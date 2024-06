¿Ciudadano enojado en riesgo de sufrir un infarto? La ira destruye los vasos sanguíneos.

Página principal vida salud

de: Julián Gutman

¿Te sientes abrumado por la ira al menos una vez al día? Según los investigadores, conviene practicar la relajación con frecuencia para la salud cardiovascular.

Quién no los conoce: ciudadanos enojados que se equivocan en todo y en todos. En realidad, la ira no es algo negativo. Este sentimiento hace que el cuerpo libere hormonas del estrés como el cortisol y Adrenalina Comunicaciones, que pueden ayudarnos a actuar más rápidamente en situaciones de peligro. Pero si te encuentras en este estado con frecuencia, tu cuerpo está bajo estrés constante, dañando tu sistema cardiovascular.

La ira promueve procesos en el cuerpo que promueven la aterosclerosis.

¿Te gusta sacar tu ira? Los investigadores concluyeron que esto causaba daños permanentes a los vasos sanguíneos. © Andrey Popov/Imago

Un equipo de investigadores dirigido por Daichi Shimpo del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York examinó cómo la ira afecta el corazón y la circulación sanguínea. Su estudio demostró que la ira estimula procesos en el cuerpo que promueven la aterosclerosis (endurecimiento de las arterias). Esto se considera un factor de riesgo importante de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco. Los investigadores creen que la causa es un defecto en el revestimiento interno de las paredes de los vasos sanguíneos, como resultado de la ira.

Para su análisis, los científicos estadounidenses examinaron a 280 adultos. Se dividieron aleatoriamente en cuatro grupos: al primer grupo se le pidió que recordara vívidamente una situación extremadamente desagradable durante ocho minutos; El segundo es volver a un episodio muy triste.El tercer grupo tenía la tarea de imaginarse a sí mismos en una situación aterradora durante ocho minutos, y la unidad final debía contar de uno a 100 para provocar un estado mental neutral. Ocho minutos más tarde, se midió la función endotelial utilizando un dispositivo especial para ver cómo el estado de ánimo afecta la salud de los vasos sanguíneos.

La ira tuvo un efecto más fuerte en los vasos sanguíneos que el miedo

“En este estudio piloto controlado y aleatorizado, una breve provocación de ira afectó negativamente la salud de las células endoteliales al alterar la vasodilatación dependiente del endotelio”, escribieron los investigadores en su estudio publicado en la revista Science. Revista de la Asociación Estadounidense del Corazón (JAHA) Ha sido publicado. Los investigadores encontraron que la función de los vasos sanguíneos seguía deteriorada 40 minutos después de la prueba. A diferencia de la ira, el miedo y la tristeza no tuvieron un efecto significativo sobre el endotelio. Los investigadores esperan que los resultados de su estudio conduzcan al desarrollo de nuevos métodos de tratamiento.

Más información sobre el estudio “Investigación traslacional de los efectos agudos de las emociones negativas en la salud endotelial: resultados de un estudio controlado aleatorio“ fecha de lanzamiento: 1 de mayo de 2024 publicado En la revista especializada Revista de la Asociación Estadounidense del Corazón (JAHA) Dominio: 280 participantes del estudio Autores del estudio: Un equipo de investigación estadounidense dirigido por Daichi Shimbo del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.