Cómo los bancos pueden seguir controlando el tema ESG

Por Christian Kirchner

¿Fue de nuevo con la sostenibilidad? Primero, la exageración de toda la industria en torno a todas las cosas ESG, y luego el tema del “lavado verde” en el DWS: el tema de la prosperidad rara vez se convierte en un tema de riesgo en tan poco tiempo.

¿¿¿Y ahora???

Una cosa es segura: en el futuro, no será tan fácil como lo han logrado algunos bancos, fintechs y firmas de inversión en términos de ESG en los últimos años. Porque 1.) el administrador ahora está mirando más de cerca. Porque 2.) Con la “clasificación de la UE” pronto habrá la primera estandarización regulatoria en el asesoramiento diario. Y no lo olvide, porque 3.) Una recesión inminente puede garantizar que los proveedores e inversores pronto no sean los primeros en preguntarse al mirar el Fondo X o el Fondo Y: ¿Qué tan grande es el medio ambiente en realidad? Pero: ¿todavía funciona en absoluto?

El resultado final: el sector financiero debe repensar la sostenibilidad. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Hablamos de esta pregunta en el “Podcast para socios” de hoy con Ralph Hientzsch de Consileon*. aquí estamos:

* Propiedad de Consileon A “Excellent Partners” de Finanz-szene.de. Más sobre el modelo de socios encontrar aquí.