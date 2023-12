Competencia: Presentamos el televisor OLED 4K de Philips de 65 pulgadas (65OLED808)

Nuestro Concurso de Calendario de Adviento finaliza con un momento destacado. La puerta 24 contiene el televisor Philips 4K OLED de 65 pulgadas serie OLED808 (2023). ¡Comparte ahora!

Con el televisor OLED 4K OLED808 de 65 pulgadas con una diagonal de 65 pulgadas (165 cm), Philips nos ofrece el final perfecto para nuestro concurso del calendario de Adviento. El dispositivo tiene casi todo lo que se puede esperar de un televisor moderno. La pantalla OLED 4K tiene una resolución clásica de 3840 x 2160 píxeles y puede alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Por lo tanto, el OLED808 también está perfectamente equipado para juegos de PC y consolas. Pero incluso si no reproduces nada en tu televisor, disfrutarás viendo televisión, películas, series y transmisiones en vivo.

El panel OLED no sólo es capaz de reproducir negros perfectos y contrastes aparentemente infinitos, sino que la reproducción del color también está a un nivel muy alto. El Philips 65OLED808 funciona con P5 Intelligent AI Picture Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Micro Dimming, IMAX Enhancement y mucho más. Las señales de vídeo 4K se interpretan perfectamente, ya sea con HLG, HDR10, Dolby Vision o HDR10+. Pero, ¿qué diferencia al dispositivo del OLED de LG, por ejemplo?

La respuesta a esta pregunta probablemente sea “Ambilight”. El sistema Ambilight de tres lados, que se ha vuelto a mejorar este año (Aurora), no sólo amplía la impresión de la imagen, sino que también ayuda a que el ojo no se canse tan rápidamente durante las sesiones de series y películas más largas. Además, la luz indirecta detrás del televisor OLED de Philips puede mejorar la percepción de la imagen. Esto significa que los negros en realidad aparecen negros y no grises en fuentes de vídeo que pueden no ser HDR.

Luego contaremos con un sistema de sonido de 70 vatios (RMS), Dolby Atmos, soporte para códecs DTS incluido DTS:X, cuatro puertos HDMI (2x HDMI 2.1), un sintonizador triple y por supuesto un sinfín de otras funciones y software disponibles en Google, enciende la televisión.

¡El premio sorteado aquí es presentado por Philips (TP Vision)! Gracias por apoyar nuestro Calendario de Adviento. Cualquiera que participe en el concurso acepta este ¡Condiciones de participación! Ofrecemos el televisor OLED Philips 4K de 65 pulgadas (65OLED808). Tu puedes incluso 30 de diciembre de 2023 – 23:59 Participa en el concurso.

Concurso n.º 24: Televisor OLED 4K de 65 pulgadas de Philips (65OLED808)

Nota: Se requiere JavaScript para este contenido.

Cualquiera que se registre para este premio se lleva No Participa automáticamente en todas las secciones del concurso publicadas antes o después del calendario de Adviento. ¡Debes registrarte por separado para cada premio! Puedes encontrar todas las secciones de competición activa en nuestra web ¡Calendario especial de Adviento!