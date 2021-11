Cómo deshacerse de la inflamación: la práctica de la curación

En la picadura, una pequeña glándula del párpado se inflama e hincha. La inflamación dolorosa generalmente desaparece por sí sola. Algunos intentan acelerar el proceso de curación, por ejemplo, usando calor o ungüento. (Foto: Heiko Barth / stock.adobe.com)

¿Qué puede ayudar con un hervor?

Las picaduras y el granizo son infecciones benignas de los párpados. Mientras que el último generalmente no duele, el primero es doloroso. La inflamación generalmente desaparece por sí sola. Pero hay algunas cosas que los pacientes pueden hacer para acelerar el proceso de curación.

La cebada y el granizo son enfermedades de los párpados relativamente comunes, especialmente en los adultos, dice uno de ellos. Aporte Hospital Universitario de Saarland (UKS). A diferencia de una piedra de granizo, esto es orzuelo doloroso. Los expertos explican qué se puede hacer al respecto.

No te expreses

Como el Institute for Quality and Efficiency in Healthcare (IQWiG) en su portal ”gesundheitsinformation.deMuestra que hay muchas glándulas sudoríparas y pequeñas glándulas sebáceas en el párpado. Estos aseguran que los ojos no se sequen.

En el caso de un forúnculo (lat. Orzuelo), una de estas glándulas está inflamada por bacterias. Se desarrolla una hinchazón dolorosa llena de pus. Por otro lado, en el caso de los granizos, la glándula sebácea se bloquea e inflama, lo que provoca una hinchazón de larga duración. Sin embargo, suele ser indoloro y no contiene pus.

Una piedra de granizo suele ser inofensiva y puede resolverse sola nuevamente, informa el Hospital Universitario. Sin embargo, esto puede tardar varias semanas. En casos raros, un granizo puede dañar la visión o provocar conjuntivitis.

Los granos de cebada son más dolorosos que los fríos debido a su inflamación purulenta. Por lo general, se abren por sí solas después de unos días, el pus se drena y la hinchazón disminuye. Sin embargo, en ningún caso las personas infectadas deben intentar extraer cebada o granizo por sí mismas, ya que esto permite que los patógenos bacterianos que causan la inflamación se propaguen al interior.

Acelera el proceso de curación de las espinillas.

Algunas medidas están destinadas a acelerar el proceso de curación y aliviar las molestias en la herida; sin embargo, según IQWiG, no hay estudios que lo prueben.

Higiene del agua: A menudo es aconsejable masajear y limpiar con cuidado el borde del párpado, por ejemplo, con toallitas limpiadoras especiales o con líquidos limpiadores de párpados de farmacia aplicados a las compresas. Una limpieza húmeda tan corta no es un problema y está destinada a abrir los poros obstruidos para que el pus y las secreciones puedan fluir mejor. Es importante no empujar la herida bajo ninguna circunstancia.

Bactericidas: Estos medicamentos se pueden aplicar a un viscoso, por ejemplo, como ungüento o gel.

Antibióticos: Los ungüentos que contienen antibióticos deben usarse solo después de consultar a un médico. Las tabletas, el jugo o la infusión solo tienen sentido si un sistema inmunológico debilitado, por ejemplo, aumenta el riesgo de propagar la inflamación y, por lo tanto, las complicaciones.

procesamiento térmico: La fisioterapia que utiliza calor seco (por ejemplo, luz infrarroja o almohadillas térmicas) puede disolver la acumulación de secreciones y, por lo tanto, contribuir a la curación, informa el UKS.

Sin embargo, si la herida no se drena por sí sola en aproximadamente dos semanas o con la ayuda de los medios descritos, se puede extirpar quirúrgicamente con anestesia local. Esto implica cortar la piel del forúnculo y eliminar el pus.

¿Qué puede ayudar con una piedra fría?

Las piedras frías generalmente desaparecen por sí solas. Hasta entonces, necesita un poco de paciencia: pueden pasar varias semanas o incluso meses para que la hinchazón desaparezca por completo.

Nuevamente, existen algunas opciones de tratamiento de apoyo que no se han investigado bien. Por ejemplo, se pueden usar ungüentos, geles o gotas para los ojos antiinflamatorios para acelerar la curación una vez que aparece un resfriado.

Si la piedra de granizo persiste o presiona el ojo de una manera que causa molestias visuales o dolor, el nódulo se puede extirpar quirúrgicamente. (anuncio)