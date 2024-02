Conducir a los 15 o 16 años: ¿Qué coches son adecuados?

Independientemente de si vives en el campo o en la ciudad, si no tienes licencia de conducir, debes depender del transporte público. Sin embargo, no siempre son fiables o incluso inexistentes. Si el tiempo no acompaña, los autobuses y trenes pueden llenarse rápidamente. Alternativamente, por supuesto, puedes ir en bicicleta. Pero también existe la posibilidad de que ya estés al volante de un coche con 15 o 16 años y lo hagas de forma legal. Aquí te diremos qué autos son elegibles.

Pequeño y práctico: el coche pequeño de Opel

el Opel Rox E Es un coche puramente eléctrico que podrás conducir a partir de los 15 años. Este pequeño coche urbano puede circular a una velocidad máxima de 45 km/h. Según información del WLTP, puede recorrer 75 kilómetros con una sola carga de electricidad. Lo especial del Rocks-e es que puedes cargarlo fácilmente desde un enchufe normal. Según Opel, debería estar completamente cargado en cuatro horas. En el interior hay espacio para dos personas una al lado de la otra.

¿Pero cuánto te cuesta toda la diversión? El precio de salida de un coche pequeño de 2,41 metros de largo y 1,39 metros de ancho (sin los dos retrovisores exteriores) es de unos 8.000 euros. Para conducir un Opel Rocks-e, necesita al menos un permiso de conducción AM, también conocido como permiso de conducción de ciclomotor.

Este es el Opel Rox E.

Minicoche: Conducir un Fiat a los 15 años

Es tan pequeño como un Opel, además es bonito y totalmente eléctrico. El Fiat Topolino apareció hace unos 70 años. En aquel momento sólo estaba disponible como motor de combustión y no como coche eléctrico. Pero en noviembre de 2023, el equipo de Topolino celebrará su regreso. También puede circular a una velocidad de 45 km/h y produce 6 kilovatios, lo que equivale a 8,2 caballos de fuerza. Con la batería completamente cargada, el pequeño italiano puede recorrer 75 kilómetros completos, según datos del WLTP. También hay espacio para dos personas una al lado de la otra.

El precio del coche eléctrico ligero de Fiat es de 9.890 euros. Debes tener al menos 15 años y tener licencia de motocicleta para conducir legalmente un Fiat Topolino.

Este es el pequeño corredor de Fiat, el Fiat Topolino.

Microlino: ¿BMW ya tiene eso?

De 1955 a 1962, el fabricante de automóviles alemán BMW construyó uno de sus automóviles más inusuales y, al mismo tiempo, más emblemáticos, el BMW Isetta. Para entrar en el BMW había que abrir la parte delantera, porque allí se encuentra la puerta de entrada. El famoso coche tenía una potencia de 13 caballos y una velocidad máxima de 85 km/h. Hoy en día, el BMW Isetta es un clásico muy solicitado.

Sin embargo, no es necesario comprar un coche clásico para conducir un coche pequeño tan singular. Porque el fabricante de automóviles suizo Microlino Retorno eléctrico garantizado aquí. Con una velocidad máxima de 45 km/h y una autonomía de hasta 91 km, incluso un joven de 15 años puede conducir el Microlino Lite.

Este es Microlino Lite.

Conducir por Aixam a los 15 años: viajar aquí es caro

Otro fabricante de vehículos ligeros es Examen. El fabricante de automóviles francés no sólo ofrece coches pequeños con motor de combustión, sino también coches puramente eléctricos. El modelo de entrada denominado Aixam eCity tiene un precio de unos 17.000 euros. Tiene una velocidad máxima de 45 km/h y una autonomía de 75 km según el Ciclo Mundial de Pruebas de Motociclismo (WMTC). En el interior hay espacio para dos personas. En comparación con otros vehículos, en este pequeño coche eléctrico tienes un maletero. También podrás conducir este pequeño coche a los 15 años.

Interior de Aixam.

Renault: un clásico entre los coches pequeños

esto vino en 2011 Renault Twizy En el mercado por primera vez. El biplaza medía 2,3 metros de largo y 1,2 metros de ancho y tenía un precio base de 6.990 euros en aquel momento. El modelo básico alcanza una velocidad de 45 km/h. El modelo más potente de 18 CV puede alcanzar velocidades de 80 km/h.

La versión básica del Twizy tiene puertas batientes como el Tesla, pero no tiene ventanas. Además, no hay calefacción, por lo que el Twizy no se puede utilizar durante todo el año. Renault dejó de producirlo en septiembre de 2023. Ahora solo está disponible como vehículo usado. Sin embargo, puedes conducir legalmente un Twizy si tienes 15 años y una licencia de conducir AM.

Este es el Renault Twizy.