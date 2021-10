Claudia Bechstein gana dos títulos de patinaje de velocidad

NSlaudia Pechstein gana como quieras, en Alemania. Una vez más, el veterano veterano del patinaje de velocidad mostró solo su competencia de patinaje de talones en el Campeonato de Inzell. Los títulos 40 y 41, por un amplio margen, fueron una expresión de la superioridad del atleta olímpico de invierno más exitoso del país.

Los tiempos también son buenos para una persona de 49 años. Pero, ¿cuál es su valor a nivel internacional? A modo de comparación: la campeona holandesa Irene Schuten ganó más de 3000 metros con un tiempo de 3: 54.59 minutos, y Bechstein ganó en Inzel con un tiempo de 4: 11.82 minutos. Son mundos que separan a lo mejor de Alemania, que ha ganado cinco veces la medalla de oro olímpica en su carrera, de los mejores del mundo. “En los Países Bajos, habría estado retirado durante 15 años”, dijo Bechstein con una sonrisa.

El tercer título de Berliner en Inzell le impidió quedarse atrás en la carrera de salida masiva del domingo. Pero Pechstein se puso al día con una vuelta de izquierda y terminó tercero. Más de 3000 m estaba casi cinco segundos por delante de los competidores más jóvenes por más de 20 años. Su ventaja sobre Michel Orig de Berlín, que se recuperó de un accidente de bicicleta y cuatro cirugías de rodilla, superó los 5.000 metros. “La distancia a los polluelos es intensa nuevamente”, dijo Bechstein. “Lo veo muy negativamente, pero lo sé por los últimos años”.

El camino a Beijing es difícil

Matthias Gross, presidente de DESG, socio de Pechstein, todavía ve un rayo de esperanza. “No esperábamos nada más, no quiero hablar bien. Pero no podemos clonar a nadie. Me alegra que la idea de rendimiento haya vuelto a encontrar su camino y que los jóvenes se enfrenten a la competencia en todos carreteras.”

La mujer de la capital, que se perdió su entrada a la Cámara Alta como candidata no partidista de la CDU en las elecciones del Bundestag en el distrito de Köpnik de Berlín, sabe lo difícil que puede ser el camino hacia sus octavos Juegos Olímpicos de Invierno. La primera Copa del Mundo en Tommaso, Polonia, se trata de eso: allí tiene que terminar al menos undécima en los 3.000 m para llegar al campo de salida de su propia pista de más de 5.000 m en Stavanger una semana después. Quien llegue entre los ocho primeros seguramente obtendrá un boleto de Beijing.

La “máquina de movimiento perpetuo”, como la llamó Süddeutsche Zeitung Bechstein, será la primera mujer en competir en los Juegos de Invierno por octava vez. Hasta ahora esto solo lo ha logrado la patinadora artística japonesa Noriaki Kasai. La berlinesa quiere ir a Pekín después de su esperada salida de su carrera activa. patinaje de velocidad Mantenerse honesto Al comienzo de la semana, comenzó su entrenamiento en la Academia Alemana de Entrenadores Deportivos en Colonia.

Tampoco había señales de que una generación cambiara para los hombres. Los bicampeones Joel Dotter de Inzel (500 y 1.000 metros) y Patrick Beckert (5.000 y 10.000 metros) tienen las mayores esperanzas en los Juegos Olímpicos. El tercer tres veces campeón de la Copa del Mundo de Erfurt rompió su récord del torneo por diez segundos en una larga distancia en 12: 54.43 minutos y ganó su título número 24.