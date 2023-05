Conoce los síntomas del colesterol alto

24 vida enfermedades

Los niveles altos de colesterol suelen pasar desapercibidos durante mucho tiempo, pero algunos síntomas pueden indicar un problema. Seis signos físicos que debes tomar en serio.

El colesterol es una materia prima necesaria para el cuerpo humano. Todas las células del cuerpo necesitan colesterol porque, como componente importante de la membrana celular, participa en la formación de ciertas hormonas y en el mantenimiento de la función nerviosa. Si hay un exceso de colesterol en la sangre y en las paredes de los vasos sanguíneos, la calcificación vascular puede provocar graves daños a la salud. Esto aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón. Sin embargo, los niveles altos de colesterol suelen pasar desapercibidos para los afectados durante mucho tiempo. Sin embargo, si hay un exceso de colesterol durante años, eventualmente pueden aparecer varios síntomas.

Colesterol alto: seis síntomas físicos pueden ser signos

La dificultad para respirar o la opresión en el pecho pueden ser signos de colesterol alto, lo que a su vez aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón. © Andréi Popov / Imago

La mayor parte de las necesidades de colesterol las satisface el propio organismo, mientras que la menor parte proviene de los alimentos. Luego, el colesterol se transporta desde el hígado a las células a través de la sangre. Se hace una distinción entre el colesterol LDL y el colesterol HDL: a diferencia del colesterol HDL, el primero se denomina colesterol “malo”. Porque este se deposita en los vasos sanguíneos y, por lo tanto, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, mientras que el colesterol HDL “bueno” ayuda a transportar el colesterol LDL.

Si los niveles de colesterol LDL están elevados, los afectados no suelen tener dolor ni síntomas al principio. Sin embargo, los cambios en la piel de los brazos, las piernas, los glúteos y los párpados pueden ser una señal de advertencia. En consecuencia, los niveles elevados de colesterol a menudo se pueden ver en la cara. Si los niveles de colesterol aumentan durante un largo período de tiempo, pueden presentarse los siguientes síntomas físicos que no deben ignorarse:

opresión en el pecho

dificultad para respirar

Mareo

trastornos de la conciencia

Piernas dolorosas

alteraciones visuales

Prevención del colesterol alto: estilo de vida saludable, falta de alcohol y no tener sobrepeso

Para prevenir los niveles altos de colesterol y no permitir que se desarrollen en primer lugar, debe mantener un estilo de vida saludable. Esto incluye uno nutrición balanceada Y evitar la obesidad. Además, solo debes consumir un poco de alcohol y, sobre todo, hacer deportes de resistencia como la natación, el ciclismo o la marcha nórdica. También se aconseja a los fumadores que dejen de fumar.

