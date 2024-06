periódico Fulda tutor

de: Katya Hill

Coca-Cola Light o Coca-Cola Zero © Pennsylvania Pictures/IMAGO

Según Coca-Cola Deutschland GmbH, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Light no contienen azúcar ni calorías. Contiene muchos edulcorantes, pero ¿realmente son más saludables que el azúcar?

Alemania – Si quieres evitar el azúcar pero quieres beber cola, puedes optar por las populares alternativas sin azúcar Cola Light y Cola Zero. Pero estas marcas de Coca-Cola son realmente mejores para ti. Nutrición saludable de Cola Clásica, que contiene 27 gramos de azúcar y 105 calorías por 250 ml Lista de bebidas no saludables ¿Rango demasiado alto? Aunque ambas colas ligeras parecen similares a primera vista, existen algunas diferencias. El escribe Heidelberg24.d.

Cola light, zero o clásica: ¿cuál es más saludable?

Cada alemán bebe de media unos 42 litros de Coca-Cola al año, aunque esta bebida es una auténtica bomba de azúcar. La receta de Coca-Cola es uno de los secretos mejor guardados del mundo, pero se sabe que la soda marrón se compone de agua, ácidos carbónico y fosfórico, azúcar y caramelo para darle color, así como extracto de nuez de cola y cafeína. Pero la composición exacta de las sustancias aromáticas sigue siendo muy guardada y, por tanto, rodeada de mitos.

Cero calorías, cero azúcar, pero lleno de sabor así anuncia Coca-Cola sus productos Light & Zero. Según la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), estas colas tienen al menos menos calorías y, por lo tanto, inicialmente son más saludables que las colas clásicas. Pero los edulcorantes que contienen también deben consumirse con precaución y moderación, porque también pueden tener un impacto negativo en nuestra salud y peso. Lo que sucede, Si bebes Coca-Cola todos los días, descúbrelo aquís.

La diferencia entre Diet Coke y Coke Zero radica principalmente en su composición, edulcorantes utilizados y sabor. El sabor de Cola Zero debería acercarse más al sabor de la cola clásica y Cola Light debería tener su propio sabor. En primer lugar, debemos dejar claro que Light y Zero, al igual que la Coca-Cola clásica, son bebidas muy poco saludables, sobre todo porque recientemente se ha sospechado que el edulcorante aspartamo causa cáncer.

No son mejores para el organismo que las colas originales con azúcar, porque el consumo de sustitutos del azúcar como el aspartamo, la sucralosa o el acesulfamo-K también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. El contenido de aspartamo en el azúcar Coca-Cola Zero es de unos 120 mg por litro (Coca-Cola Light contiene 240 mg de aspartamo por litro). Descubra aquí cómo puede vivir una vida sin azúcar.

La cerveza sin alcohol es una buena alternativa a la cola

Además de azúcar, la cola también contiene cafeína y fosfato, por lo que debe consumirse con moderación. Las alternativas para calmar la sed incluyen frutas sin azúcar, infusiones de hierbas o batidos de frutas elaborados con una parte de jugo de frutas y tres partes de agua. Una alternativa saludable, deliciosa y refrescante, por ejemplo, es la cerveza sin alcohol, que gracias a algunos avances en el arte de elaborar cerveza ahora sabe muy bien.

A diferencia de los refrescos que contienen edulcorantes, también sacian y no provocan antojos, como suele ocurrir después de beber bebidas azucaradas. El mejor y más saludable calmante para la sed es el agua, por supuesto, pero también puedes realzarla con fruta fresca para darle sabor. Puedes descubrir qué agua es la más saludable aquí.

¿Es malo beber Coca-Cola Zero todos los días?

Los edulcorantes tienen menos impacto sobre los niveles de azúcar e insulina en sangre y, por lo tanto, no suelen provocar antojos de azúcar, como suele ocurrir después de comer demasiada azúcar. Pero tenga cuidado: dado que los edulcorantes no pueden reducir ni aumentar los niveles de azúcar en la sangre, obviamente no lo hacen sentir lleno. Por este motivo, los refrescos deberían ser una excepción, especialmente para las personas con sobrepeso y los diabéticos, y no deben considerarse como calmantes de la sed diaria.

Un estudio reciente, publicado recientemente en BMC Public Health, demostró que el consumo excesivo de bebidas que contienen edulcorantes puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas del hígado, como la enfermedad del hígado graso (MASLD). El estudio actual se basa en datos de más de 2300 participantes y conducirá a más investigaciones. Puedes averiguar cuánta azúcar hay en cualquier bebida aquí.

Actualmente Coca-Cola se encuentra promocionando un nuevo sabor de Cola Zero. Muchos curiosos volverán a cogerlo con avidez, pero no les servirá de nada. Un estudio médico británico demostró recientemente que el consumo excesivo de Cola Zero puede afectar negativamente a las bacterias intestinales y, por tanto, a la flora intestinal debido a los edulcorantes que contiene, como el aspartamo. También puedes dejar el hábito de beber unas cuantas latas de Cola Zero todos los días. Beber también puede convertirse en un tipo de adicción. (Khi)

Este artículo proporciona sólo información básica sobre el tema de una alimentación saludable y no es adecuado para el autodiagnóstico ni el tratamiento. Si tiene algún problema de salud, debe consultar a un médico.