Compra de PS5: Renovación en MediaMarkt y Saturn: buenas posibilidades para la próxima semana

Hasta ahora, la PS5 no se ha vendido en MediaMarkt y Saturn. Pero pronto puede haber suministros de consolas. Las posibilidades de la próxima semana son buenas.

Actualización del 14/05/2022 09:10 a.m.: Hasta ahora, los fanáticos de MediaMarkt y Saturn no han tenido suerte al comprar la PS5 en mayo. Los principales comerciantes aún no han recibido ningún suministro. La última caída se produjo el 28 de abril. Pero en Austria, los paquetes de PS5 estuvieron disponibles hace un par de días. Por lo tanto, es muy probable que MediaMarkt y Saturn Alemania finalmente obtengan los suministros de PS5 la próxima semana. Además de MM&S, la PS5 también puede estar disponible para su compra en PlayStationDirect en la semana 20.

Nombre de la consola PlayStation 5 (PS5) el creador Entretenimiento interactivo de Sony (usted) El escribe Consola de juegos fija generación La novena generación de la consola. memoria media Blu-ray, SSD liberación 19 de noviembre de 2020

Actualización del 13/05/2022 a las 11:40 am: Después de la campaña de pedidos anticipados, ahora ha habido una caída en línea en MediaMarkt.at en Austria. Como se mencionó anteriormente, estas son buenas indicaciones de posibles negocios aquí en Alemania. MediaMarkt y Saturn, que aún no han vendido ningún suministro de PS5 en mayo en este país, deben seguir siendo monitoreados de cerca.

Por cierto, para obtener una descripción general completa del estado actual del suministro y todos los desarrollos relevantes relacionados con PlayStation 5, le recomendamos que eche un vistazo a nuestra transmisión en vivo de PS5.

Compre PS5: Caída en MediaMarkt en Austria

Actualización del 12/05/2022 a las 12:02 p. m.: ¡Buenas noticias para nuestros lectores en Austria! MediaMarkt ofrece varios paquetes allí. Envíos exclusivamente dentro de Austria. Si vives en la frontera, también puedes comprar consolas en el mercado. Aquí está el enlace de la tienda:

Actualización del 12/05/2022 09:40 a.m.: Las cosas seguirán siendo emocionantes en MediaMarkt y Saturn en mayo. Inicialmente, circulan rumores de que MMS podría comenzar una campaña de pedidos anticipados locales a gran escala nuevamente este mes. Además de Amazon y OTTO, los dos vendedores se encuentran generalmente entre los 4 proveedores de PS5 más grandes e importantes de Alemania. Dado que los otros dos tamaños de renovación ya recibieron nuevas consolas en mayo e incluso se agotaron, la experiencia ha demostrado que MediaMarkt y Saturn no deberían estar lejos el uno del otro. Por lo tanto, es concebible e incluso muy probable que MMS PS5 vuelva a ofrecerse en mayo, tanto localmente como en línea.

Pero MediaMarkt y Saturn no son actualmente los únicos proveedores interesantes de PS5. Otros minoristas también ofrecen actualmente nuevos suministros de consola.

Compra de PS5: ¿Cuál es tu mejor oportunidad de obtener suministros esta semana?

Actualización del 11 de mayo de 2022 a las 8:55 a. m.: En MediaMarkt y Saturn, todavía no hay noticias de la campaña de pedido anticipado o lanzamiento en línea. Pero los distribuidores siempre están calientes, porque puede haber nuevas consolas aquí cualquier día en casi cualquier momento. Los últimos meses y también las evaluaciones internas* indican que todavía hay oferta en mayo.

El mensaje original estaba fechado el 10 de mayo de 2022: Hamburgo: MediaMarkt y Saturn son los puntos de contacto más importantes para la PS5 de Sony en Alemania. Ningún otro distribuidor ha vendido tantas consolas como los proveedores de servicios. Actualmente hay nuevos rumores sobre una campaña de ventas en MediaMarkt y Saturn. Te contamos qué hay de nuevo y cuándo pueden estar a la venta las siguientes consolas.

Compra de PS5: ubicación en MediaMarkt y Saturn: estos rumores están circulando en este momento

¿Cuándo fue la última vez que se rellenó? Las últimas consolas salieron a la venta en MediaMarkt y Saturn el 28 de abril. Hubo una gran venta y miles de PS5 se vendieron en línea. Sin embargo, la caída también enfrentó importantes problemas técnicos. Desde entonces se ha vuelto a calmar. Estos son los enlaces principales para colocar en MediaMarkt y Saturn:

¿Qué pasa con las nuevas consolas? Actualmente hay varios rumores de una próxima campaña de ventas en MediaMarkt y Saturn. Hace unos días, hubo una campaña de pedidos anticipados directos en las sucursales de Austria. La última vez, una campaña de este tipo ocurrió poco antes de la campaña de pedidos anticipados en Alemania. Además, los expertos ya están diciendo que debería haber al menos una campaña de este tipo este mes. Aún no se ha fijado una fecha exacta.

Pero las cosas también pueden ponerse emocionantes en línea en MediaMarkt y Saturn. Dos agentes suelen vender PS5 online al menos una vez al mes. En lo que va de mes no ha habido descenso. Así que este podría ser el caso. No hay una marca de caída precisa. Más recientemente, MediaMarkt y Saturn también han vendido consolas matutinas y vespertinas. Por lo tanto, debe vigilar a los distribuidores casi todo el tiempo.

Compre PS5: ubicación en MediaMarkt y Saturn el 10 de mayo. Rumores de un nuevo trabajo.

Comprar una PS5: consejos y trucos para realizar pedidos en MediaMarkt y Saturn

Lo que necesita saber sobre la caída: En MediaMarkt y Saturn, puede obtener la PS5 usando el truco del carrito de compras. Ya deberías haber puesto tu PS5 en tu carrito para obtener tu entrega vintage. Con una nueva caída, la consola todavía está en tu carrito y puedes pedirla directamente desde allí. A veces es más rápido. También es útil poner todos los paquetes en la lista de deseos y de ahí directamente al carrito. Esto también es más rápido.

Además, las bajadas en MediaMarkt y Saturn suelen correr por oleadas. MediaMarkt vende primero y poco después de Saturn. A veces hay una segunda ola con otros paquetes que luego se agotan.

Lista de reglas: © MediaMarkt / Saturn / Sony / Unsplash