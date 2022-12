“Como un novato en el mercado de la energía”: Alemania se ve amenazada con grandes pérdidas por las compras de gas

Después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Berlín intentó llenar rápidamente las instalaciones de almacenamiento de gas locales. Pero la política de compras del gobierno ahora puede conducir a miles de millones en pérdidas. Los expertos de la industria son muy críticos con el enfoque corporativo responsable.

Según un informe de los medios, las compras arriesgadas de gas en nombre del gobierno federal para llenar las instalaciones de almacenamiento han resultado en pérdidas de miles de millones. En consecuencia, es probable que estas pérdidas se congelen cuando se retiren este invierno. Es probable que los clientes de gas alemanes tengan que pagar un precio inferior inminente.

Según información del servicio especializado “Tagesspiegel Background” de las cámaras parlamentarias, Trading Hub Europe (THE) por encargo del gobierno compró aproximadamente 50 TWh de gas natural a principios de noviembre de este año. Se almacenó en instalaciones de almacenamiento de gas alemanas. El volumen comprado corresponde a aproximadamente una quinta parte de la capacidad total de almacenamiento en Alemania. Según los denunciantes, que se remiten a documentos gubernamentales, el precio medio de compra de unos 175 euros por megavatio-hora es mucho más alto que el precio de mercado actual del gas. Se han gastado casi 8.700 millones de euros.

Esta posición comercial ahora está significativamente en números rojos debido a que los precios mayoristas del gas natural han caído. El gas para entrega en los próximos meses se cotiza en casi todo el mundo por alrededor de 145 € en el mercado centroeuropeo. Por el momento, se espera una pérdida de alrededor de 1.500 millones de euros en caso de venta, aunque la cantidad exacta no se puede determinar sin mirar los libros de negociación. Si el precio de la gasolina recientemente alto vuelve a caer, las pérdidas pueden aumentar considerablemente.

Berlín guarda silencio sobre los detalles de la obra

El gobierno federal guarda silencio sobre los detalles de la obra. La información relacionada con la cerradura y la llave la conserva el Ministerio de Economía y se clasifica como confidencial. BMWK “no puede poner a disposición del público la información que ha solicitado sobre los precios de compra de Trading Hub Europe GmbH”, se informó oficialmente a pedido de “Tagesspiegel Background”.

“No se asume necesariamente que habrá pérdidas económicas en absoluto”, dijo un portavoz. “En el momento en que se comenzó a realizar la actividad de acuerdo con el Reglamento de Almacenamiento de Gas de la Ley de la Industria Energética, se trataba principalmente de llenar de manera rápida y oportuna el almacenamiento”. Eso fue “exitoso”. Desde principios de octubre, cuando las instalaciones de almacenamiento estaban casi llenas, THE también ha entrado en el mercado de futuros.

“Trabajé como un especulador de facto”.

El jefe de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, dijo en una entrevista con “Background Tagesspiegel” que el asunto ahora está “bajo consideración”. Aparte de THE, no había “ningún otro jugador que pudiera hacerlo”, y la experiencia de comprar gas a granel no estaba bien desarrollada. “Pero hicimos los ajustes lo más rápido posible”, subrayó.

Los expertos de la industria han sido muy críticos con este enfoque. Esos actuaron “meses después de que comenzaron a comprar gas exclusivamente en el mercado al contado y aún no cubrieron posiciones”, dijo Hans Koenig de la firma de análisis Aurora Energy Research. “Esto solo puede explicarse por la falta de habilidades técnicas y económicas, y debería haber tomado mucho tiempo arreglarlo”.

“Actué como un novato en el mercado energético que no sabía nada sobre gestión de riesgos”, dijo Leon Hearth, profesor de política energética en la Escuela Hertie. Como resultado, el estado alemán “actuó, de hecho, como un especulador”. La palabra en la industria también es que el gas se compró durante un período de tiempo muy predecible y a qué precio: otros comerciantes se habrían mejorado rápidamente frente a esta estricta estrategia de compra, es decir, habrían obtenido estrategias comerciales más rentables a partir de ella.