Cómo un capo anarquista revuelve la política argentina | Estados Unidos – Últimas noticias e información | DW

Cantante de rock, portero de fútbol y profesor de economía: estos tres corazones dicen que Javier Miles late en su pecho. Ahora agreguemos eso a un político.

Con este fin, Miley fundó el partido La Libertad Avonza el pasado mes de julio. Junto con otros partidos liberales más pequeños, ha preparado una lista para las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre. En las primarias -una peculiaridad del sistema electoral argentino- La Libertad Avanza recibió al menos el 13 por ciento de los votos en septiembre. Solo habla mucho de ti.

Con Trump y Bolsanaro contra el socialismo

Los jóvenes en particular votaron por él. Muchos deberían ser notados por la apariencia de Millie. Su pasado como cantante en una banda de rock se repite durante las apariciones en la campaña electoral: a menudo aparece con una chaqueta de cuero y es celebrado cantando el himno del rock. El pelo grueso y desgarrado que sobresale en todas direcciones le valió el apodo de “Beluga” (“Peluca”).

Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Christina Kirschner: Miley odia no solo a los peronistas gobernantes sino también a sus enemigos establecidos.

A menudo se le compara con Donald Trump o con el presidente brasileño Jair Bolsanaro, no solo por su estilo inusual. A Miley le parece lógico: “La lucha contra el comunismo, la lucha contra el socialismo”, dice.

También compartió su pasado con Trump como estrella de televisión. Sin embargo, Milei no tuvo su propio reality show, pero durante muchos años explicó la economía a Argentina en revistas de noticias y discusiones grupales y, sobre todo, cómo la política pone las piedras en el camino del desarrollo.

Económicamente derecha, socialmente izquierda

Pero Miley también tiene talento. En un programa de comedia le enseña a su gemelo satírico: “La derecha no te permitirá irte a la cama con quien quieras, la izquierda no te permitirá hacer negocios con quien quieras. Al libertario no le importa quién eres. negocios con quien te acuestes “.

Pero la generosidad de Miley va más allá: para él, la recaudación de impuestos es peor que el robo porque el estado es principalmente una máquina que ayuda a distribuir beneficios dentro de la clase política. Describe los intereses sociales como antisociales porque hacen que la gente dependa del estado y de los políticos. Se suprimirá la iniciativa y el espíritu empresarial creativo.

Sigue una escuela austriaca argentina

El argumento sigue las enseñanzas de la escuela austriaca, cuyos representantes más importantes incluyen al economista Ludwig von Mises, al premio Nobel Friedrich von Hayek y al burgués anarquista estadounidense Murray Rothbart. Duración: el nivel mínimo es el mejor para las personas.

Campañas de Javier Miley: “Vine a pastorear las ovejas, pero vine a criar leones”, dice en el techo del escenario.

Para la mayoría de los europeos, estos principios de libertad son incomprensibles. Al otro lado del Atlántico, Federico Foders, profesor de economía argentino-alemán, dice que son muy conocidos y reconocidos: “La escuela austriaca ciertamente tiene una herencia en Argentina”.

Sueños de gran poder explotan

Los foders pueden entender que Mili es muy popular entre los votantes argentinos: “No importa qué gobierno estaba en el poder en Argentina, principalmente ofrecían puestos, licencias y contratos gubernamentales a sus clientes y les pagaban”. El resultado fue una recesión económica sin precedentes en el país. Y muchos argentinos están muy frustrados por esto.

Art Nouveau, con sus inmigrantes de Europa desde el siglo XIX, generosos bulevares y magníficos edificios del Clasicismo y otras épocas caracterizan el centro de la capital. En muchos lugares te sientes como si estuvieras en un museo de arquitectura, pero en un museo que funciona cada vez más.

Un país rico está mal administrado

De hecho, Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace 100 años. La renta per cápita era muchas veces superior a la de Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos. Argentina soñaba con convertirse en una gran potencia. Esto se debe a que mientras Europa y Estados Unidos se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, Argentina ganó dinero suministrando granos, carne y otras materias primas al mundo.

Problema: Hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. En lugar de invertir riqueza en educación e industrializar el país y así crear una economía viable para los inmigrantes a menudo sin apoyo, las élites a menudo se abstuvieron de compartir lo que tenían.

Devuelve a Argentina a su antigua gloria

“No ha cambiado mucho hasta la fecha”, dice Foders nativos argentinos. Además, hay una política monetaria completamente fallida, que no solo llevó a Argentina de una bancarrota nacional a la siguiente durante décadas. Esto ha resultado en un promedio de inflación del 24 por ciento durante los últimos 60 años, ni siquiera tres o cuatro dígitos en 15 años. “Se ha demostrado que un gobierno tras otro no puede sacar al país de la crisis por mucho tiempo”, dijo Foders.

Los países vecinos Chile, Brasil e incluso Uruguay y México ahora tienen ingresos per cápita más altos que Argentina. Por eso, no es de extrañar que Miley apele al orgullo de Argentina con lemas repugnantes: “El liberalismo puro y estricto ha hecho de Argentina el país líder en el mundo”. Eso es lo que quiere reintroducir en Argentina. Ir a la Cámara de Representantes será el primer paso. Javier Miley quiere ser presidente en 2023.