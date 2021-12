Conflicto con Rusia: Ucrania acusa a Alemania de impedir el envío de armas

DesdeSophia Lutero Cerca

Rusia está acumulando sus fuerzas en la frontera con Ucrania y amenaza a Occidente si la OTAN continúa expandiéndose en el este.

La situación en la frontera con Ucrania está empeorando.

Los expertos creen que más de 100.000 soldados fueron enviados desde Rusia.

Tanto la Unión Europea como Estados Unidos advierten a Vladimir Putin de un ataque a Ucrania.

+++ 3.10 pm: El presidente ucraniano, Volodymyr Selinsky, acusa a Alemania de impedir el rearme de la defensa de Ucrania: “Alemania nos impidió recientemente recibir envíos de sistemas de armas de defensa en el marco de la cooperación de la OTAN”, dijo el jefe de Estado al diario italiano La Repubblica el lunes (13.12). .2021). Todo país democrático que se proteja de la agresión debería tener derecho a poseer este tipo de arma defensiva.

Añadió que todavía había miedo en “algunas capitales” de Rusia, aparentemente en relación a mirar a Berlín. Zelensky dijo que los esfuerzos de disuasión de Occidente hasta ahora no han dado ningún resultado. “Estamos agradecidos por el apoyo, pero estos esfuerzos colectivos en este momento no son suficientes”, agregó.

A pesar de las negociaciones entre Moscú y Washington, el número de soldados rusos y la cantidad de equipo militar no se redujo. Por temor a una escalada en el terreno, Occidente dudó durante mucho tiempo en vender armas a Kiev. Mientras tanto, los ucranianos lograron adquirir algunos sistemas de defensa, incluidos dispositivos para misiles antitanque American Javelin y drones turcos.

Conflicto de Ucrania: Rusia amenaza con una acción militar: la UE planea imponer sanciones

+++ 10.00 am: Después de que las naciones del G7 advirtieran a Rusia de un ataque a Ucrania, Moscú endureció su retórica. Como informó el periódico Tagesspiegel, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, amenazó con una acción militar el lunes (13 de diciembre de 2021) si la OTAN y Estados Unidos no brindaban garantías de seguridad. En consecuencia, se requiere que la alianza militar no se expanda hacia el este o no establezca ningún sistema de armas cerca de las fronteras rusas.

Por otro lado, el representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, dijo en Bruselas que se están discutiendo posibles sanciones económicas con Estados Unidos y Gran Bretaña. Ella dijo que Rusia pagaría un alto precio por cualquier agresión. .

Rusia en conflicto con Ucrania: el alcalde de Kiev, Klitschko, advierte sobre la invasión rusa

Actualización del martes 14 de diciembre de 2021 a las 6:40 a.m .: El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, ha advertido de una invasión rusa. “En toda Ucrania nos estamos preparando para que el presidente ruso Vladimir Putin emita la orden de guerra”, dijo Klitschko en un artículo invitado en Springer Platbuild (martes). “Como soldado, una vez juré defender la patria, y ahora estoy listo para luchar por mi patria”.

Como alcalde, organiza la defensa civil de la capital. Sus poderes ya han intensificado el reclutamiento y entrenamiento de reservistas en la Brigada Regional de Defensa.

Rusia en conflicto con Ucrania: “ Georgia es el siguiente en la agenda de Putin ”

Actualización el lunes 13 de diciembre de 2021 a las 3:15 pm: El papel de Vladimir Putin no se limita a comunicarse con Ucrania en este momento. Georgia también está en su agenda, escribió un experto del Portal de Política Exterior. Rusia quiere expandir su influencia en Georgia continuamente. “Desestabilizar a Georgia está en la agenda”, escribe Natia Siscoria. Putin utilizará varias herramientas para lograrlo.

Por otro lado, Putin está presionando actualmente para una cooperación más estrecha entre Georgia, Armenia y Azerbaiyán con respecto a Turquía, Rusia e Irán. De esta manera, Rusia quiere posicionarse como un jugador dominante bajo el disfraz de la cooperación económica y aislar a Georgia de Occidente. Por otro lado, las fuerzas prorrusas en Georgia fomentarán la actual situación políticamente inestable y aumentarán la influencia de Rusia. Al mismo tiempo, Putin podría presentar a la desestabilizada Georgia a Occidente como un “estado fallido” para el cual la membresía en la OTAN no sería una opción.

El conflicto de Ucrania con Rusia: “la mayor invasión de Europa inminente”

Primer informe del lunes 13 de diciembre de 2021: MOSCÚ / KIEV – Los informes de movimientos de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania han aumentado desde noviembre. Rusia está expandiendo constantemente su presencia militar en la región fronteriza. Según los resultados de la OTAN, Rusia ha retirado actualmente entre 75.000 y 100.000 soldados en regiones cercanas a Ucrania. Se está extendiendo el temor a una nueva escalada del conflicto en Ucrania.

Se agregarán nuevos soldados de manera constante en la frontera entre Ucrania y Rusia. “Esta es una amenaza realmente seria para Ucrania”, enfatizó. El político estadounidense Robin Gallego le dijo a CNN. Una delegación estadounidense se encuentra actualmente en el lugar para evaluar la situación. “Rusia está tratando de influir y / o incluso negociar con Ucrania en algún momento”, dice Gallego. Vladimir Putin hará algo, este puede ser el caso en un mes o cinco meses, dice el político estadounidense, afirmando: “Tenemos que aceptar eso, esta será probablemente la mayor invasión de Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

El conflicto en Ucrania alcanza su punto culminante: Putin envía tropas rusas a la frontera

“Las democracias liberales tenemos que trabajar juntos y prevenir esto”, exige el político estadounidense. Mientras tanto, cada vez más países se han vuelto contra Putin. Esto es lo que advirtió el presidente de EE. UU. Joe BidenQue Estados Unidos y sus aliados responderían con “fuertes medidas económicas y de otro tipo”. La Unión Europea también ha amenazado con duras sanciones. “La agresión debe tener un precio”, dijo el viernes (10 de diciembre de 2021) la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Sin embargo, se mantuvo abierto sobre si la prohibición de la operación del gasoducto Nord Stream 2 en el Mar Báltico también podría ser parte de las sanciones.

“Está muy claro que Alemania, la Unión Europea y muchos otros países responderán a las violaciones fronterizas”, enfatizó el canciller federal Olaf Scholz. Pero en esta situación, está bastante claro que Rusia debe prevenir tal violación de la frontera. Las principales naciones industrializadas occidentales (G7) también se opusieron claramente a Putin. Los representantes del G7 declararon el domingo (12/12/2021) que Rusia debería tener en cuenta “graves consecuencias” y “costos exorbitantes” en caso de una invasión de Ucrania.

Rusia y Ucrania: político estadounidense pide medidas duras

En una entrevista con CNN, el político estadounidense Gallego no tuvo más que las consecuencias económicas. El político dijo que Ucrania debería ser apoyada. También con armas para que el país pueda defenderse de la invasión y también en caso de invasión. Los movimientos de tropas rusas no deberían quedarse sin consecuencias, “Desafortunadamente, eso significa que tenemos que matar a algunos rusos. Pero esa es la única forma en que lo hacen”. [Russland; Anm. d. Red] Nosotros también lo entendemos. “Había que dar al ejército ucraniano los medios para hacer lo mismo. (lento / afp)