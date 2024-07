Cómo encontrar la computadora portátil adecuada para el trabajo y el entretenimiento

Los portátiles con una diagonal de pantalla de 15,6 o, más recientemente, de 16 pulgadas son la norma en los hogares alemanes. Está pensado para su uso en el trabajo y también con fines de entretenimiento. Pero, ¿qué hace que un portátil esté libre de preocupaciones en todos los aspectos y qué tan altos son sus precios?

Cualquiera que busque un portátil nuevo puede sentirse abrumado rápidamente por la enorme selección. Desde el tamaño y la resolución de la pantalla hasta el procesador integrado, incluida la RAM, el espacio de almacenamiento general y una variedad de conexiones, hasta extras prácticos como una pantalla táctil, hay innumerables cosas a considerar. A través de este artículo intentamos brindarte un poco de ayuda y facilitar tu decisión de compra. Al final, elegimos cinco recomendaciones para usted en diferentes rangos de precios.

Las pantallas eventualmente crecen hasta las 16 pulgadas

Sólo cada trimestre en Alemania Vender sistema informático Es una computadora de escritorio clásica. Si trabajas mucho frente a la pantalla de una computadora portátil, necesitas una pantalla grande. El formato de 15,6 pulgadas existe desde hace muchos años y ahora está siendo sustituido por pantallas con una diagonal de 16 pulgadas. La razón es simple: la relación de aspecto cambia de 16:9 a 16:10, lo que añade altura a los documentos que se muestran en pantalla y facilita el trabajo. También se admite el formato fluido para los juegos y se muestra un borde más grueso en la parte superior e inferior para las películas.

La resolución de las pantallas depende en última instancia del precio pagado por el portátil. Las pantallas clásicas de alta resolución siguen siendo populares en modelos económicos de hasta 1.000 euros. Además, no es infrecuente una resolución modificada de 1920 x 1200 píxeles. Una pantalla 2K (2560 x 1600 píxeles) se puede esperar por unos 1.500 euros. Se basan principalmente en la tecnología IPS, que proporciona de forma inherente una muy buena reproducción del color. Las bonitas pantallas OLED cuestan sólo unos 2.000 euros. Incluso los formatos más exóticos, como las pantallas 3:2 utilizadas por Apple, Huawei y Microsoft, suelen ser más caros.

¿Cuánta pantalla necesito realmente?

La alta resolución no es necesariamente el criterio decisivo, especialmente en aplicaciones de oficina. Cuando se trabaja con texto, una representación precisa de los detalles es más agradable para algunos ojos, pero no es una limitación real.

La cosa es diferente si el portátil se utilizará ocasionalmente para crear contenido multimedia. Especialmente las interfaces complejas para software de audio y vídeo se benefician de una buena presentación. Lo mismo se aplica a los juegos con gráficos pequeños. La frecuencia de actualización también juega un papel aquí. Las pantallas sencillas normalmente sólo tienen una salida de 60 Hz, que es suficiente para guiones y hojas de cálculo. Sin embargo, las capacidades generales aumentan a 120 Hz.

Quienes buscan ahorrar dinero eligen portátiles con procesadores más antiguos

Al elegir dispositivos, también se debe considerar el escenario de uso posterior antes de comprarlos. La elección de procesadores es amplia y no sólo cubre una amplia gama de rendimiento, sino que también garantiza que los precios aumenten a medida que aumenta el rendimiento. Sin embargo, el chip tampoco debería ser demasiado pequeño, porque incluso los documentos y tablas grandes pueden obstruir las CPU delgadas. Se recomienda al menos un modelo Ryzen 5 de AMD o un procesador base de Intel. Los buscadores de ahorros ciertamente están recurriendo a la generación anterior. Los últimos modelos se diferencian principalmente en la integración de la NPU, pero la GPU de Intel también se ha vuelto algo más potente, algo que los jugadores ocasionales deberían tener en cuenta. Pero también pueden buscar una oferta para una tarjeta gráfica dedicada.

En las próximas semanas la oferta será aún mayor. El nuevo chipset de Qualcomm supuestamente también estará disponible para portátiles. Además de su alto rendimiento, debería brillar especialmente por su bajo consumo de energía.

Una tarjeta gráfica dedicada proporciona más RAM

El rendimiento de la tarjeta gráfica es menos importante para las aplicaciones de oficina. Las unidades gráficas integradas en los procesadores AMD e Intel no sólo son lo suficientemente potentes para documentos de texto, sino que también pueden usarse para juegos, como consolas portátiles como Steam Deck o Lenovo Legion Go. Sin embargo, la configuración de la memoria no debe ignorarse por completo, ya que las GPU integradas no tienen memoria gráfica propia, sino que utilizan la memoria principal.

RAM: con 16 GB estás en el lado seguro

Sólo debe considerar computadoras portátiles con menos de 4 GB de RAM como artículos usados, y solo si la computadora portátil se puede actualizar. 8 GB de RAM pueden ser suficientes si los requisitos de rendimiento de su computadora portátil son algo limitados. Si no se procesan documentos grandes en la oficina y el uso se limita a la web y a ver vídeos, no alcanzará ningún límite. Sin embargo, se recomiendan 16 GB de RAM.

512 GB de memoria ya es una cantidad pequeña

Los documentos de Office no requieren mucho espacio en los medios de almacenamiento de datos, especialmente porque cada vez más terminan en la nube. Muchas computadoras de escritorio tienen suficiente espacio libre en un SSD de 256 GB, incluso después de años de uso. Si también utiliza su computadora portátil para guardar sus colecciones de fotografías y videos en casa, la capacidad de almacenamiento de datos debe ser de al menos 1 terabyte. Lo mismo se aplica si hay juegos más exigentes en la agenda, que a menudo requieren más capacidad de almacenamiento.

Con el tacto se vuelve caro

Las teclas grandes con un largo recorrido hacia abajo y un tacto definido pero no amapola son un alivio para quienes escriben mucho, especialmente cuando escriben textos largos. También se puede incluir una matrícula. El panel táctil tampoco debería ser demasiado pequeño. Superficies de cristal agradables al tacto, en lugar de revestimientos de plástico rugosos, sólo se pueden encontrar a precios superiores a 1.000 euros.

En las series más caras se instala cada vez más una pantalla táctil que puede girar 360 grados y abre más posibilidades para el uso diario. Sin embargo, cabe esperar un precio de compra de más de 2.000 euros.

Su computadora portátil debe tener más de dos puertos USB

La amplia gama de interfaces es una ventaja para lograr la mayor flexibilidad posible en el escritorio, pero también mientras viaja. Además de las clásicas ranuras USB-A, hoy en día no puede faltar el USB-C. También debería haber un puerto HDMI para una fácil integración con otros dispositivos de imágenes. Sin embargo, lo que se puede tachar de la lista de elementos imprescindibles es el puerto LAN, que en realidad sólo es común en los portátiles para juegos.

Entra en el mundo de todos: Medion Akoya E15443

Con el Akoya E15443, Medion se mantiene fiel a su reputación: electrodomésticos actuales a precios asequibles. El portátil con procesador Intel Core Ultra 5 está disponible a partir de 649 €; Actualizar al procesador más rápido y al SSD más grande cuesta menos de 200 euros. Sin embargo, hay que vivir con más compromisos. La carcasa es de plástico y la pantalla de 15,6 pulgadas todavía utiliza el antiguo formato 16:9 y resolución Full HD.

El Akoya E15443 obtiene puntos especiales por su bajo precio

Ganador de precio y rendimiento: ASUS Vivobook S 16 OLED

El ASUS Vivobook S 16 OLED tiene todo lo que debería ofrecer un portátil moderno y versátil. La pantalla de 16 pulgadas no sólo se basa en la tecnología OLED, sino que también ofrece una resolución muy alta y una frecuencia de actualización rápida. Esto significa que también puede impresionar a los usuarios que no se limitan a introducir letras en documentos de oficina o escribir columnas de números en tablas. Sin embargo, el Intel Core Ultra 7 tiene potencia suficiente para crear contenidos multimedia más complejos. La GPU integrada sólo se convierte en un factor limitante a la hora de jugar a juegos exigentes.

ASUS Vivobook S 16: precio y rendimiento están aquí

Ligero para viajeros frecuentes: LG Gram 16 (2024)

La serie Gram de LG ha representado pesos más bajos desde su primer lanzamiento, y eso no ha cambiado este año: 1279 gramos es un anuncio para un portátil de 16 pulgadas. También hay una pantalla OLED de alta resolución, un potente procesador Core Ultra, mucha RAM y una tarjeta gráfica de Nvidia, aunque ya no es muy moderna.

No es pesado a pesar de tener muy buenas características: LG Gram 16

HP Spectre x360: la combinación definitiva de trabajo y estilo de vida

El HP Spectre x360 no sólo ofrece excelentes características en un chasis robusto, sino que también puede destacar visualmente entre la competencia. También viene con una pantalla giratoria de 360 ​​grados sin coste adicional. Por supuesto, esto es sensible al tacto, pero no se limita a la inserción de los dedos. El cuaderno también incluye un bolígrafo digital. También hay un paquete de hardware de nivel de clase. Opcionalmente, se puede equipar con una tarjeta Nvidia Geforce RTX 4050 actual, lo que proporciona una base sólida para jugar de forma uniforme.

La flexibilidad es muy importante con el HP Spectre x360

El bicho raro siempre exitoso: el Apple Macbook Air

Las opiniones todavía están divididas cuando se trata de Apple. Algunos demonizan los productos del fabricante calificándolos de sofisticados, otros invocan su superioridad técnica. El caso es que este año el Macbook Air vuelve a combinar un diseño delgado, un interior potente y una batería de larga duración. También hay una pantalla algo más pequeña pero excelente con una diagonal de 15,3 pulgadas y una relación de aspecto de 3:2. Si el precio no es demasiado alto y el sistema operativo interno no le resulta familiar, no se sentirá decepcionado.

Revisión del MacBook Air M3

