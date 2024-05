¿Compras pan en el supermercado? ¿Por qué no es una buena idea?

Página principal vida Disfrutar

Los alemanes aman el pan de cada día. Pero los productos fabricados industrialmente en el supermercado no pueden competir con el pan de panadería tradicional.

Ya sea para el desayuno con mantequilla y mermelada o como delicioso aderezo para la cena: el pan es una parte integral de la cocina alemana. Según la Asociación para la Investigación del Consumidor (GfK), en 2022 se consumieron 1,65 millones de toneladas de pan en los hogares alemanes, lo que equivale a unos 41,6 kilogramos por hogar. La gran mayoría no puede prescindir de alimentos básicos. Actualmente el pan se compra con frecuencia en supermercados o tiendas de descuento en lugar de en una panadería. Esto es práctico, pero no necesariamente saludable.

Pan del supermercado: no hay comparación con el pan de panadería

Para terminar sus compras lo antes posible, muchas personas compran pan y otros productos de panadería directamente en el supermercado. Esto es conveniente y le ahorra un viaje extra a la panadería. Además, la oferta en descuentos o en panaderías es mucho más económica. Sin embargo, las estaciones de horneado de Aldi, Lidl and Co no se pueden comparar. Con panaderías artesanales tradicionales.

Cada vez más personas compran pan en el supermercado en lugar de en la panadería. © Maxim Konstantinov/Imago

Mientras que las cadenas de supermercados ponen gran énfasis en la calidad, las cadenas de supermercados normalmente se centran en la cantidad. El pan no se elabora a mano in situ, sino que se produce en una cadena de montaje en grandes naves industriales. Por este motivo se le suele denominar “pan industrial”. “La principal diferencia entre las estaciones de horneado y los panaderos artesanales es que las estaciones de horneado elaboran las piezas de masa por cuenta de terceros, mientras que los panaderos artesanales las elaboran ellos mismos”, explica Daniel Schneider, director general de Asociación Central de Panadería AlemanaContrarrestar Utopía.de.

Los productos llegan congelados y a medio cocer al supermercado o panadería. Aquí finalmente se hornean y se venden. Las piezas de masa se pueden calentar en el horno en cualquier momento, por lo que los supermercados suelen anunciar que venden pan o bollos “frescos” las 24 horas.

Por eso el pan de supermercado procedente de la cadena de montaje no es saludable

El pan producido industrialmente tiene que ver con una sola cosa: la eficiencia. La masa a menudo solo se conserva durante unas pocas horas, pero en el caso de los panes artesanales, puede tardar hasta 24 horas. El largo tiempo de reposo asegura que el pan se vuelva más digerible. Según Andreas Duesenbach, jefe de asesoramiento especializado de la Richemont Bakery School, el tiempo de descanso también influye en el gusto.

“Está relacionado con la fermentación, donde se forman los aromáticos. Las levaduras y las bacterias forman sustancias azucaradas, que le dan al pan un aroma más fuerte durante el proceso de horneado”, explica. SRF. El propio experto sigue la siguiente regla: “Personalmente, sólo compro pan que lleva al menos cuatro horas reposando”.

¿Estómago sensible? El pan del supermercado podría ser el culpable

Al pan industrial se le añaden aditivos y enzimas que hacen que la levadura fermente más rápidamente. Puede causar problemas digestivos y dolor abdominal en personas sensibles como los pacientes con síndrome del intestino irritable. En total, se añaden alrededor de 250 enzimas a las mezclas para hornear. No es necesario mencionarlo en la lista de ingredientes. Por eso es difícil conocer todos los ingredientes del pan artificial.

Según un informe de L. radio 7 Los llamados FODMAPS son especialmente problemáticos. Se trata de carbohidratos y alcoholes de azúcar (oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles), que el organismo sólo puede metabolizar de forma limitada. Si eres sensible a los FODMAP, debes comer pan cuya masa haya estado cocida durante mucho tiempo. En particular, el pan de espelta es generalmente bien tolerado.

El número de panaderías artesanales alemanas está disminuyendo

La competencia de los supermercados, las tiendas de descuento y las panaderías está teniendo un enorme impacto en las panaderías artesanales tradicionales. Las pequeñas panaderías no pueden hacer frente a los precios del pan producido industrialmente. Muchas de ellas se han visto obligadas a declararse en quiebra o cerrar completamente en los últimos años. Según la Asociación Central de Panadería Alemana, el número de empresas ha caído de poco menos de 13.700 en 2012 a 9.600 en 2022.