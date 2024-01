Coins for Rares: Trader Waldi con una gran sorpresa para los fans

„Weltneuheit in der Eifel“, beginnt Walter „Waldi“ Lehnertz seine Ankündigung in einem Instagram-Video. Was hat sich der Kult-Händler, auch bekannt als „80 Euro-Waldi“ nun wieder ausgedacht?

In dem ZDF-Trödelformat „Bares für Rares“ ist der Eifler besonders für seine flotten Sprüche und seine lockere Art bekannt. Mittlerweile hat der Antiquitätenhändler eine große Fanbase – der er regelmäßig etwas Gutes tun möchte.

„Bares für Rares“: Waldi bringt eigene Kaffeesorte raus

„Also ich habe ja viele Fanartikel: Wein, der erstklassig ist, meine T-Shirts, Tassen und und und“, erklärt er. „Und jetzt erweitere ich meinen Fanshop um einen weiteren.“

„Kaffee trinken ist für mich wie ‚Bares für Rares‘, das gehört zu ‚Waldi‘ dazu“, so der Händler zu seiner Instagram-Community mit 24.700 Followerinnen und Followern.

Hier siehst du das Instagram-Video von „Bares für Rares“-Händler Walter Lehnertz:

Aus diesem Grund habe er sich dazu entschieden, seine eigene Kaffeekreation auf den Markt zu bringen. Was seinen eigenen Kaffee angeht, hat Walter Lehnertz klare Vorstellungen und hohe Ansprüche: „Ich bin ein Fachmann, um nicht zu sagen, eine Gourmet.“

„Ich habe mir die älteste Rösterei in Köln, Schamong, ausgesucht und ich kriege jetzt meine eigene Kreation. Da könnt ihr euch mal etwas Gutes tun“, freut sich der 56-Jährige.

Nicht nur der Händler, sondern auch seine Fans sind begeistert von der neuen Geschäftsidee. „Da bin ich aber gespannt“, lauten viele Kommentare unter seinem Video.

Schon ab nächster Woche (15. Januar 2024) soll die Kaffeekreation zu erwerben sein, „dann haut ‚Waldi‘ den geilsten Kaffee ever raus, jawohl“, verspricht der 56-Jährige.