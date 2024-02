¡Cirugía de emergencia! Lozandra, esposa de Roberto Blanco, tenía 15 miomas

tz estrellas

de: María Zsolnay

el presiona divide

Roberto Blanco y su esposa Luzandra.jpg © Privado / Blanco

Conmoción para el artista Roberto Blanco (86 años): ¡Su esposa, Luzandra (45 años), tuvo que someterse a una cirugía uterina de emergencia en Berlín hace unos días! “Tenía unos miomas (crecimientos, notorios) muy grandes, lo que me provocaba problemas de sangrado. “De repente me desmayé”, dijo Lozandra al columnista vía telefónica. “Roberto inmediatamente llamó al médico de urgencias”. La hortensia original se encuentra actualmente en Mallorca “para que unos amigos la cuiden hasta que recupere su salud”.

Sabe que Roberto está en buenas manos: tiene tantas apariciones que no puede cancelar. “Al fin y al cabo, un contrato es un contrato”, dice Lozandra, que también es gerente de Roberto y supervisa todas las citas.

Lozandra tenía 15 fibromas grandes en su útero

Como la invitación a la cena de actores en la Berlinale el viernes de hace diez días; Cena con muchas estrellas en un restaurante italiano de Ku'damm. Roberto y Luzandra Blanco disfrutaron de ser el centro de atención y la mujer de 86 años incluso pronunció un breve discurso. Unas horas más tarde, Luzandra perdió repentinamente el conocimiento: “Me desmayé en el hotel. El médico de urgencias me llevó al hospital, donde me operaron de inmediato”. Los médicos descubrieron: “Tenía 15 fibromas en el útero, algunos de ellos muy grandes. Ahora me los han extirpado y, afortunadamente, mi útero y mis ovarios se han salvado”.

Luzandra llevaba semanas sintiéndose mal. “Seguí ganando peso y no sabía por qué”, recuerda. “Dijeron que tenía anemia, que mis vasos sanguíneos no funcionaban correctamente y que debería tomar demasiado hierro”. Ella no pensó en el útero.

Ahora unos amigos en Mallorca la están cuidando hasta que recupere su salud.

Tras la operación de emergencia, el cubano no quiso quedarse en Berlín: “No vivimos allí, sino en el lago de Constanza, en Ermattingen, en Suiza”. Pero como Roberto vuelve todos los días al escenario (en M. Claude y sus hijas), ella decide al sol: “He viajado a Mallorca, y hay amigos nuestros que me están cuidando”. De la clínica a la pista”, y los médicos me dieron pastillas para combatir la posibilidad de coágulos de sangre. “Todo salió bien.”

El hombre de 45 años se está recuperando lentamente del procedimiento. Y puedo volver a bromear: “¡Tengo 40 años menos y estoy enfermo, y Roberto es indestructible a sus 86! Está en forma, lleno de energía y no necesita ni un solo medicamento”. Pues ella admite que lo cuida mucho: “Roberto toma vitamina D, omega-3, magnesio y calcio todos los días”, revela. Pero lo que más le da fuerza es la música. “El 22 de abril Roberto dará un concierto en Rostock, que será un homenaje a Louis Armstrong. También prometí que habrá un CD de eso.

Roberto lanza nuevo CD

Esperemos que en verano salga un nuevo CD de Blanco con sus propias canciones. “Estaremos mezclando y terminando en Colonia el 3 de mayo”, dice Lozandra. Ella también quiere estar allí, en la ciudad donde ella y Roberto se conocieron en un combate de boxeo hace 13 años.