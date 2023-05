Cómo Argentina atrae a mujeres embarazadas con ofertas tentadoras

El Ministerio Público de Argentina está tomando medidas enérgicas contra una red que atrae a mujeres embarazadas al país. Alegato: turismo de parto ilegal.

Solo lo mejor es lo suficientemente bueno para el momento más importante de la vida. ¿Por qué no traer al mundo al bebé en Sudamérica, sin estrés, bien preparado y completamente relajado? ¿Un ridículo $3,500 por el paquete estándar, $7,500 por el modelo despreocupado “Way to the Big World” 24/7, o $15,000 por la versión de lujo con chofer, niñera y un curso de español?

Para las mujeres rusas embarazadas que se topan con una casa familiar argentina, ese sueño está al alcance de la mano. Como si eso no fuera suficiente, una visita a la página de inicio revela un premio mayor adicional: “Obtenga el segundo pasaporte y visa más rápidos del mundo: entrada gratuita a más de 170 países para toda la familia”.

La rusa Elena Kuklina, de 26 años, residente en Buenos Aires, está detrás de la ‘familia argentina’ y actualmente tiene problemas con la justicia argentina. Hace una semana, los investigadores entregaron su lujoso apartamento de alquiler en el barrio de Puerto Madero del puerto de Buenos Aires y confiscaron $66.920 en efectivo, computadoras portátiles y teléfonos celulares. Por un lado, Kuglina supuestamente recibió de manera fraudulenta fondos públicos, pero sobre todo tenía a más de 70 embarazadas con documentos falsificados cuando ingresaron al país. Se dice que su agencia proporcionó lugares de residencia falsos para obtener la naturalización demasiado rápido. También se investiga la venta de certificados de nacimiento y documentos de identidad a ciudadanos rusos. “Es un negocio de un millón de dólares”, dice Florencia Carignano.

El pasaporte argentino más buscado

Carignano ha sido jefe del servicio de inmigración de Argentina durante más de tres años y se relaja cuando se le pregunta sobre las maquinaciones de redes como “Familia Argentina”. Unas 10.500 mujeres embarazadas llegaron a Argentina desde Rusia el año pasado y este año se espera que la cifra se duplique.

Esto no será un problema, solo: “Todos los que quieran quedarse en nuestro país son muy bienvenidos. El problema es que muchas mujeres rusas no se quedan aquí, sacan pasaportes y viajan a otros países. Luego encontramos tres espías rusos en Eslovenia con pasaporte argentino. Ese es nuestro miedo”.

Durante la guerra de agresión rusa contra Ucrania, un pasaporte argentino fue de hecho un premio gordo para muchos rusos. Los niños nacidos en Argentina obtienen automáticamente la ciudadanía argentina. La madre y el padre pueden solicitar fácilmente la ciudadanía, con “Pasaporte” la entrada sin visa es posible en 171 países. Según los informes, el gobierno de los EE. UU. ha tomado medidas: cualquier persona que tenga un pasaporte argentino puede solicitar un permiso de residencia de diez años en los EE. UU.

Se prohibió la entrada al país a “falsos turistas”

Hace diez días, las autoridades argentinas inicialmente negaron la entrada a seis mujeres rusas embarazadas. Florencia Carignano recuerda: “Las mujeres que llegaron aquí al aeropuerto con 33 semanas de embarazo estaban solas, sin dinero y sin vuelo de regreso reservado”. Luego, los oficiales les hicieron algunas preguntas. “Pero ni siquiera podían decirnos a dónde querían ir en Buenos Aires o qué hotel reservaron, las direcciones eran inexactas o incluso inexistentes. Luego nos quedó claro que eran ‘turistas falsos’, por lo que no eran ‘t aquí para el turismo.

Es cierto que las mujeres que ingresan a Argentina no tienen prohibido dar a luz en Argentina, pero esto requiere una visa especial. El jefe del servicio de inmigración de Argentina dice que desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania hace un año, tienen un perfil claro de inmigrantes a la Argentina: mujeres de origen ruso, muchas de ellas embarazadas, muchas veces solas y con suficientes recursos económicos para obtener permisos de residencia. . Con vuelos operados por Turkish o Ethiopian Airlines, Emirates o KLM. y “paquete” con una agencia que garantice la ciudadanía argentina en el momento del registro.

El abogado decidió

Federico Delgado es el abogado que dirige la investigación sobre la banda criminal de turismo de nacimiento. No pudo contarle a DW sobre los procedimientos en curso. Sin embargo, Delgado aclara: “Primero, nuestras consultas legales no tienen nada que ver con el futuro ingreso de mujeres embarazadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de las autoridades en cuanto al ingreso. Argentina, como muchos países, tiene un acuerdo con Rusia que regula la entrada durante ciertos meses.

Para la abogada, la perspectiva de un pasaporte no es lo único que atrae a muchas mujeres embarazadas a Argentina. El país sudamericano tiene una larga historia de inmigración a principios y mediados del siglo XX y, a diferencia de muchos países del mundo, se ve a sí mismo como un país inmigrante clásico y un país “repartidor”. Sobre todo, la atención médica es excelente.

“El sistema de salud tanto público como privado en Argentina es muy bueno, y no deben tener miedo de compararlo con el sur de Europa. Esto, y el hecho de que Argentina es muy barata para quienes pagan aquí en dólares, explica por qué muchas mujeres del otro lado del mundo eligen dar a luz aquí.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, ocho hospitales se han convertido en puntos de contacto para embarazadas. El Hospital Fernández público y gratuito, por ejemplo, ha experimentado un aumento del 50 por ciento en las citas de nuevos pacientes en los últimos tres meses. O el hospital privado Sanatorio Finochietto, donde casi uno de cada tres bebés nace de padres rusos en diciembre. Florencia Carignano se alegra por las madres, pero agrega: “No podemos convertir a nuestro país en una maternidad para todo el mundo”.

Autor: Oliver Piper