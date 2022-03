Comprar PS5 en Amazon: Publicado el 18/03 – Las mejores oportunidades de renovación de hoy

parajonas dirks Cerrar

Amazon ha especificado los días y horarios en los que quiere vender suministros de consola para Sony PS5. ¿La próxima entrega en el minorista ya está a la vuelta de la esquina?

Actualización del 17/03/2022 a las 8:50 amAmazon es uno de los minoristas más grandes de la PS5 y no ha vendido una consola en aproximadamente dos meses. Esto es muy inusual, pero los suministros pueden llegar pronto. Después del miércoles, el viernes es el día bajo de Amazon. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia de renovación, pero aquí también nos sorprenderemos. Así que ojo con Amazon.

Nombre de la consola PlayStation 5 (PS5) el creador Entretenimiento interactivo de Sony (usted) Escribe Consola de juegos fija Generacion consola generación 09 memoria media Blu-ray, SSD liberar 19 de noviembre de 2020

Actualización del 17/03/2022 a las 8:45 am: También parece que esta semana no hay renovación en Amazon. El gran día de ventas del miércoles fue decepcionante y no se vendieron nuevas consolas. Sin embargo, la esperanza no debe abandonarse por completo. La PS5 ya se agotó varias veces en Amazon el viernes. Esto también puede suceder esta semana. Entonces el mensaje principal debería llegar el jueves.

Hasta entonces, todavía puedes echar un vistazo a Amazon. Actualmente hay ofertas sólidas en torno a la consola. Encuentre todos los detalles aquí: Las mejores ofertas en Amazon: hasta un 64 por ciento de descuento en accesorios de PS5

Actualizado desde el 16/03/2022, 08:55¡El miércoles es el día de venta de Amazon! La mayoría de las caídas de PS5 han ocurrido en Amazon hoy. Sin embargo, siempre hubo un mensaje clave el martes por la noche que no salió esta semana. Por lo tanto, una disminución es algo improbable, pero no se puede descartar por completo. Así que vigile de cerca al gigante de los pedidos por correo esta mañana.

Informe original del 15 de marzo de 2022: Hamburgo – Marzo sigue sin controladores. No hay renovación. Todavía no hay Sony PS5. Los jugadores tienen que aguantar mucho en este momento si quieren tener en sus manos una PlayStation 5. El punto de contacto por excelencia para esto es, por supuesto, la empresa de pedidos por correo más grande de Alemania, Amazon. Los expertos saben que su mejor oportunidad de obtener suministros de consola de Amazon suele ser el miércoles. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de la PS5 en Amazon esta semana?

Comprar PS5: consola restaurada por última vez en Amazon en enero

¿Cuándo fue la última vez que Sony PS5 estuvo disponible para comprar en Amazon? No en vano, la PS5 se compró por última vez en Amazon el miércoles. Sin embargo, esto no fue posible en febrero, pero ya en el mes anterior. La última oportunidad para la Sony PS5 en Amazon fue el 19 de enero, hace mucho tiempo. En consecuencia, es comprensible que los jugadores se mueran de hambre y ahora literalmente anhelan los suministros de la consola. Como de costumbre, la última caída de Amazon para la PS5 ha resultado en el intercambio de una buena cantidad de consolas.

¿Cuál es el estado actual de la Sony PS5 en Amazon? La semana pasada, todavía había algunos rumores de que Amazon volvería a lanzar la PS5. Sin embargo, nada salió de eso. Según los rumores, se supone que Amazon saldrá a la venta el 9 de marzo, pero los suministros de la consola solo estaban disponibles en otras sucursales europeas del minorista de todo. Una vez más, Alemania no obtuvo nada de la venta de PS5. Desde entonces, tanto la rumorología como la propia Amazon han guardado silencio sobre la disponibilidad de la Sony PS5.

Comprar PS5: el estado actual del espectáculo es muy sombrío

¿Cuándo estará disponible la Sony PS5 para comprar nuevamente en Amazon? Si llega a PS5 Drop en Amazon, probablemente sea el miércoles. En los últimos meses, la fecha se ha convertido en el día favorito para renovar en Amazon. Los tiempos son en su mayoría los mismos. La caída de PS5 en Amazon generalmente comienza entre las 09:00 y las 10:00 a.m. Sin embargo, al mismo tiempo, se requiere una membresía de Amazon Prime para la compra. Desafortunadamente, no puedes llegar a PS5 sin él. Si no tienes uno, puedes Prueba Amazon Prime gratis*.

Comprar PS5 en Amazon: la mejor oportunidad para las consolas es este miércoles © Sony

Sin embargo, actualmente no asumimos que los suministros de la consola saldrán a la venta a mediados de semana. Si bien la PS5 no se ha renovado por más tiempo que nunca, lamentablemente actualmente no hay evidencia concreta de una caída inmediata de la consola. Por lo tanto, todavía es muy dudoso que haya una renovación de Sony PS5 en alguna parte. Pero si la marea cambia, te lo haremos saber de inmediato en nuestra barra de PS5. Aquí puedes obtener toda la información sobre la disponibilidad de PlayStation 5 todos los días

Imagen de lista de reglas: © Sony