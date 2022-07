Conoce a los personajes en la nueva película Sword and Fairy: Together Forever Heroes and Villains Trailer

El desarrollador y editor independiente Eastasiasoft Limited lanzó hoy un nuevo tráiler del juego de rol imbuido de la mitología china. Espada y hada: juntas para siempre Lanzado, un título independiente completamente nuevo en la legendaria franquicia. El tráiler de héroes y villanos presenta a los personajes que te acompañarán en tu viaje y aquellos que intentan sabotear tus planes. Espada y hada: juntas para siempre Estará disponible en PS5 y PS4 el 4 de agosto en Norteamérica, Europa y Australia.

Espada y hada: juntas para siempre Cuenta una historia llena de personajes maravillosos con sus motivos y personalidad. Varios clanes de humanos, dioses y demonios están a punto de librar una gran guerra. En esta situación tensa, el heroísmo y la villanía son a menudo una cuestión de perspectiva, y no hay respuestas blancas o negras a las cuestiones morales. No todos los héroes son desinteresados, y no todos los villanos son inherentemente malvados. La joven deidad Xiu Wu, los espadachines humanos Yue Qingshu y sus nuevos aliados deben defender sus creencias y, a pesar de sus diferencias, encuentran la manera de evitar una guerra entre mundos. ¿Pueden mantener la paz y salvar el futuro del mundo?

serie de juegos de rol espada y hada Ha existido desde 1995 y ha deleitado a los jugadores de habla china durante décadas. Ahora, 2022, está sonando Espada y hada: juntas para siempre La nueva generación de jugabilidad y gráficos para la serie. Espada y hada: juntas para siempre Desarrollado por Unreal Engine 4, presenta combates inmersivos en tiempo real, entornos masivos y detallados para explorar y agarrar y la narración profunda que ha sido el sello distintivo de la serie desde su inicio. La saga de juegos de rol independientes es tan divertida para los fanáticos veteranos como para los recién llegados sin conocimientos previos de la serie. Eastasiasoft Limited se enorgullece de llevar la legendaria serie a nuevas audiencias en todo el mundo.

Espada y hada: juntas para siempre Originalmente de Softstar Technology (Beijing) Co., Ltd. avanzado. Eastasiasoft Limited es responsable de la publicación digital en el mundo occidental. La nueva versión de consola del juego incluye cuatro nuevos atuendos exclusivos y una nueva máscara de arma en comparación con la versión original para PC. También se planean lanzamientos físicos para PS5™ y PS4™ en los EE. UU. y la UE, y próximamente habrá más detalles.