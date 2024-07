Conocido por “Berlín – Día y Noche”: Falleció inesperadamente a los 39 años: Falleció Falco Ochsenknecht, también conocido como “Ole Uhn Kohl”

Haley (Sally)/Dor. – Falko Ochsenknecht, también conocido como “Ole ohne Kohl”, conocido por el reality “Berlín – Día y noche”, murió inesperadamente. Así lo compartió su compañera “Perla”. El 2 de julio de 2024 en TikTok.

El socio de Falko, Ochsenknecht, anunció su muerte en TikTok el 2 de julio de 2024. Captura de pantalla/tiktok.com/@perle.vs.ole

“Desafortunadamente, nuestra persona más querida nos dejó repentinamente”, decía su publicación. “Es una mierda tener que hacer esta publicación, pero como ya hay rumores circulando aquí en línea, me gustaría adelantarme. Ya es bastante malo y no podemos creerlo todavía”.

Los compañeros de “Berlín – Día y noche” lloran a Falco Oxenknecht

Los compañeros de Falco Oxenknecht de “Berlín – Día y noche” también lamentaron la pérdida de “Petróleo sin carbón”. “Esperábamos desesperadamente que los rumores no se confirmaran, pero ahora tenemos una triste certeza: estamos conmocionados y devastados por la muerte de nuestro estimado colega Falco Oxenknecht”, dice la cuenta oficial de Instagram de RTL2.

El actor de telerrealidad Denny Heydrich, que también protagonizó “Berlin Day and Night”, publicó una foto de él mismo con Ochsenknecht. En su historia de Instagram. Escribió: “Descanse en paz (…) Gracias por el maravilloso y agradable tiempo que pasamos juntos”.

Lea también: Muere la estrella de TikTok ‘Ossi Ulle’: amigos comentan rumores lascivos y explican la causa de la muerte

Conocido de “Berlín día y noche”: Matt Falco Oxenknecht también conocido como “Ole Uhn Kohl”

Falco Oxenknecht tenía sólo 39 años. Se hizo conocido por su papel de “Ole Peters”, también conocido como “Ole ohne Kohl” en el programa de RTL2 “Berlin – Day and Night”.

Ochsenknecht también actuó en la sexta temporada del programa de citas de RTL2 “Adam sucht Eva” y publicó varios éxitos. Con la canción “I’m not a model and I’m not a star” publicada en 2012, creada en “Berlin Tag und Nacht”, actuó en “The Dome” y en Mallorca, entre otros.

Leer tambiénAtletas, músicos, políticos: estos famosos que murieron en 2024

La última y desgarradora publicación de Falco Oxenknecht en Instagram

Su última publicación en Instagram de diciembre de 2023 parece especialmente desgarradora a la luz de los acontecimientos actuales. En ese momento, Ochsenknecht publicó una foto en blanco y negro de él y Alfio De Benedictis, conocido como Fabrizio. Con la foto se despide de su viejo amigo y compañero de trabajo en “Berlín – Día y Noche”, que falleció inesperadamente a finales del año pasado.

Ahora muchos fans se despiden de Falko Ochsenknecht justo debajo de esta publicación.