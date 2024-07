Clima loco en el Mar de Wadden en el Festival NDR en Possum | NDR.de – Noticias

A partir de: 15 de julio de 2024 a las 7:30 a.m. Sol, tormentas y lluvias torrenciales, además de muchos impermeables danzantes y rostros alegres: el festival NDR del sábado en Büsum (distrito de Dietmarchen) fue único en el norte de Alemania.

Por Torsten Kreutzberg

El clima en Possum es tan impredecible como los números de la lotería, como lo saben los visitantes del Festival NDR de años anteriores, y lo volvió a demostrar este año. Poco antes de que comenzara el festival, una fuerte lluvia llegó desde el mar sobre el escenario de Wat y provocó muchas caras de preocupación entre los visitantes y el personal del escenario. Afortunadamente, el horror terminó después de media hora, el escenario estaba reluciente y todo estaba listo para la fiesta con juegos de escenario, un final del City Challenge y un gran concierto final del dúo electro-pop Glasperlenspiel.





“Caro y Daniel son muy populares. He estado en 28 conciertos y creo que son geniales”, dijo entusiasmada Lara de Euten (región de Ostolstein), que estaba en primera fila con sus amigas Miriam y Susanne de Loer. En Sajonia duró horas, incluso bajo la lluvia y las tormentas.

No son sólo los tres fans del Glasperlenspiel los que están entusiasmados con la banda y el ambiente en el Watt Amphitheater. A Anke Lazar también le encanta el ambiente festivo. Ha sido la reina de los pasteles durante 40 años y vende muchas delicias desde su camión de panadería móvil, “Big Mama”. El día anterior preparó un trozo extra de pastel de ponche de cerezas para el festival NDR, “para entrar en calor y entrar en calor”, dice con una sonrisa.

Danza de la lluvia y el final del desafío Gromitz





El espectáculo comenzó aproximadamente 30 minutos tarde en el Watt Amphitheater con la presentadora de televisión NDR Christine Rieke y el presentador del programa matutino NDR1 Welle Nord, Horst Hof. El famoso grupo de conciertos y covers “Good Music Live” se encargó de que el ambiente delante del escenario no se calmara, sino que se fortaleciera cada vez más, a pesar de las frecuentes lluvias.

Además de las obras de entretenimiento, Posum también acogió la final del City Challenge en las ciudades costeras de Posum en el Mar del Norte y Gromitz en el Mar Báltico. En disciplinas como el Test de Schleswig-Holstein, la presión del tiempo, el lanzamiento de una diana de natación al alcalde y las apuestas en las tumbonas, Gromitz fue el primero en liderar, y en Possum le siguió el equipo del Mar del Norte. Al final, el equipo de Bosum, liderado por el alcalde Hans-Jürgen Luthier y el jefe de turismo Robert Kovitz, se vio obligado a conceder la derrota a los Grumetzer por poco. El equipo del Mar del Norte se toma las cosas con espíritu deportivo y busca revancha el año que viene.



video: Ambiente festivo a pesar de la lluvia en Bussum (un minuto)

Electropop bajo la lluvia constante con cuentas de vidrio tocando.

A las nueve de la noche, justo a tiempo para el inicio del concierto del cantante Glasperlenspiel, el cielo abrió todas sus puertas y llovía fuerte: sin parar. Esto no molestó al dúo de electro-pop berlinés ni a los miles de visitantes que se encontraban delante del escenario. Se colocaron paraguas, se pusieron chubasqueros y ponchos de colores neón y la gente celebró como sólo lo hacen los residentes de Schleswig-Holstein y sus invitados. Incluso Caro y Daniel son fans y entusiastas del Glasperlenspiel. “En otros estados federados la gente se habría escapado, pero tú no, genial”, gritan a la multitud y se divierten toda la noche con canciones como “Never Forget”, “Kings and Kings” o “Jill Leben”.

Después del Eid Antes del Eid

Los asistentes a la fiesta no se dejaron abatir por la lluvia y las tormentas, y eso también se aplica a la gira de festivales gratuita más grande de Schleswig-Holstein. Porque después del primer festival NDR en Grömitz y la húmeda y feliz secuela en Büsum, el próximo sábado 20 de julio llegará el tercer festival NDR en Pinneberg, esta vez con el cabeza de cartel Kamrad en el escenario y, con suerte, un clima de fiesta más agradable.

