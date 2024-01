Con un saludable supresor del apetito finalmente funciona.

¡Las cáscaras de psyllium son ideales para bajar de peso! Están llenos de fibra y estimulan el proceso de digestión. Las cáscaras de psyllium son uno de los superalimentos más subestimados, a pesar de que las diminutas semillas están repletas de poderes para nuestra salud. Puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, el efecto general, cómo tomarlo y los posibles efectos secundarios aquí.

¿Qué son realmente las cáscaras de psyllium?

Estas son cáscaras de psyllium Cáscaras de semillas de Plantago ovataque pertenece a la familia familia del banano él escuchó. La planta tiene muchos nombres y también se la conoce como “psyllium indio” o “plátano indio” porque crece en la India. Pero también se puede encontrar en Afganistán y el norte de África. Las cáscaras de psyllium se consideran… Proveedor de fibras naturales.

¿Qué beneficios para la salud tienen las cáscaras de psyllium?

Las cáscaras de psyllium son un Ayuda eficaz para bajar de peso. Y también la presentación. Otros beneficios para la salud:

Buena capacidad de hinchazón: Lo que distingue a la cáscara de psyllium es su alto contenido Pegamento. Las sustancias mucosas son sustancias hinchadas. Por lo tanto, la cáscara de psyllium puede retener muy bien el agua (más de 40 veces su propio peso). De esta forma duplican su tamaño. Esto llena el estómago y garantiza una sensación de saciedad duradera. También aumenta el volumen intestinal y, por lo tanto, favorece las deposiciones regulares. Rico en nutrientes: Las cáscaras de psyllium contienen mucho FibraLo que tiene un efecto positivo en el proceso de digestión. Mejoran la actividad intestinal y previenen el estreñimiento. Como contiene mucha agua, también ayuda en el tratamiento de la diarrea. La mayor parte de la fibra no digerida se excreta. Sin embargo, una parte es descompuesta por las bacterias intestinales y contribuye a una flora intestinal saludable, lo que tiene muchos efectos positivos para la salud. Puede aprender por qué es importante una flora intestinal saludable y qué alimentos promueven las bacterias intestinales buenas en nuestro artículo sobre Cómo desarrollar su flora intestinal. Las semillas de psyllium no sólo son ricas en fibra, sino que también contienen flavonoides. Estos fitoquímicos, que se llaman Antioxidantes Función que apoya al cuerpo en la lucha contra los radicales libres dañinos. El escudo protector del intestino: Las cáscaras de psyllium liberan un mucílago en el tracto digestivo porque su capa exterior está formada por moléculas de azúcar de cadena larga. Azúcares, esta compuesto. Una vez en contacto con el líquido, forman una consistencia similar a un gel. Estos geles no sólo se descomponen en gran medida en los intestinos, sino que también actúan como una capa protectora para las zonas irritadas e inflamadas del tracto digestivo. Las cáscaras de psyllium pueden Niveles bajos de colesterol. Esto lo demostró un estudio iraní realizado en 2018, en el que personas con diabetes tipo 2 tomaron diez gramos de cáscara de psyllium dos veces al día. Las cáscaras de psyllium se unen al colesterol antes de que ingrese a la sangre. Luego se elimina el exceso de colesterol. La cáscara de psyllium también se une a los ácidos biliares en los intestinos, por lo que el cuerpo tiene que producir nuevos ácidos biliares. Para ello se necesita colesterol. Procesa el colesterol en ácidos biliares y así reduce los niveles de colesterol. Pérdida de peso: Las cáscaras de psyllium te ayudan a perder peso porque contienen pocas calorías, te hacen sentir lleno rápidamente y tienen un alto contenido de fibra. Esto reduce la sensación de hambre y reduce la ingesta de calorías. Siga leyendo para saber cómo las cáscaras de psyllium ayudan al cuerpo a perder peso.

Las cáscaras de psyllium pueden ayudarte a perder peso

Las cáscaras de psyllium son un Supresor natural del apetito Por lo tanto, puede ayudarte a perder peso. ¿Pero cómo funcionan exactamente?

Tienes cáscaras de psyllium. Apenas calorías Porque se compone principalmente de fibra. Como se describió anteriormente, la fibra se excreta principalmente sin digerir. Por lo tanto, el cuerpo no absorbe la mayoría de las calorías de las cáscaras de psyllium.

Cáscaras de psyllium Potenciar la sensación de saciedad . Dado que las cáscaras tienen una gran capacidad de hinchazón, se forma un gel espeso en el estómago y se siente lleno. De esta forma evitas realizar comidas muy copiosas y ahorras calorías.

Las cáscaras de psyllium son digestivo . Debido a su capacidad para hincharse, retienen agua y estimulan así la actividad intestinal. Esto también significa que muchos productos de desecho se eliminan más fácilmente del cuerpo. Por lo tanto, la cáscara de psyllium suele formar parte de la limpieza intestinal.

Cáscaras de psyllium Regular el azúcar en sangreAsegurándose de que se absorba menos azúcar en los intestinos. Esto contrarresta los antojos.

¿Quieres saber qué otros alimentos te ayudan a adelgazar? Entonces lee nuestros artículos sobre los temas “Adelgazar con vinagre de manzana”, “Adelgazar con agua con limón” y “Dieta del limón”.

Cómo tomar correctamente la cáscara de psyllium: esto es a lo que debes prestar atención

Acerca de El mejor efecto posible Para lograr los mejores resultados con las cáscaras de psyllium, es importante tener en cuenta algunas cosas. Aquí están los puntos de las letras.

¿Cuál es el momento adecuado para tomar cáscaras de psyllium?

Puedes tomar cáscara de psyllium a cualquier hora del día, pero se recomienda tomarla aprox. 30 a 60 minutos antes de una comida Acepta. Lo que provoca hinchazón del estómago y una mayor sensación de saciedad. Las cáscaras de psyllium también se pueden consumir dos horas después de un refrigerio. Pero funcionan mejor Por la mañana en ayunas Y con mucha agua. Es mejor no tomarlo justo antes de acostarse, ya que obviamente no beberás agua por la noche. Sin embargo, la cáscara de psyllium sólo puede desarrollar su efecto completo si se le proporciona al cuerpo suficiente agua.

Esta es la dosis correcta de cáscara de psyllium

Lo mejor es comenzar con una dosis baja y luego aumentarla lentamente hasta que su cuerpo se adapte. Fibra Para acostumbrarse. empezar con uno Media cucharadita de polvo de cáscara de psyllium al día Aumentar la cantidad gradualmente. Hasta una cucharadita cada dos veces al día.. Como se mencionó anteriormente, la ingesta adecuada de líquidos también es importante porque la cáscara de psyllium retiene mucha agua. Lo mejor es mezclar el polvo de cáscara de psyllium en un vaso grande de agua y beberlo inmediatamente. Asegúrese de beber muchos líquidos durante el día.

¿Se puede comer cáscara de psyllium a diario?

En principio, no hay nada de malo en tomar cáscaras de psyllium todos los días. Sin embargo, es importante respetar la dosis. Suficiente agua Y beba otros líquidos para evitar el estreñimiento. Si tiene enfermedades preexistentes, es mejor hablar sobre el uso a largo plazo de la cáscara de psyllium con un profesional médico.

Estas son las calorías que contiene la cáscara de psyllium

100 gramos de cáscara de psyllium contienen aproximadamente 213 calorías. Esto puede parecer mucho, pero se debe a que la fibra contiene dos calorías por gramo. Como se describió anteriormente, la fibra se excreta principalmente sin digerir y, por lo tanto, el cuerpo no absorbe una gran cantidad de calorías. Sin embargo, tenga en cuenta que la cáscara de psyllium por sí sola no reemplaza una dieta equilibrada. No es una cura milagrosa para bajar de peso. Somos. Si desea perder peso, es importante mantener un estilo de vida saludable con mucho ejercicio, alimentos ricos en fibra y dormir y descansar lo suficiente.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios que pueden ocurrir al tomar cáscara de psyllium?

Como regla general, las cáscaras de psyllium son bien toleradas y rara vez tienen efectos secundarios. Si no toma la cáscara de psyllium o el polvo de cáscara de psyllium con suficiente agua, puede provocar: hinchazón, tenencia E incluso a uno Obstrucción intestinal Venir. Bajo ninguna circunstancia se deben tomar las cáscaras o el polvo de psyllium completamente secos, es decir sin nada de líquido, porque pueden… El esófago está pegado. Y cerca. En el peor de los casos, podría asfixiarse. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas. Cualquier persona alérgica a otras legumbres debe tener precaución y, si es necesario, utilizar otra fuente de fibra. Si está tomando medicamentos, por ejemplo para la tiroides, consulte con un especialista antes de tomar cáscara de psyllium ya que pueden producirse interacciones. En general, tome la cáscara de psyllium al menos una o dos horas después de tomar el medicamento.

Psyllium (en su conjunto) o cáscara de psyllium para bajar de peso, ¿hace alguna diferencia?

Las semillas enteras de psyllium tienen un menor contenido de fibra y un mayor contenido de proteínas en comparación con la cáscara de psyllium. El mucílago que favorece la digestión se encuentra especialmente en las conchas. Por tanto, su efecto sobre los intestinos es más fuerte. Si quieres perder peso, elige las cáscaras de psyllium, que son ricas en fibra.

