamente a SBF.

El síndico de quiebras y actual director ejecutivo de FTX, John J. Ray, de State of Financial Accounting, que va mucho más allá del tan citado “estado de caos”. Varios medios de comunicación han citado a John J. Ray de la situación contable del tribunal de quiebras: “En toda mi vida profesional nunca me he encontrado con una falla de los sistemas de control interno y una falta tan completa de información financiera confiable como aquí”. Un pequeño grupo de personas sin experiencia administraba la fortuna de una empresa sin una comprensión básica de los principios contables.

La lista de delitos menores y omisiones es larga: no hacer un seguimiento de los saldos de efectivo, cuentas bancarias o signatarios autorizados; Aprobaciones de pago a través de emoticonos en el chat de la empresa, comunicaciones eliminadas entre el director ejecutivo y los empleados. Además, las finanzas no han sido revisadas por un organismo regulador porque la empresa tiene su sede en las Bahamas. De particular interés en la postura pública, que Ray describe como “sin precedentes”, es la afirmación de que los sistemas de software FTX fueron “pirateados” para permitir transacciones para Alameda y así ocultar el flujo arbitrario de fondos de los clientes.

Dado que no está claro a dónde han ido a parar los millones de depósitos de clientes e inversores populares, surge la sospecha de que un grupo en torno al exCEO se ha enriquecido a gran escala. FAZ informa, por ejemplo, que Alameda Research ha otorgado varios préstamos por un volumen total de 4.100 millones de dólares estadounidenses a empleados clave, al propio Bankman-Fried y a subsidiarias del grupo.



La ex estrella del lanzamiento de criptomonedas está en el punto de mira

En una entrevista con la periodista de VOX Kelsey Piper, que se hizo por accidente a través de Twitter, la SBF llama al proceso de quiebra su mayor error porque las finanzas ahora están fuera de su control. Bankman Fried dijo que los funcionarios de FTX, que ahora están haciendo acusaciones contra su exjefe, ahora intentarán “reducir todo a escombros por vergüenza”. Si bien su prioridad es recaudar los $8 millones que se pueden usar para compensar a los inversionistas, ahora esto se ve dificultado por el proceso, que requiere la aprobación tanto de los acreedores como del tribunal de quiebras, así como la búsqueda de inversionistas.

Un punto interesante planteado en la entrevista es el tema de las inversiones de los inversores en la bolsa de valores. SBF inicialmente negó haber invertido el dinero de sus clientes en el intercambio, pero ahora admitió que la empresa hermana Alameda “tomó prestado mucho más dinero del balance de FTX para invertir de lo que pensaba, lo que finalmente dejó a FTX vulnerable a hacer el equivalente criptográfico de un banco”, Piper. dijo.

Piper también repite una pregunta que hizo en una entrevista el verano pasado sobre si Bankman-Fried pensaba que era razonable hacer cosas inmorales por el “bien mayor”. Tanto SBF como la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Edison, son defensores del “altruismo efectivo”, es decir, la idea de mejorar la vida de tantas personas como sea posible mediante el uso óptimo de recursos limitados. Cuando se le preguntó hasta dónde llegaría, la SBF se atiene a las generalidades. Esto podría convertirse en un explosivo político para los demócratas estadounidenses, porque Bankman-Fried ocupa el sexto lugar en la lista de los mayores donantes políticos y ha apoyado las elecciones de mitad de período en cantidades millonarias.

