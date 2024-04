Coches eléctricos: el número de nuevas matriculaciones disminuyó un 29 por ciento

Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren este consentimiento como proveedores de servicios externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

FActualmente, las cosas no pintan bien para los coches eléctricos en las carreteras alemanas: como anunció el jueves la Autoridad Federal de Transporte por Carretera (KBA), las nuevas matriculaciones de coches eléctricos cayeron casi un 29 por ciento en marzo y representan sólo el 11,9 por ciento de las nuevas matriculaciones. Hace un año, la cuota de mercado era del 18,3 por ciento.

“La demanda de vehículos eléctricos es actualmente muy débil, a pesar de los importantes descuentos ofrecidos por muchos fabricantes para compensar la pérdida del bono medioambiental”, comentó sobre las cifras el experto de EY, Konstantin Gal. La decisión política de permitir que expirara la financiación el año pasado “creó una cantidad significativa de incertidumbre en el mercado”. “Este año no sucederá gran cosa en el mercado eléctrico. Esperamos que, en el mejor de los casos, las ventas se mantengan al mismo nivel que el año pasado”, continuó Gal. Los fabricantes reconsiderarán sus inversiones en movilidad eléctrica y dedicarán más dinero a un mayor desarrollo del motor de combustión.

El mes pasado se matricularon un total de 263.844 coches nuevos, un 6,2 por ciento menos que el año pasado. Sin embargo, en el mismo mes del año pasado también se registró un mayor número de días laborables. Como anunció la consultora de gestión EY, el mercado todavía está un 24% por debajo de su nivel anterior a la crisis en 2019.

Los motores de gasolina continuaron representando la mayor parte de las nuevas matriculaciones en marzo, con un 37,8 por ciento, pero también representaron una caída del 3,4 por ciento. Seguidos por los coches híbridos con un 31,5 por ciento y los coches diésel con un 18,3 por ciento. El porcentaje de turismos que funcionan con gas licuado o gas natural alcanzó el 0,5 por ciento.

Wissing apuesta por el combustible electrónico

Las subvenciones a los coches eléctricos para usuarios comerciales ya se cancelaron en septiembre del año pasado y, de repente, para usuarios privados en diciembre debido a la crisis presupuestaria. La Federación Internacional de Fabricantes de Vehículos (VDIK) anunció el jueves que esto ha tenido un impacto duradero en la confianza de los clientes en el mercado de vehículos eléctricos con batería. “Las discusiones actuales sobre el posible fin de la eliminación progresiva de los motores de combustión prevista por la UE para 2035 también son contraproducentes”.

“Ahora vemos no sólo en Alemania, sino en todas partes, incluida Europa, que los coches eléctricos no se compran tanto como se esperaba”, afirmó el jueves el ministro federal de Transportes, Volker Vissing (FDP), en el periódico Morgenmagazin del ZDF. Reiteró su posición de no depender exclusivamente de los coches eléctricos en la transición al sector del transporte. “Tenemos mayores posibilidades de lograr la protección del clima si mantenemos abiertas muchas tecnologías”, dijo Vissing. Se refirió a motores como el hidrógeno o el combustible sintético para motores de combustión, o los llamados e-fuels.

Pero se considera críticamente en relación con el tráfico de automóviles. “La referencia al combustible electrónico es engañosa porque esta tecnología costosa y que consume energía es esencial, ya que no existe una alternativa climáticamente neutra en el futuro previsible, especialmente en el transporte marítimo y aéreo, así como en partes de la industria”, escribieron Hockfield y la Cámara del Agora Verkehrswende. “En este momento, no habrá grandes cantidades de combustible electrónico asequible para los vehículos de combustión”.