Congresistas 6 de enero Investigadores enfrentan la inevitable cuenta con sus colegas republicanos

Esos republicanos vincularon al ex presidente con los socios dispuestos del poder judicial y alentaron las acusaciones de fraude. Se reunieron con Trump para ofrecerle consejos. Y hablaron por teléfono con Trump el 6 de enero, quien vio su propia manifestación “Steep the Steel” como una revuelta violenta delante del Capitolio.

Los veteranos de las recientes altas audiencias del Congreso dicen que los siete demócratas y dos republicanos del grupo pronto contarán con la importancia del testimonio directo de los colegas republicanos.

“Para obtener la verdad, este grupo debe seleccionar y seleccionar con cuidado y precisión el testimonio, los documentos y otras pruebas de algunos. [lawmakers]Norm Eisen, un colega principal de Brookings Institution, asesoró al Comité Judicial de la Cámara durante la primera acusación de Trump. “Claramente son centrales”.

Ese hecho quedó muy claro esta semana cuando el juez del Senado Dick Durbin (D-Ill.) Le pidió a la Cámara que cuestionara al Representante Scott Perry (R-Pa.) Por presionar al poder judicial de Trump para frustrar las elecciones. Los demócratas judiciales del Senado descubrieron que Perry jugó un papel clave al vincular a Trump con un funcionario judicial que estaba dispuesto a ayudar en la búsqueda de un expresidente para frustrar las elecciones.

El informe también cita los contactos del delegado Jim Jordan (R-Ohio) con la Casa Blanca en ese momento.

El representante Jim Jordan participa en un grupo en Axon Hill, MD 2018. | John Shingle / Politico

El comité del 6 de enero presentó la semana pasada una sapona a Ali Alexander, el líder de la organización “Stop Stolen” respaldada por Trump, quien dijo que había trabajado con varios legisladores republicanos en un mitin pre-rebelde, incluidos los delegados Paul Koser. (Aris.), Mo Brooks (Alabama) y Andy Pix (Aris.). (Pix y Brooks negaron la conexión, mientras que Kosher no la abordó).

Esos movimientos siguen los pasos iniciales de un panel que pide a las empresas de telecomunicaciones que retengan los registros de varios legisladores, incluido el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien habló directamente con Trump el 6 de enero después de que una turba irrumpiera en la capital. Los miembros electos del equipo no se avergonzarán de la acción sin precedentes de apuntar a sus compañeros.

6 de enero del Comité Formación en junio, Los republicanos más cercanos a Trump lo atacaron, evitando preguntas sobre si podrían cooperar. Politico contactó a estos legisladores y sus oficinas y recibió una serie de objeciones, falta de respuestas y encogimientos de hombros.

Cuando se le preguntó sobre una posible colaboración con el grupo, Jordan dijo repetidamente: “No tengo nada que ocultar”. El representante Greg Pence (republicano por Indiana), quien estaba sentado en la oficina con su hermano, el entonces vicepresidente Mike Pence, durante el levantamiento, se negó a reconsiderar si hablaría con el comité. Kosher sugirió que no cooperaría porque “la Corte Suprema dice que no”. Kosher se negó a dar más detalles y su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.

McCarthy, mientras tanto, bailó el tema de la colaboración con un grupo selecto en varias conferencias de prensa este año, mientras que al mismo tiempo trataba de retratar a sus miembros y misión como políticas transparentes. En mayo, dijo que “no estaba preocupado” por su solicitud de testigo. En julio, dijo que los detalles de su llamada telefónica con Trump ya eran públicos. En septiembre, no declaró abiertamente si cooperaría, sino que afirmó que “no había recibido sapona”.

La negativa de un legislador a cooperar pone al grupo en una posición delicada para decidir si se deshace. Arsenal legal Sobre compañeros legisladores: desde zafiros hasta recomendaciones penales por difamación, multas o destitución de las políticas de vivienda internas de los comités que pueden obligar al cumplimiento.

Como dijo Eason, la estrategia del panel para crear un caso fáctico para obtener el testimonio de sus pares es particularmente importante porque ayudará a enfrentar cualquier desafío contra el escrutinio legal. Los investigadores deben retener sus reclamos a los legisladores que tuvieron contacto directo con actores clave en los eventos que rodearon el 6 de enero, advirtió Eason, y el panel debe tener evidencia directa de esos episodios.

“Es prudente sentar las bases estratégicamente en primer lugar, porque sabe que todas y cada una de esas solicitudes de documentos, incluso las solicitudes de evidencia más bajas, serán tremendamente competitivas”, dijo Eason. “Por supuesto, los abogados de estos posibles infractores deberían examinar los posibles argumentos legales”.

Cualquier intento de obligar a los legisladores a testificar o cambiar documentos iniciará un conflicto como resultado del poder del consejo de entregar a sus propios miembros a la policía. Los expertos legales dicen que no existe un precedente moderno para someter a los colegas legisladores al consejo, aparte del contexto de la audiencia del comité de ética.

En la década de 1990, los tribunales confirmaron al subcomité del Comité de Ética del Senado en los diarios personales del entonces Senador. Robert Backwood (R-Ore.), Era sospechoso de acoso sexual. Pero no existe un esfuerzo equivalente en una investigación fuera de los comités de ética del Congreso.

La mayoría de los legisladores que han enfrentado problemas legales durante años han regresado a la protección de la sección de “hablar o debatir” de la constitución, que les prohíbe enjuiciar o responsabilizar legalmente de acciones que se tomen oficialmente en su contra. Pero esa protección legal es para proteger contra la intrusión de otras ramas del gobierno, no desde dentro de la Cámara, dicen los expertos.

“Los problemas aquí no son políticos ni constitucionales”, dijo un ex miembro de la oficina del Consejo de la Cámara de Representantes que habló de manera honesta y anónima. Los privilegios que generalmente consideramos como discurso o debate se aplican a la agresión entre los asuntos de las ramas paralelas del gobierno. En este caso, es una sucursal y esas ofertas no aplican. “

Después de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, los republicanos a menudo intentaron descartar el juicio como ilegal. Las dos opciones de McCarthy para formar parte del panel, incluido Jordan, llevaron al presidente del Partido Republicano a retirar todas las opciones para unirse al juicio del 6 de enero.

Dos republicanos, los diputados Liss Cheney de Wyoming y Adam Kinsinger de Illinois, están sirviendo, pero la convención republicana más amplia rechazó su participación porque su nominación provino de los demócratas de la Cámara de Representantes y ambos criticaron abiertamente a Trump después de que votó a favor del juicio político el 6 de enero. Algunos republicanos en Capitol Hill se han preguntado personalmente por qué un miembro del Partido Republicano aceptaría testificar ante un panel del 6 de enero sin el equilibrio opuesto de las opciones de McCarthy.

Lip Cheney interroga al oficial de la Policía Metropolitana de DC, Michael Fanon, ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero. | Imágenes de Bill O’Leary / Getty

Jordan, el mejor miembro republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se hace eco de la cuestión de si unirse al comité selecto. Se hizo un nombre como investigador conservador radical cuando los republicanos desenterraron acusaciones de negligencia en el FBI y el poder judicial durante las elecciones presidenciales de 2016. En ese momento, los republicanos defendieron con vehemencia la autoridad del poder ejecutivo para obligar a declarar.

Ahora Jordan y muchos de sus colegas se encuentran en un territorio sin nombre, enfrentándose a posibles saponinas de su propia rama. Los republicanos llaman a los demócratas Jan. El Grupo 6 advierte que si va por detrás de otros legisladores, para 2023 una mayoría republicana estará lista para usar el poder de Sapona contra algunos liberales clave que se han enfrentado a cuestiones de su propio comportamiento.