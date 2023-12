Compre PS5: los precios bajan en Media Markt: la consola se vendió por aproximadamente 399 €

PS5 12 de diciembre de 2023 a las 8:07 am Según la comparación de precios, actualmente puedes conseguir una PS5 más barata en Media Markt. El minorista ofrece la consola por menos de 400 €. Vale la pena actuar rápidamente.

Después de que la PS5 se agotara más barata en todas partes como parte del evento del Black Friday, las buenas ofertas escasearon en los días siguientes. Muchos minoristas han ajustado el precio de la consola al precio minorista sugerido (PVP). Pero los expertos de PS5 le han encontrado algunas ofertas realmente buenas que puede utilizar para ahorrar dinero antes de Navidad.

barra de ps5 Últimos informes sobre la disponibilidad de Sony PlayStation 5. Descubra el estado actual aquí. Suelta la alerta Actualmente tienes más posibilidades de conseguir una PS5 en estos minoristas. Atención: Actualmente, el número de controladores por gota es muy bajo. NETZWELT puede recibir una comisión del minorista por los enlaces en esta página. Más información.

Con la ayuda de los consejos y trucos adecuados, podrás conseguir una de las codiciadas consolas de próxima generación a un precio mucho más económico. También te mostraremos proveedores alternativos y retiros que puedes encontrar.

PS5 se lanza el 12 de diciembre



Edición digital de PS5 a bajo precio: Si bien muchos jugadores se apresuran a comprar la nueva PS5 Slim de Sony, los cazadores de gangas inteligentes ahora pueden ahorrar mucho en una PlayStation 5 “normal”. Con un desempeño consistente. Técnicamente, la PS5 Slim no se diferencia mucho de los modelos anteriores. Tiene un poco más de memoria y es más fino y ligero.

anuncio PS5 (disco) a los mejores precios en MediaMarkt:

Por eso, la oferta actual en Media Markt también es útil para los jugadores que quieren una PS5 con los mejores gráficos posibles actualmente. Por sólo 399 €, Media Markt vende la edición digital de PlayStation 5 por unos 50 € menos que su precio de venta sugerido (PVP) real. Ningún otro minorista puede superar eso actualmente. Dado el precio, es probable que la consola se agote pronto. Así que vale la pena correr el riesgo si estás interesado. Puedes acceder a la oferta a través del siguiente enlace:

en Compra por 399 euros *

anuncio

Nuevo controlador especial Sony disponible: Sony quiere permitir juegos sin barreras con su nuevo Access Controller. Este es un kit de control adaptable que las personas pueden utilizar independientemente de sus condiciones físicas. El objetivo es brindar a los jugadores discapacitados una experiencia de juego sin restricciones.

El controlador se puede girar en cualquier dirección y tiene botones y palancas intercambiables. Es fácil de colocar y usar en cualquier superficie plana y ofrece perfiles de control individuales para ajustar el diseño según lo que sucede en el juego. Puedes reservar la consola Access ahora en la tienda oficial de PlayStation Direct, Amazon, Saturn y Media Markt.

en PlayStation en vivo Compra el controlador de acceso por 89,99€*

anuncio

en Compra el controlador de acceso por 88,63€ *

anuncio

en Compra el controlador de acceso por 89,99€ *

anuncio

en Compra el controlador de acceso por 89,99€ *

anuncio

El nuevo gamepad se entregará a partir del 6 de diciembre de 2023, justo a tiempo para las vacaciones. Entonces, si te aburres durante la temporada navideña, puedes probar la consola de inmediato.

PS VR2 en el paquete Horizon: ¿Ya tienes una PS5 y ya has jugado a la mayoría de los juegos de la consola? Entonces, tal vez PS VR2 pueda traer un soplo de aire fresco. Con gafas de realidad virtual y los controladores correspondientes, puedes sumergirte directamente en la acción y obtener una sensación de juego completamente nueva. Puedes experimentar esto de primera mano en el juego exclusivo Horizon Call of the Mountain. Lo ofrecen Sony, Media Markt y Saturn en un paquete con PS VR2 por 649,99 € y 629,99 € respectivamente.

en Compra por 649,99 *

anuncio

en Compra por 649,99 *

anuncio

en PlayStation en vivo Compra por 649,99*

anuncio

Con un poco de suerte: busque ofertas económicas en eBay y Rebuy



La consola de Sony está disponible actualmente en muchas tiendas online y en diversas tiendas de electrónica. Si la PS5 no está disponible en tiendas minoristas individuales, generalmente solo tendrá que esperar unos días para que los suministros vuelvan a estar disponibles. Debido a la alta disponibilidad actual, ya no debería recurrir a ofertas caras. Muchas veces, los distribuidores venderán la consola al precio normal o incluso un poco más barata.

Alternativamente, a veces puedes conseguir una PS5 de vendedores como ReBuy o eBay. Aunque el precio fijado por Sony para los paquetes con juegos como God of War Ragnarök o Call of Duty Modern Warfare 2 es de 612 euros, las consolas pueden costar más a los distribuidores. Vale la pena comparar los precios de las ofertas aquí.

en Recomprar Buscar PS5*

anuncio

en Buscar PS5 *

anuncio

Alternativa: PS5 como prima de la tarifa



Sparhandy tiene para ti algunas ofertas donde podrás asegurar tu PS5 con la tarifa que desees. Hay seis paquetes de tarifas para elegir. La PS5 siempre está incluida, por lo que, según la tarifa, no hay ningún precio adicional por un dispositivo único que oscila entre los 5 y los 140 euros y un precio de conexión que ronda los 40 euros. Puedes acceder a las ofertas a través del siguiente enlace:

en Proporcionar un teléfono celular Para ofertas de PS5 con tarifas de telefonía móvil*

anuncio

Con cada tarifa obtienes una garantía de precio de 24 meses. Esto también corresponde a la duración mínima de las tarifas. Puede encontrar más detalles en las ofertas, que puede abrir a través del banner de arriba. Luego haga clic en el botón negro “Ver todas las definiciones” en la parte inferior de la página de Sparhandy.

Oportunidades de venta con distribuidores locales.



¿No quieres comprar la consola online, sino en una tienda? Entonces pasa por Media Market, Saturn. Puede resultarle beneficioso visitar un mercado cercano. A menudo puedes llevarte la consola contigo. Para estar seguro, comuníquese con el personal con anticipación para averiguar si hay una PS5 en stock.

en Encuentra una sucursal cerca de ti *

anuncio

en Encuentra una sucursal cerca de ti *

anuncio

¿Mejores oportunidades con los minoristas más pequeños?



Dado que los principales minoristas todavía se centran en las ventas en línea, es probable que pueda comprar o reservar una PS5 en tiendas de electrónica más pequeñas. Aquí ocurre lo mismo: llama con antelación e infórmate para no hacer el viaje en vano.

en Encuentra una sucursal cerca de ti *

anuncio

en Encuentra una sucursal cerca de ti *

anuncio

en Medimax Encuentra una sucursal cerca de ti*

anuncio

Más candidatos candentes



La alta disponibilidad de la PS5 en los últimos meses también se ha notado en plataformas como eBay y Amazon Marketplace. La oferta es actualmente mayor que en mucho tiempo. Por tanto, los vendedores se ven obligados a bajar sus precios. Aún así, recomendamos precaución si compra la consola de esta manera. Asegúrate de consultar a los vendedores.

en Compra la versión en disco de PS5 *

anuncio

Oferta barata para Xbox Series S



¿Podría ser otra consola? Si firma un contrato móvil con O2, obtendrá una Xbox Series S con 512 GB de almacenamiento. El precio depende de la tarifa que elijas. Sin embargo, pagas una media de unos 30 € al mes.

Si solo desea la consola, le desaconsejamos hacer una oferta de contrato porque, como puede ver en nuestra serie Xbox También está siempre disponible.

en Xbox Series S con contrato de celular *

anuncio

PS5 usada de AsGoodAsNew y ReBuy



Si una PS5 usada es suficiente para ti, puedes comprar la consola en ReBuy. Sin embargo, aquí debes prestar atención a los precios. En ningún caso debes gastar más de 700€ en modelos usados, aunque aún estén en muy buen estado. Al fin y al cabo, actualmente puedes conseguir la consola nueva y en su embalaje original por precios entre 600 y 650 euros.

en Recomprar Comprar PS5*

anuncio

Asgoodasnew también te ofrece siempre consolas usadas en buen estado. Sin embargo, aquí también deberías fijarte bien en el precio.

en Como nuevo Comprar PS5*

anuncio

Compra una PS5 en Suiza o Austria La situación en Austria y Suiza es similar a la de Alemania: la consola se agota muy rápidamente, tanto online como offline. También tienes las mejores oportunidades en tiendas online relacionadas. Las 5 mejores tiendas de Austria Las 5 mejores tiendas de Suiza Compra PS5 en Amazon España, Italia, Francia o Reino Unido Por supuesto, también puedes mirar más allá de las fronteras nacionales para ver si quieres comprar una PS5 en el extranjero. Si quieres hacer eso, Concéntrese en Amazon y compre solo consolas vendidas y enviadas por Amazon.

PS5 Insider aparece a diario y se actualiza constantemente. Tan pronto como el hardware de PS5 esté disponible en algún lugar, se lo informaremos de inmediato en nuestro PS5 Insider. Mientras tanto, lo mantendremos informado con artículos de agentes individuales.

” consejo: Los mejores proveedores de VPN para mayor seguridad y protección de datos

Los mejores proveedores de VPN para mayor seguridad y protección de datos » Compra de la central eléctrica de Al-Shorfa: Comparativa de los mejores sistemas de energía solar.