Comienza hoy, Episodios, Elenco, Historia, Tráiler, Streaming

La temporada 2 de The Summer I Turned Pretty se estrena hoy en Amazon Prime. Tenemos toda la información sobre las secuelas del drama de amor, la trama y el tráiler.

Amazonas Al principio decidí producir la segunda temporada de The Summer I Turned Pretty. Ya se ha extendido para ir en vivo para la primera temporada. Amazonas La serie con otra temporada debido al éxito de la novela. Dado que la serie de libros consta de tres volúmenes, es muy probable que también se planee una tercera temporada de la historia de amor de los tres adolescentes.

Para todos los fanáticos e interesados, aquí está toda la información importante sobre la temporada 2 de “The Summer I Turned Pretty”: ¿Cuándo comienza la nueva temporada? ¿Cuántos episodios y dónde puedes verlos? También ofrecemos una descripción general del elenco, la trama y le presentamos el tráiler de la segunda temporada.

“El verano que me puse bonita”: comienza la temporada 2

La producción de la segunda temporada de “The Summer I Turned Pretty” se completó según lo planeado a fines de 2022. Desde entonces, los fanáticos han estado esperando la noticia. A principios de mayo de 2023 cabeza de vídeo anunció la fecha de inicio de la segunda temporada. Los nuevos episodios están disponibles a partir de hoy, 14 de julio.

Amazonas También anunciaron el lanzamiento de la segunda temporada en su página oficial de Instagram:

Necesitamos su consentimiento para mostrar el video de Glomex Con su consentimiento, es posible que se muestre aquí contenido externo que complemente el texto editorial. Al activar el contenido a través de “aceptación y oferta”, glomex GmbH puede almacenar o recuperar información en su dispositivo y recopilar y procesar sus datos personales, incluso en países fuera de la Unión Europea con un nivel de protección de datos más bajo, a lo que usted da su consentimiento expreso. El consentimiento se aplica a su visita actual al Sitio, pero puede retirarlo nuevamente durante este tiempo usando el control deslizante. Protección de Datos Video: dpa

Temporada 2 de “El verano en que me puse bonita”: episodios

A diferencia de la primera temporada, esta vez no todos los episodios de la segunda temporada se lanzarán al mismo tiempo. En la fecha de inicio, el 14 de julio, solo los primeros tres episodios están disponibles para transmitir en línea. En el futuro, los fanáticos pueden esperar un nuevo episodio todos los viernes de la semana hasta el final de temporada del 18 de agosto de The Summer I Turned Pretty.

Además, la segunda temporada contendrá un episodio más que la primera. Hay ocho episodios en total, cada uno de entre 40 y 50 minutos de duración.

Aquí hay un resumen rápido de las fechas de emisión de los episodios:

Episodio 1: “Amor perdido” (viernes 14/7/2023)

Episodio dos: “La escena del amor” (viernes 14/7/2023)

Episodio tres: “El amor está enfermo” (viernes 14/7/2023)

Episodio cuatro: “El juego del amor” (viernes 21/7/2023)

Episodio 5: “Love Fool” (viernes, 28/07/2023)

Episodio 6: “Festival del amor” (viernes 8/4/2023)

Episodio siete: “Una historia de amor” (viernes, 8/11/2023)

Episodio 8: “El triángulo amoroso” (viernes 18/8/2023)

Temporada 2 de “El verano en que me puse bonita”: Elenco

En la segunda temporada de “The Summer I Turned Pretty”, todo el elenco principal anterior regresa. El elenco principal incluye a Lola Tong, Christopher Briney y Gavin Casalegno, así como a Shawn Kaufman, Ryan Spencer, Jackie Chung y Rachel Blanchard.

Los actores David Iacono, Elsie Fisher y Kyra Sedgwick también tienen papeles recurrentes. Aquí hay una descripción general del elenco y los roles en la temporada 2 de “The Summer I Turned Pretty”:

el actor Role Lola Tong Isabelle “Billy” Conklin Christopher Brainy conrado pescador Gavin Casalegno jeremías pescador tom everett scott adán pescador Sean Kaufmann Esteban Conklin colin ferguson Juan Conklin Jackie Chung parque de laureles raquel blanco susana pescador lluvia spencer taylor David Iacono cámara alfredo narciso cleveland elsie pescador cielo kelsey rosa hailey Dara kyra sedgwick aún no se sabe

“El verano en que me puse bonita”: la historia de la segunda temporada

La segunda temporada de “The Summer I Turned Pretty” está basada en la serie ficticia del mismo nombre, al igual que en la primera temporada: Belly solía contar los días para poder regresar a Cousins ​​​​Beach para el verano. . Pero con Conrad y Jeremiah luchando por su corazón y el cáncer de Susannah regresando, teme que el verano nunca vuelva a ser el mismo. Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro del amado hogar de Susanna, Billy necesita el apoyo de sus amigos más cercanos y debe tomar una decisión final sobre a quién pertenece su corazón.

La segunda temporada de The Summer I Turned Pretty estará dirigida por los showrunners Han y Sarah Kosirka. La serie es una coproducción de Amazonas Estudios y Web. Jenny Han es la autora más vendida del New York Times de las series A todos los chicos de los que me enamoré y El verano que me puse guapa; sus libros se han publicado en todo el mundo.

“El verano que me puse bonita”: transmisión de la temporada 2

La temporada 2 de “The Summer I Turned Pretty” volverá a ser exclusiva de cabeza de vídeoservicio de transmisión de Amazonas, para ser claro. La suscripción mensual cuesta 8,99 € y la suscripción anual es un poco más barata, 89,90 € (a partir de julio de 2023).

Tráiler de la temporada 2 de El verano en el que me puse guapa

Amazon Prime Lanzó un tráiler de The Summer I Turned Pretty Season 2 a fines de junio, dos semanas antes de la fecha de inicio. El tráiler ofrece a los espectadores un primer vistazo a la acción de los nuevos episodios: