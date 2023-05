¿Cómo se formaron los continentes de la Tierra? Un nuevo estudio refuta la teoría anterior

Página principal saber

de: Nadia Zensmeester

está dividido

Dos investigadores refutan una teoría previamente aceptada sobre cómo se formaron los continentes de la Tierra. En un estudio, proporcionan nuevos conocimientos.

FRANKFURT – El hecho de que la Tierra ofrezca condiciones para la vida se debe, entre otras cosas, a las placas tectónicas continentales en medio de los océanos de este mundo. Sin ella, el hábitat de los humanos y de muchas especies animales no existiría hoy. Además de elementos como el agua y el oxígeno, los continentes se encuentran entre los requisitos previos más importantes para que la vida en la Tierra sea posible. Ahora, los investigadores han desarrollado una nueva teoría sobre cómo se formaron originalmente nuestros continentes.

La Tierra sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Otra teoría, por ejemplo, trata la cuestión de por qué los extraterrestres aún no se han puesto en contacto con la Tierra.

Formación continental: ¿Está equivocada la teoría anterior sobre la Tierra?

Generalmente hay uno hipótesis fija¿Por qué hay placas continentales en la Tierra? Los científicos asumen que las placas continentales son más pobres en hierro que las placas oceánicas. La composición baja en hierro a veces asegura que las placas estén por encima del nivel del mar, lo que representa uno de los componentes básicos de los continentes.

Los continentes permiten la vida en la Tierra. Pero, ¿cómo llegaron? © Ian Cuming / Imágenes de Imago

Basado en esta teoría, se convirtió en 2018. Revista de estudios en ciencias Ciencias Publicación que investigó la causa de la baja composición de hierro en las placas continentales. En ese momento, los investigadores Ming Tang, Graham Eldridge, Cin-Ty Lee y la investigadora Monica Erdman de la Universidad Rice en Houston llegaron a la conclusión de que la química del hierro reducido en las placas de la Tierra probablemente se deba a la cristalización del mineral granate. .

Los investigadores están seguros: los continentes de la Tierra se formaron de una manera diferente a la que se supone

Un nuevo estudio quiere refutar esta afirmación. Los investigadores Megan Holycross y Elizabeth Cottrell de la Institución Smithsonian en Washington probaron la teoría y llegaron a una conclusión diferente. Ja El estudio se publica el 4 de mayo en la revista Ciencias publicado. Sobre los primeros resultados fueron la revista ciencia popular Y Ciencias mencionado. Los científicos se encontraron con un detalle de la teoría de 2018 que no entendieron. “Se necesita alta presión para que el ágata se estabilice. Y se encuentran estos magmas pobres en hierro en lugares donde la corteza no es tan gruesa y, por lo tanto, la presión no es alta”. ciencia popular El coautor Cottrell emitió un comunicado.

Luego se dispusieron a probar, de varias maneras, si la cristalización del ópalo era realmente necesaria para la formación de placas continentales. Para hacer esto, los investigadores crearon las mismas condiciones de presión y temperatura en una prensa de cilindro de pistón especial que prevalece en las cámaras de magma en las profundidades de la corteza terrestre. A modo de comparación, la presión es unas 8.000 veces mayor que en una lata de limonada sellada. Luego podrían derretir la roca y cultivar muestras de granate.

La tierra se compone de diferentes capas. De afuera hacia adentro: corteza terrestre, manto terrestre (superior e inferior), núcleo externo y núcleo interno. © IMAGO / Zoonar.com / Cigdem Simsek

Un nuevo estudio quiere desarrollar una teoría sobre la formación de los continentes en la Tierra

Cottrell y Holicros concluyeron que no se podría haber acumulado suficiente hierro oxidado en las diferentes muestras de granate para explicar la composición pobre en hierro de la tectónica de placas. “Estos resultados hacen que el modelo de cristal de ágata sea una explicación muy poco probable de por qué el magma de los volcanes de arco continental está oxidado y es deficiente en hierro”. Cultura Arte Pop El investigador Cottrell continúa.

En cambio, los investigadores plantean la hipótesis de que el azufre oxida el hierro y, por lo tanto, podría ser la causa de la baja formación de hierro. La nueva teoría innovadora ahora está siendo estudiada por otro científico en el instituto bajo la dirección de Elisabeth Cortell, según la revista. Ciencias . (NUEVA ZELANDA)