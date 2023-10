Cómo el superalimento afecta tu salud

Mucha gente ahora está familiarizada con el pasto de cebada súper premium, pero ¿qué pasa con el pasto de trigo? ¿Tienen los alimentos efectos igualmente positivos sobre la salud? Explicamos y presentamos el pasto de trigo con todos sus efectos.

Pasto de trigo: ¿qué es?

En los últimos años, el pasto de trigo se ha convertido en un superalimento cada vez más popular y consumido por personas preocupadas por su salud. Este es uno Planta de trigo joven, que se cosechan de cuatro a diez días después de la germinación, mucho antes de que se formen las mazorcas. Y luego pasto de trigo sin gluten – Sólo las edades contienen gluten, no hierba. Los tallos generalmente se secan y luego se prensan o muelen. Por esta razón, el pasto de trigo está disponible principalmente en forma de polvo y se consume como suplemento nutricional. También puedes comprar el superalimento en forma de jugo.

Valores nutricionales del pasto de trigo: esto es lo que contiene

Se sabe que el pasto de trigo es… Impresionante perfil nutricional. Contiene una amplia gama de vitaminas, minerales, enzimas, fibra y antioxidantes. El Instituto Max Rubner (MRI) de Karlsruhe ha elaborado una tabla nutricional basada en diversas publicaciones. Según esta tabla, el pasto de trigo es rico en vitamina C, hierro y zinc. Sin embargo, los valores reportados en diferentes publicaciones varían significativamente. Por ejemplo, yo Contenido de hierro Se encontró que los valores estaban entre 14,2 y 133,2 miligramos por 100 gramos de pasto de trigo fresco, mientras que los valores fueron Vitamina C Estaba entre 35 y 75 miligramos por 100 gramos. En comparación, las naranjas contienen alrededor de 50 miligramos de vitamina C y el perejil sólo 3,6 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Puedes encontrar más inspiración sobre los alimentos que contienen hierro aquí.

El pasto de trigo también es rico en vitaminas A, E y B, así como en calcio, magnesio, selenio y potasio. También proporciona césped para todos. Aminoácidos esenciales Como lisina, triptófano y arginina. Estos son los componentes básicos de las proteínas que intervienen en diversos procesos metabólicos del cuerpo y que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo, sino que debe absorber a través de los alimentos.

Cabe señalar que no existe una tabla oficial de los valores nutricionales del pasto de trigo y existen diferentes factores como el suelo, la época de cosecha y la ubicación. Contenido nutricional impacto. Los productos en polvo también contienen menos sustancias bioactivas que el pasto de trigo fresco, ya que muchos de ellos, especialmente… Vitaminas sensibles al calor, perdido durante el proceso de secado. Sin embargo, en el jugo de pasto de trigo recién exprimido se conservan en gran medida.

El efecto del pasto de trigo: muchos efectos positivos

El pasto de trigo se utiliza a menudo como superalimento específico. Por su densidad nutricional ofrece numerosos beneficios para la salud:

Las vitaminas del pasto de trigo ayudan… Para fortalecer el sistema inmunológico. Reducir el riesgo de enfermedades. Los minerales y oligoelementos que se encuentran en la hierba son importantes para el organismo. La salud óseaMúsculos y sistema cardiovascular. Hay evidencia de que el pasto de trigo Enfermedad inflamatoria intestinal crónica ¿Cómo se puede aliviar la colitis ulcerosa? Así lo demuestran estudios realizados por la Universidad China de Hong Kong en 2013 y el Technion (Universidad Técnica de Israel) en 2002. Otros estudios Sin embargo, son necesarios. El pasto de trigo, que es rico en fibra, también favorece la digestión. Otro estudio de Technion publicado en 2007 que incluyó a pacientes con cáncer de mama tratados con quimioterapia encontró que los ingredientes activos del jugo de pasto de trigo pueden tener un efecto inhibidor. Mielotoxicidad tener. Se trata de una disminución potencialmente mortal de las células responsables de la coagulación sanguínea, el suministro de oxígeno y la inmunidad. Otros estudios Sin embargo, son necesarios para confirmarlo. Los estudios en animales han demostrado que el pasto de trigo reduce los niveles de colesterol en sangre. Sin embargo, en el marco de un estudio nutricional, los científicos del Instituto Max Rubner, en colaboración con la Universidad de Karlsruhe y Walter Mill Palatinate, no pudieron determinar ningún efecto del pasto de trigo sobre los niveles de colesterol en sangre. En cambio, el estudio encontró que el pasto de trigo era una buena fuente de color amarillo. Tintura vegetal de luteína El. Al igual que la clorofila, protege las células de los radicales libres. Dado que la luteína está presente en grandes cantidades en la retina, los científicos plantean la hipótesis de que también causa esto. Función ocular saludable contribuir.

Aplicación: polvo de pasto de trigo y jugo de pasto de trigo

Te beneficiarás mejor de los efectos del pasto de trigo cuando lo utilices. un estomago vacio Toma el tuyo. Beba jugo fresco de pasto de trigo (funciona mejor con un exprimidor lento) antes del desayuno o mezcle el polvo de pasto de trigo en un vaso de agua, jugo, yogur, cereal o jugo de vegetales. También existen diferentes recetas de jugos de pasto de trigo. Comience con una pequeña dosis de tres gramos por día, que equivale aproximadamente a una cucharadita. Beba lentamente agua o jugo en el que haya disuelto el polvo en pequeños sorbos. Posteriormente puedes aumentar la cantidad hasta diez gramos (de tres a cuatro cucharaditas). Con el La dosis correcta El pasto de trigo puede contribuir a una dieta equilibrada. Pero tenga en cuenta que No existe una cura milagrosaa El no lo considera tuyo La fuente principal Para vitaminas y minerales. Como parte de una dieta equilibrada, no hay nada de malo en añadir más pasto de trigo.

para advertir: Octotest no sólo encontró pesticidas en el polvo de pasto de trigo, sino también aceites minerales y metales pesados ​​como plomo y cadmio. También se han descubierto en él bacterias como la E. coli. Por eso, al comprar, asegúrese de elegir un producto seguro.

consejo: el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos Se recomienda a las mujeres embarazadas y a las personas con inmunidad débil que consuman productos de trigo o cebada solo después de consultar a un médico.

En comparación: ¿pasto de trigo o pasto de cebada?

Además del pasto de trigo, el pasto de cebada a menudo se recomienda como superalimento. También es una pequeña hierba que proviene de la planta de cebada. Como todos los cereales verdaderos, ambos pertenecen a la familia de las gramíneas dulces y no son muy diferentes. contiene uno Alta concentración de nutrientes. Ambas hierbas no contienen gluten, son ricas en clorofila y minerales calcio, potasio y hierro, así como en vitaminas A, B, C y E. Hay una ligera diferencia en el sabor, ya que el pasto de trigo tiene un sabor amargo y el pasto de cebada tiene un sabor ligeramente más suave. La hierba de cebada también tiene una hierba más grande. Contenido de proteínas Como pasto de trigo.

comprar pasto de trigo

Puede conseguir pasto de trigo en farmacias, tiendas naturistas, farmacias y muchas tiendas en línea. Tenga en cuenta una cosa al comprar productos de pasto de trigo Buena calidad. Lo mejor es utilizar productos orgánicos para evitar la exposición a pesticidas y otros contaminantes.

